Renault oznámil, že ve svých továrnách brzy „zaměstná“ 350 bezhlavých robotů. Lidem prý práci nevezmou
Petr ProkopecPodobná intepretace slova „robot” byla dlouho zesměšňována jako jeho pohádková a dětinská. Až se ukázalo, že jen humanoidní roboti dokážou jako jediní zastat široké spektrum činností, které dnes vykonávají jen lidé. Tak co asi bude ten „renaultí” v jeho továrnách dělat?
Renault oznámil, že ve svých továrnách brzy „zaměstná“ 350 bezhlavých robotů. Lidem prý práci nevezmou
včera | Petr Prokopec
Podobná intepretace slova „robot” byla dlouho zesměšňována jako jeho pohádková a dětinská. Až se ukázalo, že jen humanoidní roboti dokážou jako jediní zastat široké spektrum činností, které dnes vykonávají jen lidé. Tak co asi bude ten „renaultí” v jeho továrnách dělat?
„Protesty a stávky ve Francii jsou tradiční metodou prosazování zájmu určitých skupin, nejedná se tudíž o nic v této zemi neobvyklého.” To nejsou naše slova, toto vyjádření na svém webu uvádí velvyslanectví České republiky v Paříži. To dále zmiňuje, že co se oproti minulosti změnilo, to je míra násilí, kterého bohužel přibývá. Kde se tak dříve především pálily pneumatiky na silnici a házelo se shnilými rajčaty, tam se dnes vytahují nože. Pokud tedy je nějaká stávka ohlášena, turisté by se jí měli obloukem vyhnout. A zdá se, že takovými místy by brzy mohla být okolí továren Renaultu.
Francouzská automobilka se totiž nově pochlubila humanoidním robotem Calvin-40, který vyvinula ve spolupráci americkou firmou Wandercraft. Jeho vývoj měl trvat jen 40 dnů, což může vést k pochybnostem, ale Wandercraft nezčínal od nuly a požadavky Francouzů nebyly bůhvíjaké. Renault od robota neočekává, že bude schopen jakéhokoli uvažování, nakonec ani nemá hlavu... Stejně tak nemá předvádět kung-fu, je to docela jednoduchý dříč.
Calvin-40 byl ted yvyvinut k tomu, aby zvládl zvedat a přenášet až 40 kg těžké věci, a to od rána do večera bez jediné přestávky. Naučit se může jednoduché operace, jako je třeba přenášení karosářských panelů v lisovně či třeba nasazování kol. Francouzi pak už jeden testovací exemplář ve své továrně nasadili, ovšem předpokládají, že během příštích 18 měsíců celkový počet robotů naroste na 350. S jejich pomocí pak má být urychlena produkce o 30 procent a náklady klesnou o 20 procent.
Thierry Charvet, který má u značky pod palcem výrobu, zaměstnance ujistil, že o práci v dohledné době nepřijdou. „Na finální montážní lince, kde dáváte auto dohromady, roboti lidi nenahradí, protože nejsou tak rychlí a zruční,“ uvedl. S tím jistě souhlasit lze, nicméně tak jako tak jednoduše nějakou práci odvedou, ostatně z čeho by jinak pramenilo urychlení nebo úspora čehokoli.
Navíc tato oblast robotiky dnes rychle vyvíjí, pročež je možné, že další generace Calvinu už toho zvládne jen víc. Navíc bezchybně, bez odpočinku a bez hrozby, že by druhý den začala stávkovat. Nebude tedy překvapením, když Renault s jejich nasazením jen přiloží pod kotlem a rozšíří oblasti, kde může působit.
Francouzi navíc už loni na podzim oznámili, že chystají odchod tří tisíc lidí, aby se jim povedlo zmírnit dopad ztrátových investic do elektromobility. S nástupem robotů toto číslo může jen vzrůst. Je to evoluce, nemá smysl nad tím žehrat, stejně tak ale není fér říkat, že roboti nenahradí lidské zaměstnance, bez takové vidin nemají smysl. Pokud se tedy hlavně v příštím roce chystáte do okolí Batilly, Cléonu, Dieppe či Douai, možná by nebylo plány přehodnotit a onen výlet přesunout na letošek. Za pár měsíců vám totiž v cestě mohou stát barikády z hořících pneumatik. A možná nejen to.
Calvin-40 začal u Renaultu zatím pracovat v jediném exempláři, do konce příštího roku jich ale bude 350. A jakkoli firma zaměstnance ujišťuje, že jim práci nesebere, něco takového opravdu nejde brát vážně. Foto: Renault
Zdroj: Renault
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” je podle Hagerty nejrychleji akcelerujícím silničním autem světa, i když stojí míň než průměrné Porsche 911
včera
- Moderní nesmysly v autech neberou konce, Číňané začali prodávat auto s otevíráním dveří gesty
21.3.2026
- Volha začala odhalovat svůj první moderní vůz, nepřipomíná vám něco? I pod kapotou je starý známý
20.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Další zastávkou je Austin 09:50
- Triumf Aprilie, vítězem Bezzecchi 22.3.2026
- Vítězem Moto2 Holgado, 15. Salač 22.3.2026
- Moto3 vyhrál Maximo Quiles 22.3.2026
- V Moto2 Holgado, 17. Salač 22.3.2026
Nejčtenější články
- Chybí vám auta s pořádnými motory a ručním řazením? Tento stroj má 7stupňový manuál a 7,5litrový V12, je to monstrum
23.2.2026
- Ford propálil svou prý klíčovou novinku rok před premiérou, bude zklamaný, jak málo s ní dokáže
23.2.2026
- Řešení, kterým automobilka obešla problémy s dobíjením elektromobilů, zjevně funguje, teď obsluhuje 147 tisíc aut za den
23.2.2026
- VW s motory TDI vyrobené před Dieselgate zažívají renesanci. Rostou na ceně i tam, kde byste to nejmíň čekali
23.2.2026
- S tímto autem můžete při výpadku až týden živit elektřinou celý dům, na rozdíl od elektromobilů to dává smysl
23.2.2026
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 03.24. 10:51 - pavproch
- VZKAZY 03.24. 10:32 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 03.24. 10:32 - pavproch
- Rychlodotazy 03.23. 16:45 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.23. 14:49 - řidičBOB
- Benzina paliva 03.23. 14:24 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 03.23. 14:01 - pavproch
- BMW Divize 03.23. 12:42 - vasco