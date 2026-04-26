Renault s Číňany ukázali řešení, které původně jen elektromobilům vrací spalovací pohon bez velkých útrap

Je to potenciální spása pro všechny, kteří šlápli vedle, teď ale nechtějí složitě předělávat jinak hotová auta do podoby, která by pro většinu zákazníků byla aspoň trochu přijatelná. A že takových je.

včera | Petr Prokopec

Foto: Horse Powertrain

Loni v září se společnost Horse Powetrain, za kterou stojí francouzský Renault, čínské Geely a saudsko-arabské Aramco, pochlubilo nových pohonným ústrojím zvaným C15. Jde o 1,5litrový čtyřválec, který v atmosférické verzi produkuje 95 koní, zatímco v té přeplňované již jde na jeho konto 163 kobyl. Není to však obyčejný motor, který by si měl najít místo pod předními kapotami spalovacích aut. Benzinová jednotka dostala takovou podobu, aby ji šlo „vložit” do existujících elektrických vozů, kterým přidá přesně to, co tak postrádají - téměř bezstarostnou použitelnost. Tvůrci už existujících vozů tedy nepotřebují provádět žádné výrazné úpravy, spalovací motor tu ovšem slouží pouze jako „krmič” baterie elektrické jednotky. Může to i tak celkem levně nakopnout zájem o jinak nechtěné modely, ty ale budou pořád primárně elektrické.

Horse však nezůstal jen u tohoto spíše polovičatého řešení. Aktuálně se totiž pochlubil další verzí zvanou X-Range C15 Direct Drive, u které znovu základ tvoří benzinová jedna-pětka. Nemění se pak ani její výkon, znovu lze tedy počítat s 95 a 163 koňmi. Rozdíl je však v tom, že tentokrát je možné tento výkon využít podobně jednoduše i k pohonu kol. Benzinová jednotka se totiž nastěhovala do jednoho housingu spolu s elektromotorem, převodovkou a veškerou řídicí elektronikou. Určeno je pak znovu elektrickým platformám, u kterých je lze bez nutnosti velkých změn zasadit do původní konstrukce.

Firma tak v podstatě přichází z náhradou čistě elektrického pohonu, přičemž již hodlá ponechat na automobilkách, k čemu X-Range C15 Direct Drive využijí. Podobně jako u základní cé-patnáctky totiž ústrojí může sloužit jen k prodloužení elektrického dojezdu, kdy tak spalovací jednotka neroztáčí kola, ale pouze vyrábí energii. Vedle toho ale může fungovat i jako hybrid či plug-in hybrid, kdy pošle svůj výkon na zadní nápravu. Spárovat ho ovšem lze také s předním elektromotorem, počítat tak lze s benzin-elektrickou čtyřkolkou.

Možnosti instalace tohoto pohonu má značnou výhodu v tom, že elektrické platformy není třeba dramaticky předělávat kvůli nutnosti výfuku. Zachován je tak u nich velkorysý prostor v kabině. Vedle toho ovšem X-Range C15 Direct Drive dostává veškerým nárokům na moderní elektrifikované ústrojí. Součástí balení je tedy i palubní nabíječka, díky které zákazníci nebudou muset doma spoléhat jen na 220voltovou zásuvku. V případě veřejné infrastruktury pak mohou díky integrovanému 800voltovému okruhu očekávat vyšší rychlost.

Horse zatím neupřesnil, zda už má uzavřený kontrakt s některou z automobilek či nikoli. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby mezi první zákazníky patřil Mercedes-Benz. Ostatně Němci již pro své původně čistě elektrické modely jako CLA či GLB jedna-pětku od „koně“ odebírají. Jde však o klasické hybridní pohony, které se navíc nastěhovaly pod přední kapotu. Vývoj vlastních spalovacích motorů tohoto ražení totiž třícípá hvězda zaslepena vlastními nesmyslnými vizemi zastavila. A protože se tenčí její zisk, momentálně ji nezbývá nic jiného, než nakupovat u firem, které netrápí zelený zákal.


Renault s Číňany ukázali řešení, které původně jen elektromobilům vrací spalovací pohon bez velkých útrap - 1 - Horse Powertrain X-Range C15 Direct Drive 2026 01Renault s Číňany ukázali řešení, které původně jen elektromobilům vrací spalovací pohon bez velkých útrap - 2 - Horse Powertrain X-Range C15 Direct Drive 2026 02Renault s Číňany ukázali řešení, které původně jen elektromobilům vrací spalovací pohon bez velkých útrap - 3 - Horse Powertrain X-Range C15 Direct Drive 2026 03
Horse X-Range C15 Direct Drive je nové ústrojí párující benzinovou jedna-pětku, převodovku a elektromotor v jednom kompaktním balení. Foto: Horse Powertrain

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.