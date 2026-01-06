Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault

Francouzi jako by dělali všechno proto, aby se o něm dosud nikdo nedozvěděl. A možná i proto pro něj použili jméno, které dosud nesl úplně jinak koncipovaný vůz .Tento má na délce pěti metrů nabídnout hlavně nebývalý komfort a pokročilou techniku i elektroniku.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Renault

Na přelomu loňského a letošního roku se Renault pochlubil rekordním dojezdem elektrického konceptu Filante. Byla to jedna velká absurdita, které se rozumnější část světa vysmála, přesto nyní Francouzi oznámili, že toto označení dostanou do sériové výroby. Nepůjde však o „doutník na kolech”, jak by samotné jméno naznačovalo. Místo toho máme očekávat velké SUV, které se v nabídce značky postaví dokonce nad Grand Koleos. Jeho stávající provedení, které bylo představeno loni a na evropských trzích ho už nenajdete, přitom na délku měří 4 780 milimetrů.

Novinka tedy bude ještě větší, přesto by s Koleosem měla mít leccos společného. Tento vůz je totiž přepracovaným Geely Xingyue L, které se nabízí již od roku 2021, a Francouzi jej od roku 205´25 vyrábí a prodávají v Jižní Koreji. A ve stejné továrně v Busanu bude z montážních linek sjíždět také nové Filante, které bude taktéž využívat platformu Compact Modular Architecture, kterou využívá pro své vozy třeba také Volvo či Polestar.

Práce na této architektuře odstartovaly už v roce 2013 s vidinou maximální flexibility. Jakkoli tedy zpočátku byla spojována hlavně se spalovacím pohonem, v současné době zvládá hostit také plug-in hybridní či dokonce ryze elektrické modely. V případě elektřiny je navíc na výběr, zda dojde na instalaci jednoho motoru, který bude roztáčet buď přední, nebo zadní nápravu, či případně dvou jednotek zaměstnávajících všechna čtyři kola. U spalováků pak lze volit mezi předokolkami a čtyřkolkami.

Renault zatím neupřesnil, jakým směrem se vydá, nicméně název vozu naznačuje hlavně sazku na elektromobilitu. Filante se ovšem má nejprve začít prodávat v Koreji, kde zase tak moc pro elektřinu nehoří, než zamíří na další světové trhy. Evropa mezi nimi ale figurovat nebude. Přinejmenším důraz tedy bude kladen na spalovací jednotky, které bude doplňovat větší či menší hybridizace. Přítrž spekulacím Francouzi hodlají učinit 13. ledna, kdy novinku naplno odhalí mimo jakoukoli automobilovou show.

Zatím tedy už jen můžeme doplnit, že Filante nebude jen největším SUV značky, ale také nejluxusnějším Renaultem v prodeji. Jde přitom o již pátý model z ohlášené osmičlenné expanze, která má dorazit do roku 2027 a ve světě pozdvihnout automobilku na trochu vyšší úroveň, než s jakou je spojena třeba v rodné Francii, kde lidí volí spíše malé modely jako Clio. Proto ostatně má novinka kromě luxusu sázet rovněž na vrcholné a tedy jaksepatří drahé technologie. Na detaily si ovšem musíme počkat.


Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault - 1 - Renault Filante SUV 2026 teaser 01Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault - 2 - Renault Filante SUV 2026 teaser 02Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault - 3 - Renault Filante SUV 2026 teaser 03
Chystané SUV Filante zatím odhalilo svou siluetu a logo. Do délky se natáhne na pět metrů, důraz pak bude klást na techniku, prostor a komfort. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

