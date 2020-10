Renault říká, že končí s diesely, i když do některých modelů nic jiného ani nenabízí před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Francie je historicky jednou z největších bašt naftových motorů, ani to ale nestačí na to, aby do nich Renault dále investoval. Vývoj těch nových tak už ukončil a po roce 2025 je stěží bude moci prodávat.

Když Volkswagen odstartoval podvodné hrátky s řídící elektronikou dieselových motorů, zjevně netušil, jak dalekosáhlé následky bude jeho podvod mít. Po provalení skandálu se totiž celá Evropa začala od kdysi oblíbeného paliva odvracet. A jelikož souběžně s tím byl zvýšen tlak na elektrifikaci, řada výrobců oznámila, že s diesely jednoduše končí. Aktuálně se mezi ně přidává také Renault, který má ostatně na kontě i vlastní kauzu.

Automobilka ze země galského kohouta již v dieselech nevidí budoucnost, tedy alespoň v rámci osobních aut. V tomto ohledu Renault kus cesty již urazil, neboť třeba takové Clio je aktuálně k dispozici pouze s benzinovými jednotkami. U všech ostatních modelů ovšem minimálně jednu dieselovou variantu stále nalezneme a v některých dokonce jen tu. Jak uvedl nový vývojový šéf Gilles Le Borgne, ještě nějakou chvíli tomu tak bude. Jednat se však bude o stávající agregáty.

Novou generaci dieselů již Francouzi vyvíjet nebudou, místo toho bude kladen stále větší důraz na již zmiňovaný alternativní pohon. Dle značky by tak do roku 2025 měly být alespoň částečně elektrifikovány všechny vozy. Daný termín je navíc mezníkem také pro diesely, jejichž další služba závisí hlavně na budoucím emisním limitu. Nejpozději v roce 2025 totiž vstoupí v platnost nová emisní norma Euro 7 a té může být obtížné či nemožné současné motory přizpůsobit. Přesto Francouzi připouští, že v případě přetrvávajícího zájmu se o to pokusí.

Znovu je nicméně třeba dodat, že vše řečené se týká osobních aut, nikoliv těch užitkových, kde se s využitím dieselů počítá ještě hodně dlouho. Otázkou nicméně je, zda si Renault bude vyvíjet vlastní, či jestli je bude nakupovat od ostatních automobilek. Pravděpodobnější nicméně začíná být druhá zmíněná varianta, zvláště poté, co se Francouzům začíná rozpadat partnerství s italským FCA, které bylo uzavřeno za dob Carlose Ghosna.

Na základě dohody přitom Renault ve své továrně v Sandouville vyráběl Fiat Talento neboli přeznačkovanou verzi modelu Traffic. S tím je ovšem konec, neboť FCA vstupuje do holportu s koncernem PSA, což do jisté míry straší i Evropskou unii. V té chvíli by totiž Italové a Francouzi měli pomalu monopol na dodávky, neboť verze Fiatu by jen rozšířila portfolio již čítající Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro a Toyotu ProAce.

Renaultu se tak redukuje odbyt, a to i ve vlastních řadách, neboť s diesely se hodlá rozloučit také Mitsubishi. Suma sumárum by tak Francouzům zůstal pouze jediný partner, a to alianční Nissan. Ovšem i pro ten je prioritou elektrifikace, což znamená, že během několika málo let asi Renault udělá za minulostí opravdu velmi tlustou čáru a produkci dieselů jednoduše kompletně utne.

Takový Renault Koleos je v Evropě k mání pouze s dieselovým motorem. I přesto však automobilka dané jednotky nehodlá dále vyvíjet a po roce 2025 je nejspíše definitivně pošle do důchodu. Foto: Renault

Zdroj: Auto Infos

Petr Prokopec