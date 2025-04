Renault poslal do výroby ostré mini s ohromujícími parametry, chce za něj ale víc než Porsche za 911 GTS před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Tohle auto nás bere bez ohledu na pohon a Renault si zaslouží všechen respekt světa za to, že se odvážil jej poslat do výroby. S jeho cenou ale nemá šanci na úspěch, bude z něj jen absurdita do sbírek hrstky vyvolených.

V lednu roku 1980 se Renault pochlubil modelem 5 Turbo. Byl to homologační speciál, takže na rozdíl od výchozího hatchbacku neměl pohon předních kol - motor si našel cestu za hlavy předních cestujících a roztáčel zadní nápravu. Francouzi přitom v rámci tzv. první fáze vyrobili 1 820 vozů tohoto ražení, zatímco u té druhé již bylo k mání 3 167 kusů. Značka u nich však již využila řadu běžnějších a tedy levnějších komponentů, stejně jako mnohé díly původně lakované červenou nebo modrou barvou nahradila tuctovějšími prvky v šedém odstínu.

Právě na tuto verzi zvanou „Phase 2” můžete na aukcích narazit častěji, i přes mnohem nižší výjimečnost si ovšem musíte připravit minimálně 100 tisíc Eur neboli 2,5 milionu korun. To není zrovna málo, originální Turbo „Phase 1” je ovšem často k mání klidně i za dvojnásobek. Z malého Francouze se totiž v mezičase stala obdivovaná ikona, kterou touží mít ve své kolekci pomalu každý sběratel. To si Renault plně uvědomuje, a proto si na své legendě zkouší přihrát elektrickou polívčičku.

Francouzská automobilka totiž aktuálně představila novodobý Renault 5 Turbo 3E. Pod jeho kapotou ovšem žádný přeplňovaný motor nenajdete, neboť spalovacím pohonem vůbec nedisponuje. Místo toho si zadní kola vzala na povel dvojice elektromotorů, která produkuje 540 koní. Novinka je tak vůbec nejvýkonnějším produkčním Renaultem historie, kterým byl svého času i originál, přičemž sprint na stovku zvládá za 3,5 sekundy a v rozletu ji zastaví omezovač až po dosažení mety 270 km/h.

Zmíněná data rozhodně nezní špatně, auto navíc senzačně vypadá. Zní to jako recept na úspěch, jenže Francouzi chtějí novinku absurdní peníze. Cena totiž startuje na 155 000 eurech, tedy na 3,88 milionu korun. Hradit jí přitom bude pouze úvodních 500 zájemců, zbytek lidí bude muset sáhnout do kapsy o poznání hlouběji. O jakou sumu se ale bude jednat, Renault zatím neuvedl. Abyste se nicméně mohli zařadit do úvodní skupinky, je třeba zaplatit nevratnou zálohu ve výši 50 000 Eur, tedy asi jeden a čtvrt milionu Kč.

Renault hodlá celkově vyrobit 1 980 exemplářů, což koresponduje s datem zrodu spalovacího originálu. Klientela, která složí onu zálohu, si pak bude moci zvolit číslo svého kousku. Příští rok je pak automobilka vyzve, aby spolu s designéry pracovali na konkrétním vzhledu a doplňcích, pochopitelně však ne zadarmo. Za jakoukoli individualizaci se bude dál platit, ceny tak mají narůst až na 200 tisíc Eur neboli na víc než 5 milionů korun.

Čtyřmetrový hatchback tak stojí o dost víc než Porsche 911 Carrera GTS, která je s 541 koňmi, stovkou za 3 sekundy a maximálkou 312 km/h mnohem rychlejší, o použitelnosti nebo prestiži ani nemluvě. Nebude pak sice až tak exkluzivní, její majitel si ji ovšem může užívat prakticky bez omezení. V případě elektromobilu je ale třeba počítat s bateriemi o kapacitě 70 kWh, což je ekvivalent 18litrové nádrže, který vám na udávaných 400 kilometrů dojezdu rozhodně stačit nebude. Počítejte tak s 40 km při ostré jízdě, pokud to nebude cesta od nabíječky k nabíječce.

Francouzi zmiňují, že při výrobě ve velké míře využijí karbon, se kterým by se rádi dostali na 1 400 kilo hmotnosti. To je sympatická hodnota, zvláště pak na elektromobil, stejně jako rozhodně není zanedbatelná 800voltová architektura vedoucí k maximálnímu dobíjecímu výkonu 350 kW. O praktické aspekty tu ale moc nejde, tohle je samozřejmě hračka. Ovšem extrémně drahá, u které očekáváme, že do sbírek zámožných jedinců zamíří bez užitku ihned po koupi. Než se tak ovšem stane, budou si zájemci muset opravdu hodně dlouho počkat, neboť první exempláře budou předány až v roce 2027. Hlavně proto, že vývoj stále není u konce, takže všechny zmíněné parametry jsou bez záruky.

Elektrický hot hatch 5 Turbo 3E se sice dočkal agresivního rozšířeného bodykitu, pod který zamířilo 540 koní, ovšem zájemci o něj si musí připravit podobné peníze jako na koupi špičkového Porsche. To nezní moc lákavě. Foto: Renault

Zdroj: Renault

