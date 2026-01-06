Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault
Petr ProkopecFrancouzi jako by dělali všechno proto, aby se o něm dosud nikdo nedozvěděl. A možná i proto pro něj použili jméno, které dosud nesl úplně jinak koncipovaný vůz .Tento má na délce pěti metrů nabídnout hlavně nebývalý komfort a pokročilou techniku i elektroniku.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Francouzi jako by dělali všechno proto, aby se o něm dosud nikdo nedozvěděl. A možná i proto pro něj použili jméno, které dosud nesl úplně jinak koncipovaný vůz .Tento má na délce pěti metrů nabídnout hlavně nebývalý komfort a pokročilou techniku i elektroniku.
Na přelomu loňského a letošního roku se Renault pochlubil rekordním dojezdem elektrického konceptu Filante. Byla to jedna velká absurdita, které se rozumnější část světa vysmála, přesto nyní Francouzi oznámili, že toto označení dostanou do sériové výroby. Nepůjde však o „doutník na kolech”, jak by samotné jméno naznačovalo. Místo toho máme očekávat velké SUV, které se v nabídce značky postaví dokonce nad Grand Koleos. Jeho stávající provedení, které bylo představeno loni a na evropských trzích ho už nenajdete, přitom na délku měří 4 780 milimetrů.
Novinka tedy bude ještě větší, přesto by s Koleosem měla mít leccos společného. Tento vůz je totiž přepracovaným Geely Xingyue L, které se nabízí již od roku 2021, a Francouzi jej od roku 205´25 vyrábí a prodávají v Jižní Koreji. A ve stejné továrně v Busanu bude z montážních linek sjíždět také nové Filante, které bude taktéž využívat platformu Compact Modular Architecture, kterou využívá pro své vozy třeba také Volvo či Polestar.
Práce na této architektuře odstartovaly už v roce 2013 s vidinou maximální flexibility. Jakkoli tedy zpočátku byla spojována hlavně se spalovacím pohonem, v současné době zvládá hostit také plug-in hybridní či dokonce ryze elektrické modely. V případě elektřiny je navíc na výběr, zda dojde na instalaci jednoho motoru, který bude roztáčet buď přední, nebo zadní nápravu, či případně dvou jednotek zaměstnávajících všechna čtyři kola. U spalováků pak lze volit mezi předokolkami a čtyřkolkami.
Renault zatím neupřesnil, jakým směrem se vydá, nicméně název vozu naznačuje hlavně sazku na elektromobilitu. Filante se ovšem má nejprve začít prodávat v Koreji, kde zase tak moc pro elektřinu nehoří, než zamíří na další světové trhy. Evropa mezi nimi ale figurovat nebude. Přinejmenším důraz tedy bude kladen na spalovací jednotky, které bude doplňovat větší či menší hybridizace. Přítrž spekulacím Francouzi hodlají učinit 13. ledna, kdy novinku naplno odhalí mimo jakoukoli automobilovou show.
Zatím tedy už jen můžeme doplnit, že Filante nebude jen největším SUV značky, ale také nejluxusnějším Renaultem v prodeji. Jde přitom o již pátý model z ohlášené osmičlenné expanze, která má dorazit do roku 2027 a ve světě pozdvihnout automobilku na trochu vyšší úroveň, než s jakou je spojena třeba v rodné Francii, kde lidí volí spíše malé modely jako Clio. Proto ostatně má novinka kromě luxusu sázet rovněž na vrcholné a tedy jaksepatří drahé technologie. Na detaily si ovšem musíme počkat.
Chystané SUV Filante zatím odhalilo svou siluetu a logo. Do délky se natáhne na pět metrů, důraz pak bude klást na techniku, prostor a komfort. Foto: Renault
Zdroj: Renault
Bleskovky
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
dnes
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
3.1.2026
- Tesla se zjevně chlubí tím, že vyrobila 900 aut, tak to gratulujeme
2.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů 2.1.2026
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč 2.1.2026
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
- Irské mistrovství v silničních závodech signalizuje náznak zlepšení 26.12.2025
Nejčtenější články
- Šéf VW se zavřením továrny na elektromobily nabídl nepotřebným zaměstnancům 700 tisíc za přechod do jiné fabriky, lidé ho vybučeli
8.12.2025
- Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi
8.12.2025
- Hamiltonův snový projekt vlastního supersportu s V12 a manuálem byl prý zrušen, neskončí i samotný pilot?
8.12.2025
- Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku
8.12.2025
- Mercedes vybral náhradu za vyhozeného šéfa AMG a zákazníci teď jen nehybně stojí s otevřenými ústy
9.12.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva