Renault si nemůže pomoct. Svou legrační strategii nahradil novou s ještě komičtějším jménem a tragikomickým obsahem
včera | Petr Prokopec
Máme pro Francouze tip na kouzelně jednoduchou strategii: Začněte znovu prodávat normální Mégane s motorem dCi za 500 tisíc a lidé vám utrhají ruce. Nic takového ale nechystají, pod opravdu legračním označení chtějí stejně legračně do roku 2030 prodávat v Evropě jen elektrická auta.
V minulosti byla komunikace automobilek týkající se jejich budoucích strategií spíše výjimečná. A pokud na ni došlo, nebyla příliš obsáhlá. Za podivné to ale nikdo nepovažoval, neboť do značné míry o čem mluvit. Víceméně všichni se snažili, aby každý nový produkt byl lepší než ten předchozí, oslovil více lidí, došlo také na růst prodejů, obratů a ideálně i zisku. Navíc jen málokdo chtěl být tím hráčem pokeru, který přijde ke stolu, odhalí karty a poté bude doufat, že se mu s nimi povede ostatní překonat. Však pokud konkurenci dopředu oznámíte, s čím přijdete za pár let, ta klidně může zamířit stejným směrem. Navíc rychleji a lépe.
V obecné rovině se na tomto přístupu nic nezměnilo, protože ale automobilky přinejmenším pochybují o tom, zda přichází s něčím, co je vůbec lepší a může být žádané, snaží se na to publikum předem připravit. Touhu to sice aktuálně nezpůsobí stejně tak jako kdykoli v budoucnosti, myšlenkou ale zřejmě je, že když lidé budou vědět, že nic kýženého stejně nedostanou, spíš se smíří s koupí toho, o co vlastně nestojí, protože budou vědět, že nic lepšího stejně nedostanou.
Už to působí pochybně, ovšem způsob, jakým to dělají zvedá obočí ještě víc. Plácání se po ramenou za dosažení prakticky ničeho provází nicneříkající označení jako z krásnohledu, které následuje předestření plánu na pokračování toho, co už nefungovalo. A nová strategie Renaultu je v těchto ohledech jako z učebnice.
Francouzi docela nedávno, 14. ledna 2021, představili tehdy novou strategii Renaulution, kterou od té doby nestihla naplnit. Firma se tehdy rozhodla tlačit hlavně elektromobilitu a chtěla být do roku 2025 evropským lídrem v elektrifikaci (nestalo se), postavit nový tovární komplex s největší výrobní kapacitou elektromobilů skupiny na celém světě (nestalo se), dosáhnout „nejzelenějšího” prodejního mixu mezi automobilkami v Evropě (nestalo se), postavit ve spolupráci s partnery podnik na výrobu vodíkových aut, který by zvládl produkci všeho od čisté energie přes palivové články až po auta (nestalo se), a dosáhnout toho, že polovina uváděných novinek na trh v Evropě budou elektromobily, na kterých bude mít firma větší marži než na spalovacích vozech (i o tom prvním pochybujeme, ale to by bylo na složitější počítání, to druhé se rozhodně nestalo).
Takže nic. Ale to nevadí, stačil nový pohled do krásnohledu a místo místo „Renoluce” je na světě nová strategie s ještě legračnějším jménem futuREady (sic, takto s kapitálkami uprostřed), která ovšem nemění dříve nastíněné. Naopak pod stejný kotel přihazuje ještě víc dřeva.
Automobilka tedy jen pro Evropu chystá 22 nových modelů, z čehož hned 16 bude disponovat pouze elektrickým pohonem. Nepůjde přitom jen o novinky Renaultu či dceřiného Alpine, čtyři nové elektromobily má mít ve svém portfoliu u Dacia. Francouzi totiž chtějí od roku 2030 prodávat v Evropě pouze elektrické vozy, přičemž u Renaultu má jít o zhruba dva miliony aut ročně. Tato značka má přitom dosáhnout i 5- až 7procentní ziskové marže a zároveň se má stát nastavenou laťkou pro zbytek světa. Alpine pak rovněž vsadí jen na elektrická auta, přičemž by se měl od malosériové výroby přesunout k ještě exkluzivnější, kdy pomalu každý exemplář bude vyráběn na zakázku a osazen řadou individuálních detailů.
U Dacie se předpokládá, že kromě vyššího tlaku na elektromobilitu bude i nadále nabízet levné hybridy či vozy uzpůsobené ke spalování LPG. Samotné elektromobily se pak od elektrických aut Renaultu budou lišit jinak koncipovanými bateriemi. Kde Francouzi použijí pakety s 800voltovým okruhem, tak si Dacia bude muset vystačit se 400voltovým. Zároveň se dočká i menší kapacity, stejně jako méně výkonných motorů, což má vést k nižší ceně.
Suma sumárum je tak futuREady o tom, že Renault sice nesplnil předchozí pětiletku v žádném z klíčových bodů, přesto si nadmíru věří u té další hodlá stejné cíle nejen dohnat, ale ke všemu předehnat. Neochvějná víra v bateriový pohon pak nejenže zůstává, ale navíc bude ještě umocněna. Nastal tedy čas vytáhnout mávátka a lampiony a začít Francouzům provolávat věčnou slávu, přičemž kdokoli tak neučiní, je třídní nepřítel, který může zapomenout na chlebíčky, karafiáty či příslib letní dovolené ve spřátelené zemi.
Kdyby značka suše oznámila, že během pár let dorazí nový Mégane se spalovacím motorem, ideálně dieselovým, který bude stát 20 tisíc Eur a dál nic, rázem by jí tleskal kdekdo a podobné množství lidí by si takové auto vyrazilo koupit. Nakonec by šlo o novinku, která by upřímně někoho zajímala, chtěl by ji mít. Takto jsme se ale dočkali jen dalších prázdných frází a cílů, které snad nemohou být splněny ani omylem. Kdy už přestaneme hrát tyto hloupé hry?
Už to označení, podívejte se na něj... Renault asi žije na jiné planetě. Grafika: Renault
Nové Twingo s elektrickým pohonem startuje ve Francii na zhruba 20 tisících eurech, dle značky je tak levné a dostupné. V Česku se ale loni prodalo ve 142 kusech. Přesto máme takových novinek očekávat jen víc, ostatně po roce 2030 už Francouzi nechtějí v Evropě prodávat jediné spalovací auto. O co, že to zase nevyjde? Foto: Renault
Zdroj: Renault
