Realita Evropy v roce 2025: VW tu zkouší prodávat litrové Polo za cenu, za kterou za mořem nabízí obrovské 270koňové SUV včera | Petr Prokopec

Chcete jedním autem stvořit výmluvný obraz smutného stavu automobilového průmyslu na starém kontinentu v roce 2025? Není třeba víc než toto konkrétní provedení Volkswagenu Polo. To slaví narozeniny tak, jako by už žádné další ani neměly přijít.

První generace Volkswagenu Polo přišla na svět v roce 1975, a letos tedy slaví kulaté padesátiny. Dočká se ovšem tento stále populární „lidový vůz“ dalšího jubilea? To záleží především na samotném výrobci, který v posledních letech jako by zapomněl, kde leží jeho kořeny. Klientelu s průměrnými příjmy tak přestává oslovovat, místo toho je mnohdy třeba, abyste při pořizování jeho aut prodali alespoň jednu ledvinu na černém trhu. Pokud pak jde o vůz jen trochu neobvyklý, rázem je třeba, aby se některých orgánů vzdal i zbytek rodiny.

Příkladem za všechny je výroční Polo Edition 50, které přichází jako oslava oněch padesátin. Zvenčí jej od běžného hatchbacku poznáte leda podle příslušné číslice, která se nastěhovala na středový sloupek, zatímco uvnitř je možné počítat s ozdobnou lištou bočních prahů. A také s onou padesátkou na spodním ramenu volantu. To je vše, co je tu unikátní, další změny korespondují s navýšením standardní výbavy, která zahrnuje třeba 16palcová litá kola Coventry. Ani to není nic až tak mimořádného.

Co se kabiny týče, tady je skladba o něco širší, zahrnuje totiž třeba kůží obšitý volant, přední vyhřívaná sportovní sedadla, zpětnou kameru, parkovací asistent či multimediální systém Discovery Media. Cena je ovšem našponovaná až k prasknutí. Na německém trhu totiž Polo Edition 50 startuje na 28 200 Eurech, což je dle současného kurzu rovných 700 tisíc korun. Sedm set tisíc. Je to snad skrytá verze GTI?

Ani omylem, pod kapotou se skrývá tuctový litrový tříválec naladěný na 95 koní, které na přední kola přenáší pětistupňový manuál. To je velmi základní technika, chtít za něco takového 700 tisíc korun je tedy opravdu šílené. A tím vaše útraty skončit nemusí, neboť výroční edici lze pořídit s tímto agregátem spolu s automatem, případně pak v silnější verzi disponující 116 koňmi, jenž má taktéž na povel DSG. Kromě toho je pak možné nahradit standardní 16palcová litá kola příplatkovými sedmnáctipalcovými.

Dopřát si můžete i paket Plus, jehož součástí je panoramatická střecha, dvouzónová klimatizace nebo bezklíčový vstup a startování. Nicméně v té chvíli se již Polo Edition 50 blíží k částce 35 tisíc Eur neboli 870 tisíc korun. Ve Spojených státech vám přitom VW za oněch 700 tisíc korun prodá Golf GTI, tedy větší a hlavně výkonnější model, za cenu plně vybaveného výročního Pola pak v zámoří koupíte obrovské SUV Atlas s 270koňovým dvoulitrem a ještě vám něco zbyde.

Právě německá cena plně vykresluje, proč je VW aktuálně tam, kde je. A celá Evropa je tam, kde je. Tohle je opravdu zoufalý a globálním pohledem zoufale nekonkurenceschopný poměr hodnoty a ceny. Ve finále bychom se tedy ani neměli ptát, zda Polo oslaví další kulaté jubileum, nýbrž v jaké kondici se samotná automobilka založená 28. května 1937 dožije svých devadesátých narozenin. Zatím zjevně usilovně pracuje na to, aby při těch stých už ani neexistovala.

