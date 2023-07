Renault se vzdal všech spalovacích motorů ve prospěch firmy zvané Kůň, může to být jeho trojský kůň před 6 hodinami | Petr Prokopec

Danaum fatale munus! Slavný Senecův výrok si mohou pomalu začít opakovat Francouzi, kteří až tragikomicky dali za vznik novému podniku zvanému Horse. Ten by si při znalosti všech okolností mohl bez uzardění říkat Troyan Horse.

Trojská válka je legendami opředený konflikt, na jehož počátku stál únos Heleny, manželky krále Sparty Meneláa. V návaznosti na to Řekové vytáhli do boje s Trojany, který trval dlouhých deset let. Na jeho konci byli oblehatelé maloasijského města unaveni, proto na návrh Odyssea přistoupili ke lsti, která jim měla zajistit vítězství v táhlém konfliktu. Na oko tedy pobřeží opustili a na něm nechali pouze velkého dřevěného koně jako údajný dar. Trojané pak sochu vtáhli do města, aniž by tušili, že uvnitř se skrývá skupina bojovníků, která bude příčinou jejich zkázy.

Staré řecké báje a pověsti tím můžeme opustit, a přesunout se do roku 2021. Tehdy začaly kolovat první zvěsti o tom, že Renault se hodlá zbavit divize vyvíjející a vyrábějící spalovací ústrojí. Rok na to pak spekulace dostaly konkrétní obrysy. Francouzi se totiž rozhodli pro spolupráci s čínskou značkou Geely, se kterou založili nový společný podnik zvaný Horse. Každá strana přitom ve společné firmě vlastní 50procentní podíl, přičemž Renault na tuto společnost převedl vše, co má se spalovacími motory nějakou spojitost, tedy i továrny, v nichž se vyrábí.

Joint venture by v důsledku toho mohlo být přejmenováno na Troyan Horse neboli na výše popsaného trojského koně. Renault pak symbolizuje ono obléhané město, jehož obránci se nechali zlákat řeckým darem. A zaplatili za to cenu nejvyšší. Z čehož vyplývá, že jediným, kdo se ve finále bude radovat, je Geely. Jakkoli je možné, že tuto automobilku stejně jako Odyssea čeká ještě velmi dlouhá cesta, než se dočká jednoznačného úspěchu. Řecký hrdina se totiž domů vrátil až deset let poté, co Troja padla.

Abychom vše vysvětlili, tentokrát již bez pomoci mytologie, musíme ono joint venture patřičně rozpitvat. Jak jsme zmínili, Renault na společný podnik převedl vše, co má spojitost se spalovacími motory. Tedy i továrny v Argentině, Brazílii, Chile, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a Turecku. Všechny tyto podniky nově mohou využít Číňané ke své expanzi jak do Jižní Ameriky, tak do Evropy. Dosud totiž jejich útok nebyl až tak úspěšný, jak se předpokládalo, a to kvůli absenci lokálních podniků.

Renault se přitom nikdy netajil tím, že by v budoucnu svůj podíl rád prodal. Francouzi se totiž chtějí soustředit výlučně na svou druhou divizi Ampére, která je zaměřena na elektrifikaci. Veškerá práva spojena se spalovacím ústrojím by tedy přešla na Číňany, kteří by se v tu chvíli ocitli doslova na koni. Aktuálně bylo totiž potvrzeno, že se skutečně počítá s příchodem třetího partnera, a to saudsko-arabské ropné společnosti Aramco, která by měla odkoupit 20procentní podíl.

Aramco totiž hodlá ve velkém investovat do syntetických pohonných hmot, s jejichž pomocí se spalovací motory udrží ještě hezky dlouho naživu. Z toho ovšem budou těžit hlavně Číňané, i proto ostatně tato země dosud neoznámila konkrétní termín přechodu čistě na elektromobilitu. A ve světle nových informací něco takového ani nepřijde. Realitou se spíše stanou tiskové zprávy informující o vpuštění čínského trojského koně za evropské hradby, tedy prodeje motorů spalujících už povolená syntetická paliva. Tím se kruh uzavře

Dodat pak už lze jen perličku, která vše uvedené činí jen pravděpodobnějším. Zatímco Francouzi na nový joint venture skutečně převedli vše spalovací, Geely společnosti Horse nepostoupila práva na svůj 1,5litrový motor DHE, který je dnes s termální účinností 43,32 procenta nejefektivnější jednotkou na světě. Snad už jen slepý nemůže vidět, jakým směrem vše míří.

Divize Horse se již chlubí řadou propagačních materiálů, stejně jako třeba novým firemním oblečením. Jsme přitom zvědavi, jak se budou Francouzi tvářit, až jim nezbude nic jiného, než platit za jednotky, které kdysi byly jejich, aby vůbec byli schopni dál fugnovat. Foto: Renault/Horse

Zdroje: Renault/Horse, Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.