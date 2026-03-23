Renault oznámil, že ve svých továrnách brzy „zaměstná“ 350 bezhlavých robotů. Lidem prý práci nevezmou

včera | Petr Prokopec

Foto: Renault

Podobná intepretace slova „robot” byla dlouho zesměšňována jako jeho pohádková a dětinská. Až se ukázalo, že jen humanoidní roboti dokážou jako jediní zastat široké spektrum činností, které dnes vykonávají jen lidé. Tak co asi bude ten „renaultí” v jeho továrnách dělat?

„Protesty a stávky ve Francii jsou tradiční metodou prosazování zájmu určitých skupin, nejedná se tudíž o nic v této zemi neobvyklého.” To nejsou naše slova, toto vyjádření na svém webu uvádí velvyslanectví České republiky v Paříži. To dále zmiňuje, že co se oproti minulosti změnilo, to je míra násilí, kterého bohužel přibývá. Kde se tak dříve především pálily pneumatiky na silnici a házelo se shnilými rajčaty, tam se dnes vytahují nože. Pokud tedy je nějaká stávka ohlášena, turisté by se jí měli obloukem vyhnout. A zdá se, že takovými místy by brzy mohla být okolí továren Renaultu.

Francouzská automobilka se totiž nově pochlubila humanoidním robotem Calvin-40, který vyvinula ve spolupráci americkou firmou Wandercraft. Jeho vývoj měl trvat jen 40 dnů, což může vést k pochybnostem, ale Wandercraft nezčínal od nuly a požadavky Francouzů nebyly bůhvíjaké. Renault od robota neočekává, že bude schopen jakéhokoli uvažování, nakonec ani nemá hlavu... Stejně tak nemá předvádět kung-fu, je to docela jednoduchý dříč.

Calvin-40 byl ted yvyvinut k tomu, aby zvládl zvedat a přenášet až 40 kg těžké věci, a to od rána do večera bez jediné přestávky. Naučit se může jednoduché operace, jako je třeba přenášení karosářských panelů v lisovně či třeba nasazování kol. Francouzi pak už jeden testovací exemplář ve své továrně nasadili, ovšem předpokládají, že během příštích 18 měsíců celkový počet robotů naroste na 350. S jejich pomocí pak má být urychlena produkce o 30 procent a náklady klesnou o 20 procent.

Thierry Charvet, který má u značky pod palcem výrobu, zaměstnance ujistil, že o práci v dohledné době nepřijdou. „Na finální montážní lince, kde dáváte auto dohromady, roboti lidi nenahradí, protože nejsou tak rychlí a zruční,“ uvedl. S tím jistě souhlasit lze, nicméně tak jako tak jednoduše nějakou práci odvedou, ostatně z čeho by jinak pramenilo urychlení nebo úspora čehokoli.

Navíc tato oblast robotiky dnes rychle vyvíjí, pročež je možné, že další generace Calvinu už toho zvládne jen víc. Navíc bezchybně, bez odpočinku a bez hrozby, že by druhý den začala stávkovat. Nebude tedy překvapením, když Renault s jejich nasazením jen přiloží pod kotlem a rozšíří oblasti, kde může působit.

Francouzi navíc už loni na podzim oznámili, že chystají odchod tří tisíc lidí, aby se jim povedlo zmírnit dopad ztrátových investic do elektromobility. S nástupem robotů toto číslo může jen vzrůst. Je to evoluce, nemá smysl nad tím žehrat, stejně tak ale není fér říkat, že roboti nenahradí lidské zaměstnance, bez takové vidin nemají smysl. Pokud se tedy hlavně v příštím roce chystáte do okolí Batilly, Cléonu, Dieppe či Douai, možná by nebylo plány přehodnotit a onen výlet přesunout na letošek. Za pár měsíců vám totiž v cestě mohou stát barikády z hořících pneumatik. A možná nejen to.


Calvin-40 začal u Renaultu zatím pracovat v jediném exempláři, do konce příštího roku jich ale bude 350. A jakkoli firma zaměstnance ujišťuje, že jim práci nesebere, něco takového opravdu nejde brát vážně. Foto: Renault
Calvin-40 začal u Renaultu zatím pracovat v jediném exempláři, do konce příštího roku jich ale bude 350. A jakkoli firma zaměstnance ujišťuje, že jim práci nesebere, něco takového opravdu nejde brát vážně. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

