Renault poprvé ukázal svůj nový model udělaný z nejlevnější Dacie, rumunské zboží už mu nesmrdí | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Je pozoruhodné, jak se celá hra okolo Dacie za necelé dvě dekády otočila. Původně levná auta „pro východ” se zastaralou techniku Renaultu jsou dnes dost dobrá na to, aby bez podstatných úprav vydala na nové Renaulty prodávané kdekoli. Kardian bude dalším z nich.

Stane se letošním králem prodejů nových aut v Evropě Tesla Model Y nebo Dacia Sandero? To je otázka, na kterou se nyní odpověď hledá jen těžko. Americký elektromobil měl k opanování statistik dobře našlápnuto, jenže v září v Německu skončily dotace pro firmy. A na registracích bateriových aut je to neskutečně znát, což bude mít vliv na jeho celoevropské výsledky. Rumunský hatchback oproti tomu na žádné dotace a dokonce ani firemní klientelu nespoléhá, na druhou stranu mají lidé stále hlouběji do kapes, takže ani u něj nelze čekat neutuchající zájem.

Tak či onak je to mimořádně úspěšný vůz. Však kdo by v roce 2004, tedy teprve před 19 roky, kdy se Dacia vracela na scénu pod taktovkou Renaultu, řekl, že jeden z jejích modelů bude o pozici absolutní jedničky bojovat? Vysmáli by se vám všichni, realita je dnes ale přesně taková.

Úspěchu nejlevnější Dacie si pochopitelně nemohl nevšimnout ani mateřský Renault, pro nějž Dacia též byla svého času druhá liga. Dnes patří její modely mezi nejprodávanější vozy aliance Renault-Nissan, jejíž analytici jsou si správně vědomi toho, že zákazníky v případě Sandera láká především verze Stepway, jenž se oproti výchozímu hatchbacku dočkala vyšší světlé výšky a některých vizuálních doplňků, s nimiž působí jako menší SUV. Automobilka si tak za dané provedení může dovolit účtovat více - i proto koneckonců pouze provedení Stepway nabízí také s tříválcem naladěným nejen na 90 či 100 koní, ale rovněž na 110 kobyl.

Tutéž či podobnou techniku vyfasuje i nový Renault Kardian, který bude plně odhalen koncem října. Výrobce ale vůz poprvé ukázal už teď a s dostupnými obrázky a informacemi si můžeme udělat celkem jasný obrázek o tom, co bude Kardian zač. Jak už asi tušíte, půjde skutečně o Sandero Stepway s odlišným logem, což je s ohledem na výše zmíněné pozoruhodné. Neděje se to poprvé, kdysi druhotné rumunské zboží ale Renaultu najednou nesmrdí ani bez podstatných úprav.

Vůz bude primárně k mání v Jižní Americe, Renault s ním ale má větší plány, neboť Kardian označuje za mezinárodní novinku. Kde všude bude k dispozici, není zatím jasné, pochlubí se ale standardními střešními ližinami a vyšší světlou výškou, na délku pak nemá přesáhnout 4,1 metru, což jen potvrzuje, že jde o Sandero Stepway v bledě modré. Uvnitř lze počítat s osmipalcovou obrazovkou multimédií a prvkem zvaným e-shifter, což je poměrně nešikovný název (vyměňte si f za t...) pro nešikovný volič automatu. Tím může být CVT jako u Dacie, případně pak robotizovaný manuál, kterým disponovala třeba minulá generace Sandera nabízená právě v Jižní Americe. Spárována byla i s atmosférickou jedna-šestkou.

Zatím není jisté, zda se tento motor objeví také pod kapotou Renaultu Kardian, rumunská automobilka a spolu s ní i ta francouzská totiž původní platformy B0 a M0 již definitivně poslaly k ledu. Nová architektura CMF-B LS pak zatím s tímto motorem spojena nebyla. Tříválcový motor oproti tomu byl již před lety vyvinut ve specifikaci umožňující kromě spalování benzinu také pohon na ethanol, který je v Jižní Americe běžným palivem.

Na upřesnění si musíme ještě ony necelé dva týdny počkat, aktuálně tak už jen zmíníme pár informací o názvu novinky. Ten má odkazovat na anglické slůvko guardian, což má symbolizovat sílu a ochranu. Zároveň při jeho vyslovení máte pomyslet i na sport a adrenalin, neboť Kardian zní podobně jako typ cvičení (kardio). A aby toho nebylo málo, máte v něm slyšet i slůvko car, tedy auto. Zda to pomůže k úspěchu, je zatím ve hvězdách, sama podstata Sandera se ale zdá být úspěšným receptem, který by měl na zákazníky fungovat prakticky kdekoli.

Nový Renault Kardian se zatím ukázal jen na pár snímcích, většinou zahalených do temna, přesto moc prostoru k pochybám o tom, čím vlastně je, nedává. Foto: Renault



Auto je očividně přeznačkovanou Dacií Sandero Stepway, a tak si můžeme o novince udělat poměrně jasný obrázek předem. Foto: Dacia

Zdroj: Renault

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.