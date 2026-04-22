Renault dal obyčejnému autu nelakované nárazníky a ocelová kola a vybírá loterií, kdo si takový vůz bude moci koupit

před 7 hodinami | Petr Prokopec
Nebude těžké vzpomenout na doby a místa, kdy jste zákazníky museli pomalu prosit, aby si podobně střižené auto koupili za jakoukoli cenu. Ale časy se mění, aspoň někde. O tenhle vůz by si u nás dál většina lidí neopřela ani kolo, v Japonsku je to drahá specialita.
Třetí díl Rychle a zběsile s podtitulem Tokijská jízda nebyl fanoušky přijat zrovna s nadšením. Vin Diesel se v něm jen na pár sekund v samotném závěru a Paul Walker chyběl úplně. Nový hlavní hrdina v podání Lucase Blacka pak nebyl jejich důstojnou náhradou. Na druhou stranu se však dějství přesunulo z Ameriky do Japonska a závody ve sprintu byly nahrazeny driftováním. To do centra dění přineslo jak trochu jinou kulturu, tak i jiné vozy.
Pohledy publika nejvíc přitahoval Nissan 350Z a Mazda RX-7 osazená rozšířeným bodykitem od firmy Veilside, pozornost si však získaly i Nissan Sylvia S15 či Mitsubishi Lancer Evo IX. Kromě toho se obecenstvo rozdělilo na dva tábory, kdy jeden považoval usazení japonského šestiválce pod kapotu klasického Fordu Mustang za svatokrádež, zatímco druhý vysokootáčkové kreaci držel bezmezně palce.
Tokijská jízda nám ale kromě těchto aut přinesla ještě jedno, které vyčuhovalo z davu. Překvapivě se však nejednalo o driftovací speciál či sportovní vůz, nýbrž o MPV, a to Volkswagen Touran. Ten navíc prošel neobvyklou tuningovou kůrou, která se nesla v duchu komiksového Hulka. A vystihoval přesně to, čím pro mnoho lidí v Japonsku auto je - nejedná se jen o dopravní prostředek, nýbrž spíš o člena rodiny.
Tento přístup se zjevně snaží zúročit Renault, který v Zemi vycházejícího slunce představil limitované Kangoo Couleur. To na první pohled vypadá jako základní varianta, neboť se dočkalo nelakovaných jednoduchých nárazníků a ocelových kol. Přesto však startuje na 4 390 000 yenů, což je přibližně 571 tisíc korun. Je tedy o 26 tisíc korun dražší než standardní Kangoo s litými ráfky a lakovanými nárazníky.
Francouzská automobilka si totiž zjevně uvědomila, že tyto komponenty jsou nejčastěji nahrazovány tuningovými. Jednoduše se tedy s nimi „nepárala“ a svou pozornost zaměřila jiným směrem. Kangoo tak nalakovala zářivě zeleným a onoho Hulka připomínajícím odstínem Vert Foret, zatímco prodloužená verze Grand Kangoo je k mání v tmavě zelené Vert Paris a žluté Jaune La Poste.
Tím jsou úpravy u konce, ostatně název edice naznačuje, že jde o pouhé hrátky s barvami. Ke hrátkám ale nakonec budou muset přistoupit i zájemci, neboť limitka Couleur bude k dispozici jen ve 100 kusech a o zájem o ni je takový, že potenciální kupci budou musel být Renaultem vylosováni v loterii, aby si jeden takový vůz mohli skutečně pořídit. Produkce přitom bude rozdělena na 40 kusů, které dostanou 130koňovou benzinovou jedna-trojku, a 60 kusů, které bude pohánět 1,5litrový turbodiesel produkující 116 kobyl.
Renault si s něčím takovým nehraje zdaleka poprvé. Edici Couleur v Japonsku nabídl už v roce 2010 a od té doby se Kangoo oháknuté do speciálních laků vrátilo na scénu několikrát. Tyto edice navíc jen pomohly umocnit jeho popularitu, pročež se Japonci každoročně schází na úpatí hory Fuji na festivalu Kangoo Jamboree, který je největším setkáním majitelů francouzského MPV na světě. Svéráz, že?
Renault Kangoo Couleur míří na japonský trh, kde si francouzská automobilka za nelakované nárazníky a ocelová kola naúčtuje více než za standard. A přesto má tolik zájemců, že o kupcích 100 vyrobených kusů bude muset rozhodnout los. Foto: Renault
Zdroj: Renault
