Renault se překvapivě stahuje z Číny, obětí může být i chystaná nová Dacia před 4 hodinami | Petr Prokopec

Francouzi trpí pod náporem loňských ztrát umocněných aktuálními opatřeními proti šíření nového koronaviru. Peníze shání, kde se dá, proto také dávají sbohem svým hlavním aktivitám v Číně, ponechají si jen ty druhotné.

Koronavirus už tak oslabené automobilové branži dále podráží nohy. Zatím asi nejvíce se novou pandemií zdá být zasažený Nissan, který měl zásadní problémy již před jejím příchodem. Japonská automobilka se poslední dva roky věnovala spíše honu na Carlose Ghosna než modernizaci vlastního portfolia. Zastaralé produkty pak musela nabízet s enormními slevami, aby si jich vůbec někdo všiml. Její zisk se tak postupně začal propadat a rezervy mizet. Do toho pak přišel koronavirus, který vyústí v mnohamiliardové ztráty, kterými není ohrožen pouze Nissan, ale i druhá část aliance, tedy Renault.

O francouzské automobilce se v poslední době mluvilo hlavně v souvislosti se stylovým SUV Arkana, které bylo zpočátku k mání pouze na ruském trhu. Letos se však začala chystat také expanze do dalších zemí, byť s ohledem na koronavirus není jisté, kdy se tak stane. Renault zatím jen částečně obnovil výrobu v Portugalsku a 21. dubna otevře také rumunskou továrnu. Není tedy stále jasné, kdy bude plně obnovena předkoronavirová produkce, natož kdy by mělo dojít v některých zemích k rozšiřování nabídky.

Co se však již začíná rýsovat, to je budoucnost značky na čínském trhu. Ten je vůbec největším na světě, a to i přesto, že prodeje v posledním roce a půl klesají. U většiny firem však byl pokles pouze minimální, Renault však ve spolupráci s čínskou značkou Dongfeng loni prodal pouze 18 607 aut. To vůči předchozímu období představuje pokles o 64 procent, jenž vyústil ve ztrátu přesahující 1,5 miliardy yuanů (cca 5,23 miliardy korun). Obě firmy při uzavření spolupráce v roce 2013 čekaly produkci alespoň 110 tisíc aut ročně.

Ve světle těchto skutečnosti vlastně nepřekvapí včerejší oznámení Renaultu, že prodává svou polovinu ve francouzsko-čínském joint venture právě Dongfengu. Z čínského trhu se však automobilka stahuje jen částečně. Nadále se bude zaměřovat na užitkové vozy, na kterých spolupracuje se značkou Brilliance, a elektromobily vyráběné pod společnou hlavičkou s další čínskou značkou Jiangling. Ty budou zpočátku prodávány v showroomech Renaultu, než dojde k jejich přechodu pod partnerskou značku.

Francouzi totiž v rámci čínského trhu počítají do budoucna s upevněním vztahů s Nissanem, jakkoliv se ještě před pár měsíci mluvilo o rozpadu aliance. Ovšem koronavirus evidentně na obou stranách srazil vedoucím manažerům hřebínek, pýcha jde proto nyní stranou a začíná boj o přežití. Zda se to povede za pomoci francouzských strojů prodávaných dealery japonské značky, není jisté. Stejně jako je ve hvězdách, jaký dopad bude mít rozhodnutí Renaultu na evropské operace automobilky.

Je třeba připomenout, že ve spolupráci s Dongfengem nevznikají pouze čínské verze modelů Kadjar, Koleos či Kaptur, ale také elektromobil City K-ZE. Ten má přitom dorazit do Evropy s logem Dacie, a to za velmi příznivou cenu, jež vycházela z rozmělnění nákladů mezi dva stěžejní trhy. Nyní si však Renault jeden z pilířů podřezává, jakkoliv Francouzi uvádí, že se značkou Dongfeng hodlají nadále spolupracovat. Po odprodeji podílu ve společné firmě ale budou moci dělat jen to, co jim Číňané dovolí.

Na následující vývoj jsme tedy nadmíru zvědavi, nicméně nyní je naprosto jasné, že dobře na tom není nejen Nissan, ale ani Renaultu není do skoku. To je dramaticky odlišná situace oproti koncernu VW, se kterým se aliance ještě před pár měsíci prala o světový trůn. Francouzskou vládu jako držitele jednoho z největších podílů v Renaultu tak zjevně čekají nemalé výdaje, pokud nehodlá čelit frontám před pracovním úřadem. A pokud chce skutečně Evropu ohromit nejlevnějším elektromobilem.

Renault odprodává podíl ve společném joint venture partnerskému Dongfengu. Je tak otázkou, zda se z modelu K-ZE skutečně stane Dacia String, případně pak kdy a za jakou cenu dorazí do Evropy

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec