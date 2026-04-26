Renault s Číňany ukázali řešení, které původně jen elektromobilům vrací spalovací pohon bez velkých útrap
včera | Petr Prokopec
Je to potenciální spása pro všechny, kteří šlápli vedle, teď ale nechtějí složitě předělávat jinak hotová auta do podoby, která by pro většinu zákazníků byla aspoň trochu přijatelná. A že takových je.
Loni v září se společnost Horse Powetrain, za kterou stojí francouzský Renault, čínské Geely a saudsko-arabské Aramco, pochlubilo nových pohonným ústrojím zvaným C15. Jde o 1,5litrový čtyřválec, který v atmosférické verzi produkuje 95 koní, zatímco v té přeplňované již jde na jeho konto 163 kobyl. Není to však obyčejný motor, který by si měl najít místo pod předními kapotami spalovacích aut. Benzinová jednotka dostala takovou podobu, aby ji šlo „vložit” do existujících elektrických vozů, kterým přidá přesně to, co tak postrádají - téměř bezstarostnou použitelnost. Tvůrci už existujících vozů tedy nepotřebují provádět žádné výrazné úpravy, spalovací motor tu ovšem slouží pouze jako „krmič” baterie elektrické jednotky. Může to i tak celkem levně nakopnout zájem o jinak nechtěné modely, ty ale budou pořád primárně elektrické.
Horse však nezůstal jen u tohoto spíše polovičatého řešení. Aktuálně se totiž pochlubil další verzí zvanou X-Range C15 Direct Drive, u které znovu základ tvoří benzinová jedna-pětka. Nemění se pak ani její výkon, znovu lze tedy počítat s 95 a 163 koňmi. Rozdíl je však v tom, že tentokrát je možné tento výkon využít podobně jednoduše i k pohonu kol. Benzinová jednotka se totiž nastěhovala do jednoho housingu spolu s elektromotorem, převodovkou a veškerou řídicí elektronikou. Určeno je pak znovu elektrickým platformám, u kterých je lze bez nutnosti velkých změn zasadit do původní konstrukce.
Firma tak v podstatě přichází z náhradou čistě elektrického pohonu, přičemž již hodlá ponechat na automobilkách, k čemu X-Range C15 Direct Drive využijí. Podobně jako u základní cé-patnáctky totiž ústrojí může sloužit jen k prodloužení elektrického dojezdu, kdy tak spalovací jednotka neroztáčí kola, ale pouze vyrábí energii. Vedle toho ale může fungovat i jako hybrid či plug-in hybrid, kdy pošle svůj výkon na zadní nápravu. Spárovat ho ovšem lze také s předním elektromotorem, počítat tak lze s benzin-elektrickou čtyřkolkou.
Možnosti instalace tohoto pohonu má značnou výhodu v tom, že elektrické platformy není třeba dramaticky předělávat kvůli nutnosti výfuku. Zachován je tak u nich velkorysý prostor v kabině. Vedle toho ovšem X-Range C15 Direct Drive dostává veškerým nárokům na moderní elektrifikované ústrojí. Součástí balení je tedy i palubní nabíječka, díky které zákazníci nebudou muset doma spoléhat jen na 220voltovou zásuvku. V případě veřejné infrastruktury pak mohou díky integrovanému 800voltovému okruhu očekávat vyšší rychlost.
Horse zatím neupřesnil, zda už má uzavřený kontrakt s některou z automobilek či nikoli. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby mezi první zákazníky patřil Mercedes-Benz. Ostatně Němci již pro své původně čistě elektrické modely jako CLA či GLB jedna-pětku od „koně“ odebírají. Jde však o klasické hybridní pohony, které se navíc nastěhovaly pod přední kapotu. Vývoj vlastních spalovacích motorů tohoto ražení totiž třícípá hvězda zaslepena vlastními nesmyslnými vizemi zastavila. A protože se tenčí její zisk, momentálně ji nezbývá nic jiného, než nakupovat u firem, které netrápí zelený zákal.
Horse X-Range C15 Direct Drive je nové ústrojí párující benzinovou jedna-pětku, převodovku a elektromotor v jednom kompaktním balení. Foto: Horse Powertrain
Zdroj: Horse Powertrain
Bleskovky
- Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí
22.4.2026
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
21.4.2026
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
20.4.2026
Nejčtenější články
- Tento muž říká, že Bugatti by bez něj už neexistovalo. A má pravdu, ale sešlo se to pro něj jako v pohádce
28.3.2026
- Stellantis začal zaměstnancům rozdávat pokuty za to, že do práce jezdí „špatnými auty”
28.3.2026
- Kvůli tomuhle vás Volkswagen musí dostat do svých elektrických modelů do dvou let, i kdyby na chleba nebylo
29.3.2026
- „Nikdy jsem neviděl tolik lidí plakat,” říká šéf odborů Bosche po další vlně propouštění a bez servítek jmenuje příčiny
29.3.2026
- Dlouhodobý test potvrdil, že údajná přednost čtyřválcového Mercedesu C63 od AMG je ve skutečnosti jeho slabinou
29.3.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva