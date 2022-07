Renault přidal své předražené a nepoužitelné elektrické dodávce o 68 procent větší dojezd, nevyřešil tím vůbec nic před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pětkrát nula je pořád nula a výsledek modernizace Renaultu od tohoto stavu nemá daleko. Nepraktický a předražený vůz to byl už s bateriemi o kapacitě 33 kWh. Nyní sice disponuje většími akumulátory, bude ale ještě dražší, i když s ním pořád nikam nedojedete.

Elektrifikace je nám předkládána jako technologie nadřazená spalovacím motorům. Je přitom otázkou, zda tomu tak někdy opravdu bude, v současné době je to ale z prstu vycucané tvrzení. Dokládá to i pohled na Renault Master E-Tech, který momentálně prošel menší modernizací. Namísto baterie o kapacitě 33 kWh totiž nově disponuje akumulátory o kapacitě 52 kWh. To je o 57 % víc, oficiálně udávaný dojezd vozu se tím navíc navýšil ze 120 kilometrů na 203, tedy o 68 procent víc. To ale ve výsledku znamená, že namísto pláče můžeme začít leda smát.

Je totiž třeba si uvědomit, že tu máme dodávku, s níž většina lidí přepravuje objemnější náklad na větší vzdálenosti. Pravda, posloužit pak může i městským kurýrům, ovšem ani těm nemusí oněch 203 kilometrů stačit. Stačí si jen uvědomit, že v mnoha případech nedochází na dodržení časů oznámených přepravci. V takové chvíli se ovšem kurýři musí na některé adresy vracet. Stejně jako musí často stát na „blikačkách“. Obojí se pochopitelně podílí na snižování kapacity baterií.

Ve finále je tak Master E-Tech vhodný víceméně jen k rozvoru zboží v rámci menších oblastí, kde kurýři absolvují pouze několik zastávek denně. To rozhodně nevypadá na pokrok, zvláště ve srovnání s dieselovými verzemi. Ty totiž můžete v pondělí ráno natankovat, a následně s nimi rozvážet zboží kamkoli a s libovolným počtem zastávek. Přesto vám palivo může vydržet po celý pracovní týden. Či vám vydrží na den, ovšem během něj urazíte i přes tisíc kilometrů.

Vskutku tedy není důvod k potlesku, zvláště když daný dojez byl vypočítán na základě normovaného cyklu a s realitou nebude mít nic společného za sebelepších podmínek, které mohou v reálu nastat. K vypočtenému číslu tedy přispělo i regenerativní brzdění či jízdní režim ECO. Zrovna ten ale jen málokdo bude volit, zvláště v tak horkých dnech, jaké panují nyní. V reálu je tedy třeba počítat ještě s mnohem nižší hodnotou než s oněmi 203 kilometry. Vlastně nás tak nenapadá obor, ve kterém by Master E-Tech představoval alespoň nějaký přínos, pokud se tedy vytváření „zeleného dojmu” nepočítá za logistický obor.

Negativa umocňuje ještě omezená technologie dobíjení. Baterie jsou totiž lithium-nikl-mangan-kobaltové, načež zvládají jen nižší výkon. Při 22 kW tedy na zvýšení kapacity z 20 na 80 procent potřebujete 90 minut, u 7kilowatthodinového wallboxu jde nicméně již o 5 hodin a v případě klasické domácí zásuvky ještě dvojnásobek tohoto čísla. V podstatě to tak znamená, že po konci služby je třeba vůz připojit na dobíječku, aby po ránu nabídl onen omezený dojezd, který může být za dvě hodiny v tahu.

Třešničkou na nepříliš povedeném dortu je pak hnací ústrojí. Master E-Tech totiž spoléhá na jedinou jednotku naladěnou na 78 koní a 210 Nm. Jakkoliv ta již odvádí svou práci v modelu Kangoo E-Tech, tento užitkový vůz je o poznání menší a lehčí. V případě velké dodávky tak rozhodně neočekávejte byť jen ucházející dynamiku. Už jen proto, že i bez nákladu má motor na kontě minimálně 350 kilogramů, které připadají na nové baterie.

Mimo to dokáže elektromobil pobrat až 1 664 kg nákladu, což je dobrá kapacita. Dá se nicméně předpokládat, že po naložení budete pomalu muset jít tlačit. A dojezd 100 km bude zázrak. Vskutku tedy nevidíme jediný důvod k potlesku, zejména v kontextu s cenou. Nová česká známa sice není, v Británii ale Master E-Tech s bateriemi o kapacitě 52 kWh startuje na 45 160 librách (cca 1,3 milionu Kč), pochopitelně dráž než dosud. U nás to však bude ještě o statisíce více, dosavadní provedení začínalo na 1 435 000 Kč.

Od dodávek člověk očekává, že přepraví objemný náklad na velkou vzdálenost. V tom prvním Renault Master E-Tech ještě posloužit zvládne, v tom druhém však ani v nejmenším. Platí to i po aktuálním navýšení kapacity baterií o 57 procent. Foto: Renault

