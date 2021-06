Reakce slavného závodního pilota na nový volant Tesly po ujetí 10 km hovoří za vše před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Kontroverzní novinka Tesly rozpoutala řadu diskuzí a náš názor na ni patrně znáte. Pokud by vám ale nepřišel dostatečně výmluvný, reakce Randyho Pobsta taková rozhodně je.

Tesla letos faceliftovala stárnoucí Model S a byť kontroverzních novinek dorazilo více, tou jednoznačně nejviditelnější byly chybějící třetina volantu a odstraněné páčky pod volantem. Klasický kulatý volant nahradila jakási rekvizita z Knight Ridera a už z technických parametrů bylo patrné, že je to nesmysl.

Takový ovládací prvek fungovat může, řízení ale musí být tak ostré, abyste po volantu nikdy nemuseli přehmatávat, neboť zde na několika místech prostě není kam sáhnout. Tesla ale vozu nechala původní řízení s několika otáčkami mezi rejdy, což se v praxi ukazuje jako přesně taková osina v zadnici, jak se zdálo. Navíc pod volantem chybí páčky a volič jízdních režimů, takže k problematickému zacházení s volantem se přidává komplikované volení směru jízdy a nechtěné puštění tu blinkrů, tu stěračů, tu klaksonu... To vše se ovládá dotykovými ploškami na volantu.

Jak toto mohl někdo pustit do provozu, nás míjí. Je to z podstaty hloupé a nebezpečné a přijít na to mohla už sama Tesla - stejně jako na autě nefungují trojúhelníková nebo čtvercová kola, nebude fungovat obdelníkový volant s chybějící horní stranou. Pochopitelně, můžete to označit za náš hloupý názor a zaujmout jiný, na to máte právo, pak jsou tu ale lidé, jejichž pohled na věc není rozumné ignorovat.

Jedním z takových je Randy Pobst, slavný americký závodní jezdec, vítěz řady závodů a šampionátů, mimo jiné muž, který dvakrát ovládl čtyřiadvacetihodinovku v Daytoně. Pokud někdo ví něco o autech, je to on. Je to pilot ze staré školy, žádné dítě Playstationu a své schopnosti a cit pro auta předvádí pravidelně. Nakonec je to on, kdo dokáže být rychlejší v autě s 6st. manuálem proti 10st. automatu.

Tento muž nyní jezdí pro Unplugged Performance, tým orientující se na úpravy elektrických aut a závodění s nimi. Právě ten je jedním z prvních majitelů Tesly Model S Plaid s novým volantem a Randy Pobst hned dostal šanci jej okusit na okruhu v Laguna Seca. Byl tam velmi rychlý, jak by také ne, Plaid je více jak tisícíkoňové mostrum, které strčí do kapsy skoro všechna produkční auta. A Pobst je zkrátka eso, i s novým volantem.

Přesto nás zaujala jeho reakce právě na podivný volant zvaný yoke. Po pouhých třech kolech, tedy asi 10 ujetých kilometrech, zamířil s vozem do boxu a řekl týmu, ať yoke sundají a do auta dají normální kulatý volant, že novou náhradou nelze vůz rozumně ovládat. Informuje o tom více zdrojů, mimo jiné Jonny Lieberman z Motor Trendu. Co více dodat? A to se bavíme o využití v závodních podmínkách, kde obvykle není třeba tak moc zatáčet, jako třeba na kruhových objezdech, parkovištích obchodních center a podobně. Toto je prostě rozumně nepoužitelný nesmysl a nechápeme, proč musíme čekat na první nehody, aby to úřady pochopily a zakročily.

Tesla Model S Plaid je zajímavé auto, její volant je ale ryzí nesmysl. Randy Pobst jej nesnesl déle než tři kola v Laguna Seca. Ilustrační foto: Tesla

That’s me holding the yoke after Randy told them to remove it after three laps. pic.twitter.com/aMLSHpM3bX — Jonny Lieberman (@mt_loverman) June 15, 2021

Zdroj: Johnny Lieberman@Twitter

Petr Miler