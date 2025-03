Reakce Ferrari na Trumpova cla jasně potvrzuje, že má problémy s prodejem některých modelů včera | Petr Miler

Italská mašina na peníze se zasekává, o tom už teď není nutné diskutovat. Je otázkou, co si brát ze zacházení firmy s „levnými” modely typu Roma, v případě typů jako SF90 je ale vymalováno.

Donald Trump si tento týden zase udělal pár nových přátel, když zavedl cla na dovoz nových aut do USA ve výši 25 %. Motivace pro tento krok se různí, v případě Evropy se ale zdá být v prvé řadě reakcí na naprostou neochotu EU o této věci jednat jen na základě předchozích výzev. A je škoda, že Brusel se zas jednou místo řešení reálných problémů zabýval hromadu nesmyslů, kterými obyčejným lidem nové problémy leda způsobí.

Jeho liknavost totiž dopadá hlavně na evropské automobilky. Číňané v USA neznamenají prakticky nic, Japonci tam dávno vyrábí většinu podstatných aut, Korejci na tom už delší čas pracují. Některé evropské firmy jsou za mořem též v silné pozici, zejména BMW, do jisté míry i Mercedes, ostatní ale nachytalo toto opatření se spodním prádlem u kotníků. Zejména drahé a v USA velmi populární značky typu Ferrari a Porsche, podobně jako levnější Audi, tam nevyrábí skoro nic nebo nic nebo vůbec nic. A najednou se musí potýkat s tak vysokými cly.

Typickou reakcí na podobná slova je, že zejména Ferrari a Porsche je to „šumák”, neboť jejich bohatá klientela na ceny stejně nehledí. Její část jistě ne, ale pokud si tohle myslíte o libovolném kupci aut za miliony, je vidět, že o nich jinak nevíte vůbec nic. I tady hraje hodnota za peníze svou roli a ani Ferrari (natož pak Porsche) není nedotknutelné. Vlastně to pro něj přichází v nejhorší možnou dobu.

Už nějakou chvíli se totiž mluví o tom, že klienti značky zase tak nebaští design nových modelů, nelíbí se jim odklon od dvanáctiválců nebo sázka na hybridy, navíc za stále se zvyšujících cen (i bez cel). Problémy má mít i s prodejem kontroverzní vrcholné F80, ještě větší ale panují s odbytem vrcholné SF90 a naopak dostupnějších modelů, jak nedávno probíralo Doug DeMuro. Mohly to být všechno jen povídačky naší Kačky, reakce Ferrari na zavedení oněch cel, která se dotknou 100 procent jeho nabídky, ale potvrzuje pravý opak.

Ferrari na 25% cla prezidenta Trumpa zareagovalo rychle, ale zdaleka ne tak mocně, jak se očekávalo. Někteří předpokládali jejich prosté propsání do cen, tedy zdražení všeho o 25 %, ale to bylo naivní. To nakonec neudělá nikdo, takový šok by značnou část klientely odradil. Ferrari tedy přichází s mnohem mírnějším zvýšením cen nanejvýš o 10 %, u některých modelů je ale zaplatí kompletně samo. A na tom je vidět, co už teď nedokáže prodávat, jinak by si takhle mocně nesáhlo do marží.

V případě levnější Romy to až tak nepřekvapí, tam lze čekat obecně vyšší cenovou senzitivitu, ale model 296? Už tam je vidět, jak jeho hybridní pohon není dokonale v kursu. A vrcholná SF90? Její nezdražení přesně potvrzuje DeMurova slova. U zbytku nabídky, zejména pak u typů Purosangue a 12Cilindri pořád s dvanáctiválcovými motory bez turby i hybridizace, se ceny zvýší o 10 %. A to samé u F80. Větší změny cen hned tak nepřijdou.

Ferrari tak našlapuje opatrně, protože USA jsou pro něj obrovský trh, prodá tam okolo čtvrtiny veškeré své produkce. A sám šéf firmy říká, že na ceny musí v současnosti dávat pozor, že musí být opatrní, jak velkou část přidaných nákladů přenesou na zákazníky: „Když se podíváme na klienta, bereme v potaz, že aby si tito lidé koupili Ferrari, musí pracovat. Musíme je tedy respektovat. Pro nás je nejdůležitější klient, musíme se tedy ujistit, že s ním jednáme správným způsobem,” řekl k věci Benedetto Vigna. To zní skutečně opatrně - Ferrari zjevně má problémy, které léta nepoznalo. A nová americká cla mu při jejich řešení rozhodně nepomohou...

Ferrari má zjevně největší problémy s prodejem drahé hybridní SF90. Také proto ji ani přes 25% dovozní cla do USA nezdražilo ani o haléř. Foto: Ferrari

