Někdejší hit Renaultu se v tichosti loučí jako propadák, nástupce už nikdy nebude stejný

Černá mračna se stahují nad autem, které bylo po léta jedním z nejlépe prodávaných vozů celého kontinentu. Nyní spíše paběrkuje a nepřímý nástupce s omezovačem na 160 km/h to stěží zlomí.

Pohled na evropské prodeje Renaultu Mégane musí fanoušky tohoto modelu brát u srdce. A v dobrém to není. Auto, které si ještě v roce 2004 našlo jen v Evropě přes 465 tisíc kupců a patřilo mezi bestsellery celého kontinentu, se postupně propadlo až na loňských 74 tisíc prodaných vozů. A letošní odbyt nemíří k podstatně vyššímu číslu.

To pro automobilku není dobrá zpráva, neboť stávající generace přišla na trh teprve před pěti lety, přičemž loni prošla faceliftem. Rozhodně se tedy nejedná o zastaralý vůz, přesto o zákazníky bojovat nedokáže. A nezdá se, že by se s ním Renault ještě chystal zatroubit k útoku, naopak přiznává, že něm už nevidí budoucnost.

Potvrdil to i designový šéf značky Laurens van den Acker, dle kterého „ve chvíli, kdy začnete nabídku rozšiřovat o elektromobily, jiné vozy musí zmizet, protože si je nemůžeme dovolit vyvíjet. Je to zkrátka nevyhnutelné. Mégane se pohybuje v tom segmentu, který je pod nemalým tlakem. A vy musíte investovat tam, kde je budoucnost trhu.“

Pro automobilku se tak prioritou stává stále ještě chystaný Mégane E-Tech Electric, který sice s dosud nabízeným vozem sdílí název, ovšem tím podobnosti končí. Benzinové, dieselové a hybridní vozy totiž užívají platformu CMF-CD, zatímco novinka nafasuje architekturu CMF-EV. S délkou 4,21 metru pak bude o 15 centimetrů kratší než hatchback se spalovacím ústrojím, díky jeho absenci však nabídne stejný vnitřní prostor. Ovšem jen pro posádku, zavazadelník se má zmenšit. Nebude to přitom jiné auto jen technicky, ale i ideově - bude vyšší a s omezovačem na pouhých 160 km/h bude mít daleko k dravým R.S., která lze i dnes koupit.

Přesto právě na nový vůz Renault sází, nicméně jeho příchod může značce způsobit nemalé problémy. Na jednom písečku si totiž budou hrát dva kohouti, což nikdy nedělá dobrotu. A jelikož pro Francouze je elektrifikace vším, je jisté, že pakovat se bude muset model se spalovacím ústrojím. Přesně to se ostatně už teď začíná dít na nizozemském trhu, kde hatchback skončil, aby udělal místo právě E-Techu Electric. Tamní zájemci tak již mohou koupit pouze Mégane Grandtour, tedy kombíku, který elektrickou verzi nedostane - buď prozatím, nebo vůbec.

Proč vše začíná v Nizozemsku, je nabíledni - elektromobily jsou na tomto trhu neskutečnou měrou zvýhodňované, třebaže hlavně umělým zdražováním čehokoli jiného. Renault proto počítá s tím, že Mégane s alternativním pohonem bude v zemi stěžejním hráčem. Vše nicméně rozhodne cena, která se nejspíše bude pohybovat okolo 36 tisíc Eur (cca 919 tisíc korun) bez dotací.

Právě na této sumě totiž startuje Volkswagen ID.3 Pro, který disponuje bateriemi o kapacitě 58 kWh, elektromotorem o výkonu 204 koní a maximálním dobíjecím výkonem 120 kW. Elektrický Mégane je přitom vždy o chlup lepší, nabízí totiž 60 kWh, 218 koní a 130 kW. Německého soupeře by tedy mohl udolat, zvláště poté, co ten je nyní středem pozornosti kvůli jednomu shořelému exempláři. Tento případ se odehrál právě v Nizozemsku.

Zpět ale k Renaultu Mégane, jehož dny evidentně začínají být sečteny. Tedy co se klasické verze týče. Je sice nutné zmínit, že žádný jiný trh zatím k takovému omezování nepřikročil, to je ovšem jistě jen otázka času. Elektrické provedení totiž bude debutovat v září na autosalonu v Mnichově a následně zamíří do prodeje. Není tedy ani tak otázkou, zda opravdu nahradí spalovací verzi, ale kdy se tak plně stane. Že by to při skoro milionové ceně prodeje tohoto auta nakoplo, si dovolíme pochybovat.

Renault Mégane se loni dočkal faceliftu, i tak jako hatchback na nizozemském trhu končí. Nelze předpokládat, že by další nenásledovaly, budoucnost přeje docela jinak pojatému vozu stejného jména. Foto: Renault

