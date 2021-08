Renault představil auto ušité na míru podivné budoucnosti, normálním lidem ho neprodá před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Dokážete si představit, že by automobilka ukázala nějaký nový vůz a rovnou k němu dodala, že vám ho neprodá a dodá jej jen určitým zákazníkům? Možná u Ferrari, že, teď to ale dělá i Renault.

Nejspíše nikomu neunikly současné snahy o zásadní překreslení automobilové mapy světa. Za vším stojí politiky tlačený přechod na elektrický pohon, který z podstaty změní přístup k pořizování automobilů. V tomto ohledu jen stačí připomenout, že na Dacii Logan vám před dvanácti lety stačilo pouhých 150 tisíc korun. Dnes si na nejlevnější rumunský vůz potřebujete o 100 000 Kč více a za pár let se i podle šéfa Škody pod půl milionu korun nedostanete. Ostatně i elektrická Dacia Spring dnes startuje na 449 900 Kč, což na relativně jednoduchý a malý vůz s krátkým dojezdem a tragickou dynamikou rozhodně není málo.

Nedá se navíc předpokládat, že by masová elektromobilita přinesla zlevnění alternativního pohonu. Stále větší poptávka po vzácných kovech vede k navýšení cen, podobné je to pak i s takovými čipy, jenž jsou momentálně zmiňované od rána do večera i lidmi, kteří jinak s auty ani nepřijdou do styku. Na elektromobily je navíc nedostatkového komponentu potřeba daleko více než na vozy se spalovacím ústrojím. Je tak skoro jisté, že jedinou možností, jak mohou elektromobility alespoň relativně zlevnit, je umělé zdražení zbytku produkce. Přičemž právě to se již děje, a to hned na několika úrovních.

Ve výsledku je tak zcela reálná vize, kdy si nové auto z obyčejných lidí bude moci dovolit koupit málokdo. A jejich výrobci se na to evidentně již začínají připravovat. A proto chystají nové služby a nové strategie, jenž budou na novou situaci adekvátně reagovat. S individuální mobilitou tak sice budete moci počítat i nadále, co se však individuálního vlastnictví týče, to již bude vyhrazeno jen bohatším.

Svým nejnovějším krokem tuto neveselou budoucnost naznačuje i Renault, jenž aktuálně představil nový elektrický sedan. Logo francouzského výrobce na něm ovšem budete hledat marně, stejně jako si jej jako soukromý zájemce nebudete moci pořídit. Novinka byla totiž představena s emblémem Mobilize, což je značka založená Renaultem, která se soustředí jak na alternativní pohon, tak na mobilní služby a sdílená vozidla. Model Limo, o němž právě hovoříme, pak bude k mání pouze firmám provozujícím přepravní služby nebo těm, které mají početné vozové parky.

Na první pohled si tím Francouzi razantně zredukovali klientelu, nicméně na druhou stranu s ničím jiným automobilky dnes již nepočítají. Někdejší prodejní rekordy již zůstanou nepřekonány, přičemž privátní publikum není do elektromobility až tak moc žhavé. U firem však často rozhodují emise, Mobilize Limo by tak skutečně mohla dosáhnout úspěchu. Co je však nejpodstatnější, značce by tato novinka vyšlápla cestičku, kterou by následně rozšiřovala její další produkce.

Chápeme, pokud se vám tato vize příliš nelíbí, přičemž v nejbližších letech naštěstí ještě půjde vše vyřešit koupí ojetiny. Poté ale už budeme moci jen vzpomínat na dobu, kdy jste mohli kdykoliv usednout do vlastního auta a vyrazit kamkoliv. V případě sdílení, a to navíc elektromobilů, bude totiž třeba plánování, jinak zkrátka máte smůlu.

Dosti ale úvah, místo toho se naplno přesuňme k oné francouzské novinky ušité podle budoucích pravidel. Na délku má 4,67 metru, v případě rozvoru pak 2,75 metru, o drobečka se tedy nejedná. Jeho pohon přitom dostal na starosti elektromotor o výkonu 150 koní, jenž zvládá sprinty na stovku za 9,6 sekundy a maximálku 140 km/h. Po stránce dynamické tedy nelze čekat žádné zázraky, to však nebylo ani zadáním - v taxíku či služebáku je v podstatě vyšší tempo zapovězené.

Mobilize Limo dále počítá s bateriemi o kapacitě 60 kWh, jenž mají vystačit na 450 km. Jde však o normovaný dojezd, realita bude o poznání níže. Při pohybu jen ve městě to ale nejspíše vadit nebude, při přejezdech mezi fabrikami vzdálenými od sebe tak 200 km pak také ne. Zvláště když startovní i cílová destinace budou osazeny dobíjecími stojky, u nichž lze dočerpat energii na dalších 240 km již za 40 minut. To je přitom jedno kratší jednání.

Uvnitř pak prostoru vpředu dominují 10,25palcový digitální přístrojový štít a 12,3palcová obrazovka multimédií, zatímco vzadu mohou cestující počítat s 288 milimetry místa pro kolena, porty na USB, čtecími lampičkami, ovládáním hlasitosti či dokonce s chladícím boxem na místě středového tunelu. Jako taxík tak vůz nabídne nemalou porci komfortu a vlastně i praktičnosti, neboť do zavazadelníku pobere 411 litrů nákladu.

O ceně se Francouzi zatím nezmiňují, s ohledem na použitou techniku by ovšem základ mohl být k mání za přibližně milion korun. To je pro většinu zákazníků příliš vysoká suma, pro jiné využití by ale projít mohla. Zvláště když s ní mohou být spojené i mnohé daňové výhody. Elektromotor pod kapotou pak navíc dává zapomenout na mnohé zákazy vjezdu, šance na úspěch tu tedy opravdu je. Že by se nám ale taková vize budoucnosti zrovna líbila, nemůžeme říci, je ale lepší předem vědět, že na ni může dojít a podle toho se případně zařídit.

Mobilize Limo je francouzskou novinkou, kterou si jako privátní zákazník ani nemůžete koupit. Určena je totiž taxislužbám či firmám s velkými vozovými parky. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec