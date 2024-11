Renault končí s motorem 1,3 turbo, který vyvinul s Mercedesem. S jedním z jeho posledních „normálních” agregátů je amen

Petr Prokopec

Svého času jsme se nad ním ušklíbali jako nad projevem přílišného downsizingu, ale to už odnesl čas. Dnes je to jeden z nejlepších motorů, který do nových Renaultů můžete mít. Tedy mohli jste mít, z nabídky některých už mizí a zmizí z ní zcela.