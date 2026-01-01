Renault chtěl rozptýlit obavy z elektromobilů rekordním dojezdem své novinky, ukázal tím ale jen jejich marnost
Petr ProkopecJak zabedněné automobilky musí být, aby tohle prošlo všemi úrovněmi řízení firmy a nikomu nepřišlo zvláštní, že to dokazuje úplně pravý opak toho, co se autoři snažili naznačit? Tady se lze opravdu jen chytnout za hlavu a zírat.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Během letošních vánočních svátků jsem musel sjezdit poměrně velkou část republiky, během pár dnů jsem najel přes tisíc kilometrů. To není až tak velká porce, zvládnout se klidně dá i za půl dne. Ale jen s tím „správným” autem. Pokud bych ji měl absolvovat v elektromobilu, za oněch několik dnů bych vše nejspíš zvládl též, strávil bych daleko víc času plánováním, na cestách i uzpůsobování dalších bodů programu limitům auta. Zvlášť když po celou dobu venku silně mrzlo a většinou jsem se pohyboval po území pokrytém jen sporadicky dobíjecími stanicemi o jakkoli vyšším výkonu.
Zima a Vánoce zkrátka znovu dokázaly, že pokud musíte urazit stovky kilometrů v krátkém čase a navíc mimo velká města, pak vám klid, pohodu a mír v duši zvládne zajistit jen auto vybavené alespoň sekundárně spalovacím motorem. Ten elektrický totiž nepředvádí nic mimořádného, ani když mu cestičku umetete do hladka. Přesně to nyní dokázal Renault, který je ovšem tragikomicky přesvědčen o tom, že tím samým rozptýlí obavy z elektromobilů a jejich dojezdu či použitelnosti. Je to skoro neuvěřitelné, ale pojďme na detaily.
Francouzi už zkraje letošního roku představil koncept Filante Record 2025. Při jeho konstrukci se inspirovali stíhacími letadly, stejně jako monoposty Formule 1. Asi tedy nepřekvapí, že po stránce aerodynamické tento doutník na kolech exceluje. Jen u toho ovšem Renault nezůstal.
Na stavbu novinky totiž použil pouze materiály jako karbon, hliníkové slitiny a kompozitní komponenty z 3D tiskárny. Filante Record 2025 tak váží pouze 1 000 kg, i když disponuje bateriemi o kapacitě 87 kWh. To je sice ekvivalent pouhé 22litrové nádrže na naftu, sám o sobě však může mít na kontě i pět metráků, tedy polovinu celkové hmotnosti konceptu. Renault jej převzal z modelu Scenic E-Tech, čímž se Francouzi pokusili dodat svému pokusu o rekordní dojezd co nejvíce na legitimnosti a realističnosti. Snad jste se ještě nezačali smát, protože to nejlepší teprve přijde.
Koncept Filante Record 2025 totiž zvládnul s takto rozdanými kartami 1 008 km na jedno nabití. Takhle málo. Pravda, Renault uvádí, že na konci pokusu v bateriích zůstalo ještě 11 procent kapacity, která by vystačila na dalších 120 km, pak ale nevíme, proč nejel dál, ale to je nakonec jedno. Teoreticky by se tento doutník na kolech mohl zvládnout bez nabíjení dostat z Prahy do Paříže, byť asi ne při průměrné rychlosti 102 km/h, to by chtělo jiné než normální veřejné silnice. I tak by to nebylo špatné, jít o sériové rodinné auto.
Jak už ale padlo, k něčemu takovému má Filante Record 2025 sakramentsky daleko, už jen jeho exotické materiály by normálního zákazníka vyšly na pár milionů korun. To je na jednomístný vůz bez zavazadlového prostoru šílená suma. Renault s ním navíc zamířil do testovacího areálu UTAC v Maroku, kde ani 18. prosince nebyla taková zima jako u nás přes Vánoce. A kromě toho angažoval tři profesionální řidiče, kteří se při jízdě po 4kilometrovém okruhu pravidelně střídali. Tohle nemá s realitou společného vůbec nic, ujet s takovým autem za takových podmínek 1 000 nebo 1 100 km na jedno „dotankování” je směšné.
Však si to srovnejte s tím, co dovede Škoda Superb TDI, tedy úplně normální rodinné auto na cestu kamkoli, navíc ve skutečném provozu, navíc s jedním řidičem, navíc s cenou startující pod 1 milionem Kč. Ujede 2 831 km. Dva tisíce osm set třicet jedna kilometrů. A mít k dispozici Maroko, umělý okruh bez provozu, čtyři řidiče... To by byla ještě jiná. I bez toho tu máme na jedno natankování cestu do Paříže z Prahy, zpátky pak ještě dobrý týden dva pojížděk po Česku.
Vedle toho má na míru postavený „elektrický doutník” pro jednoho bez homologace pro běžný provoz s dojezdem tisíc kilometrů dokazovat něco pěkného? Ukazuje a podtrhuje tím jen marnost elektrických aut, nic jiného. Že na to Renault nepřišel sám, je ta jediná dechberoucí věc na celém oznámení.
Francouzi museli postavit unikátní aerodynamický koncept pro jednoho, aby s ním dokázali na uzavřeném okruhu v Maroku se čtyřmi střídajícími se řidiči jeden zátah pokořit vzdálenost, jakou běžné vozy se spalovacím pohonem zvládnou bez problémů v běžném provozu i s celou rodinou na palubě. Čím se tedy chlubí? Ukazují jen přesně tu marnost elektrického pohonu, se kterou chtěli bojovat. Foto: Renault
Zdroj: Renault
