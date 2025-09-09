Renault ovládl Mnichov novým Cliem. Je šik, „normální”, úsporné a bude dál levné, jen příď má samý kosočtverec
Petr Prokopec
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Renault Clio je dnes legendou svého druhu. Od příchodu první generace v roce 1990 bylo prodáno již 17 milionů exemplářů, což z tohoto modelu dělá nejoblíbenější francouzské auto všech dob. I proto bylo překvapivé, když automobilka začala zvažovat, že šesté generaci nadělí pouze elektrický pohon. S ním by totiž Clio dostala zhruba tam, kam stejným krokem poslala Mégane, což je těžké vyjádřit slušným slovem. Letos si toto auto našlo zatím v Evropě podle čísel Data Force pouhých 10 174 kupců, skutečně takhle málo. A to jde prosím o vůz, který si v ne až tak dávné minulosti kupovalo i přes 460 tisíc Evropanů za rok.
Renault tedy nakonec nechtěl riskovat zabití svého vlastně posledního opravdu dobře prodávaného auta (letos poslal v Evropě do oběhu už 137 969 kusů) a rozumně oznámil, že Clio se bude dál držet spalovacích motorů. To se nyní potvrdilo na mnichovském autosalonu, kde šestá generace debutuje. Oproti dosavadnímu provedení narostla o 67 milimetrů do délky, a sice na 4 116 mm. Rozvor 2 591 mm je nicméně vůči předchůdci větší pouze o 8 mm. Přesto všechno se zdá, že novinka má nadále kola co nejvíc posunutá do rohů, což jí sluší stejně jako zvolený design obecně.
Přesto někteří lidé mohou mít se vzhledem šesté generace trochu problém, a to hlavně v přední části. Když byste totiž emblém Renaultu nahradili logem Fordu, rázem budete mít pocit, že Fiesta nezemřela, ale vrací se v plné slávě. Může to ovšem být i záměr, jak oslovit i zklamané zákazníky modrého oválu. Milovníkům francouzské avantgardy pak bude imponovat hlavně záď, která vypadá velmi dravě a spolu se skrytými klikami zadních dveří pomáhá vytvářet dojem kupé.
Uvnitř vůz přebírá řadu prvků či nápadů od svých elektrických příbuzných, jmenovitě Renaultů 4 a 5. Máme zde tak dvojici obrazovek sdružených do jednoho panelu, jejichž velikost u vyšších úrovní výbavy dosahuje 10,1 palce. Ocenit přitom lze, že automobilka v kabině ponechala fyzická tlačítka pro nejužívanější funkce, především pak pro ovládání klimatizace. U verzí s automatem pak zcela vyčistila středový tunel, neboť volič převodovky se přesunul na sloupek řízení.
Navzdory kompaktním rozměrům nabízí Clio nemalou praktičnost, neboť jeho zavazadelník dokáže pobrat 391 litrů nákladu i při obou obsazených řadách sedadel. Francouzi navíc snížili nákladovou hranu o 40 milimetrů, pročež se majitelé s těžkými taškami nebudou muset tak namáhat. Mimo to navíc mají k dispozici řadu schránek napříč celou kabinou. Stejně jako nechybí hned 29 asistenčních systémů, z čehož přitom až pět lze deaktivovat tlačítkem My Safety Switch.
Přesunout se můžeme do motorového prostoru, kde skutečně trůní spalovací jednotky. Základní benzinová jedna-dvojka produkuje 115 koní, tedy o patnáct víc než v předchozí verzi. Spárovat jí lze s šestistupňovým manuálem či automatem, přičemž dle Renaultu zrychlení s oběma typy převodovek zabere 10,1 sekundy. To je oproti minulosti zlepšení o dvě sekundy, které má navíc doplnit nižší spotřeba, která se má pohybovat okolo 4 litrů benzinu na 100 km.
Tříválcový 1,2litrový motor přitom bude nabízen i ve verzi schopné spalovat LPG, kdy lze počítat dokonce se 120 koňmi. Ty ale bude mít na povel už jen výlučně dvouspojková převodovka. S vrcholným provedením E-Tech je pak spojena ta multifunkční, která má dva stupně vyhrazené pro elektromotor a čtyři pro spalovací jednotku. Zpátečka pak neexistuje, couvání má totiž na povel elektrická část ústrojí, která slouží také k nastartování vozu.
S hybridním pohonem má přitom Clio zvládnout ve městech 80 procent všech cest jen čistě na elektrický režim, s baterií o kapacitě 1,4 kWh se ale zdá být stěží uvěřitelné. Celkově by ovšem soustava se 160 koňmi měla dosáhnout celkového dojezdu 1 000 km, a to při průměrné spotřebě 3,9 l/100 km. Oproti předchozí verzi jde o 40procentní zlepšení, zatímco 8,3sekundová akcelerace na stovku je lepší o rovnou sekundu.
Prodej má odstartovat ještě letos, ceny však značka zatím neupřesnila. Ve srovnání se stávajícím provedením, které je k mání od 374 tisíc korun, ale můžeme čekat jisté zvýšení. Přesto všechno ale Clio zůstane i nadále nejlevnějším vozem značky, což by mělo zajistit jeho pokračující úspěch. K tomu ostatně Francouzům skutečně v nemalé míře dopomohl Ford, letošní registrace malého Renaultu totiž i přes konec životního cyklu poskočily o 7 procent.
Clio šesté generace působí jako sazka na jistotu. Zejména proto, že zůstává u spalovacích motorů, se kterými se tak i nadále bude držet cenově nízko. Foto: Renault
