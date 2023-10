Renault odhalil svou vlastní verzi nejlevnější Dacie, udělal z ní o poznání lákavější auto před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Nenechte se zmást změnou rozměrů, k té došlo jen dílem použití jiných nárazníků, skutečné odlišnosti tkví v designu a v provedení interiéru. Obojí dokáže zaujmout, stejně jako motor pod kapotou.

Když v roce 1999 převzal Renault Dacii, Francouzi ihned oznámili, že začínají pracovat na zcela novém modelu rumunské automobilky. Tím se stal Logan, na jehož slavnostní odhalení došlo v červnu 2004. Prodej odstartoval o tři měsíce později za ceny, které doslova braly dech. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a Renault již v roce 2005 změnil svůj původní plán, dle kterého měl Logan zůstat pouze ve východní části Evropy. Místo toho zamířil v lépe vybavených variantách také na západ.

Jakkoli ovšem Logan úspěch Dacie odstartoval, dnes se již takové pozornosti netěší. Místo toho jeho místo zaujalo spřízněné Sandero, které se právě díky stále nízkým cenám drží na trůnu nejžádanějšího vozu soukromníky. Renault si je toho pochopitelně vědom, stejně jako Francouzům neuniklo, že značná část publika nezůstává u základu, ale naopak sahá po dražší variantě Stepway. A proto se rozhodli, že tuto zlatou žílu vytěží až do posledního zrnka.

Nedávno tak bylo oznámeno, že Dacie Sandero Stepway se dočká i verze od Renaultu. Určena je primárně pro jihoamerické trhy, kde rumunská automobilka není známá, Francouzi ale nezůstali jen u uměny loga. Vůz tak dostal nový vzhled i jméno, výsledkem je nové SUV zvané Kardian, které se oproti dárcovskému vozu liší nejen designem, ale i rozměry. Nové nárazníky totiž natáhly délku vozu na 4 119 milimetrů.

V případě rozvoru tu máme identických 2 604 mm jako u výchozího Sandera Stepway, nicméně verze od Renaultu působí na pohled lákavěji. Dáno je to také tím, že na úvod se Francouzi vytasili s velmi dobře vybavenou variantou Launch Edition. Ta disponuje osmipalcovým displejem multimédií, kamerovým systémem či rozsáhlým bezpečnostním paketem. Povšimnout si můžeme i luxusnějšího čalounění s ozdobným prošíváním.

Automobilka zatím neupřesnila, jaké budou další varianty a kdy je přivede do hry. Stejně tak lze částečně tápat i v rámci motorového prostoru, neboť zatím jediným potvrzeným ústrojím je přeplňovaný litrový tříválec spárovaný s dvouspojkovou automatickou převodovkou. Ta bude výkonem 125 koní a točivým momentem 220 Nm zásobovat pouze přední kola. Za poznámku nicméně stojí, že ani takto výkonnou variantu motoru Dacia v Evropě nenabízí.

Když si uvědomíme, že Kardian je titulován jako mezinárodní model a jeho výrobu nemá dostat na starosti jen továrna Curitiba v Brazílii, ale také podnik v marocké Casablance, mohlo by se zdát, že Renault chystá příchod novinky i do Evropy. To ovšem Francouzi odmítají, v takovém případě by zřejmě odstřelili o trochu větší a dražší Captur.

Aktuálně tak už jen přihodíme zmínku o střešních ližinách francouzsko-rumunské novinky, jenž mají nosnost 80 kilogramů a jsou polohovatelné napříč střechou. Navýšena je tak jimi praktičnost vozu, jenž přitom standardně do zavazadelníku pobere 410 litrů nákladu. Na kolik přitom Launch Edition vyjde, ale zatím Renault nepřesnil. Dá se nicméně předpokládat, že půjde o částku, jaká bude znovu brát dech, pochopitelně v pozitivním slova smyslu.

Kardian je jinou verzí Dacie Sandero Stepway, která se ovšem dočkala větších úprav než jen implementace nového loga. Francouzské SUV má totiž vlastní design, lepší kabinu a výkonnější pohonnou jednotku. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.