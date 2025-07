Renault udělal z Dacie další vlastní model. Stvořil tak hezčí, výkonnější a vybavenější auto, které bude pořád levné včera | Petr Prokopec

Svého času nepředstavitelná praktika, která by pro Renault znamenala velký návrat v čase, je dnes stále obvyklejším postupem. Dacie už nejsou auty, za která by se musel kdokoli stydět, a tak je i Francouzi přijímají zpětně za svá vlastní. A dokážou si s nimi slušně pohrát.

Zdá se, že aliance Renault-Nissan, jejíž součástí je i Mitsubishi či Dacia, objevila recept na úspěch. Ten ve výsledku není nový, jde o staré dobré sdílení komponentů. Jenže na rozdíl od konkurence to jen málokdo pozná, třeba v novém Mitsubishi Grandis původní Renault Symbioz hned tak nepoznáte. Nově si můžeme posvítit na Renault Boreal, který pro pro změnu předělanou Dacií Bigster. Pokud bychom vám to ovšem neprozradili, asi byste to též neuhodli.

Stejně jako Grandis se přitom i Boreal chlubí specifickou přídí, přičemž Francouzi přichází nejen s vlastním logem, ale také maskou, nárazníkem a světlomety. Na ještě větší úpravy došlo podobně jako v případě Mitsubishi vzadu, což je ostatně oblast, ke které je směřována největší kritika Dacie Bigster. Renault proto přišel jak s novými koncovými lampami a nárazníkem, tak s odlišnou zádí. Boreal tak nejen, že nevypadá jako dvojče rumunského SUV, ale výchozí model vizuálně výrazně překonává.

Změny na bocích jsou oproti tomu již minimální, v podstatě jde totiž jen o jinak navržená litá kola a lakované nástavce bočních prahů. Zajímavé pak je, že i když Boreal vypadá mohutněji než Bigster, ve skutečnosti je s délkou 4 556 milimetrů o 14 mm kratší. Rozvor 2 702 se ovšem již nemění. Znamená to tedy, že uvnitř mohou zákazníci počítat s dostatkem místa v obou řadách. Pokud pak sklopí opěradla zadních sedadel, mají k dispozici až 1 770litrový zavazadelník. Renault tak zjevně upřednostnil posádku před taškami.

Patrné je to ostatně také ve zbytku kabiny, která působí lépe než u rumunského modelu. Francouzi totiž přichází s novou palubní deskou, kde 10palcový digitální přístrojový štít navazuje na stejně velkou obrazovku multimédií. Zachována ovšem i tak byla tlačítka pro některé funkce. Jiný je pak rovněž středový tunel, stejně jako třeba výdechy klimatizace. S tou automatickou se nejspíše počítá i v základu, stejně jako s bezdrátovým dobíjením mobilů či elektrickým ovládáním předních sedadel.

Vyšší standard je dán i tím, že Boreal na úvod přichází se zajímavějšími a výkonnějšími pohony. Přeplňovaná jedna-trojka totiž v jeho případě dává 156 koní při spalování běžného benzinu, zatímco po přepřáhnutí na etanol míří na přední kola 163 variant. Tak tomu nicméně bude u brazilské verze, ta turecká má zpočátku nabídnout jen 138 koní. Nebylo by tak překvapivé, kdyby se v jejím případě počítalo s nižší výbavou. V obou zemích se přitom Bigster jakožto Renault Boreal bude také vyrábět.

Francouzi ovšem počítají s tím, že nové SUV nabídnou na 70 trzích s výjimkou Evropské unie, která je vyhrazena Dacii. Na tuto expanzi má nicméně dojít až v příštím roce, zatímco Brazilci budou moci nakupovat ještě letos. Ceny ale zatím upřesněny nebyly, Renault ale ani v Brazílii, ani jinde neplatí za výrobce drahých aut, takže v tomto ohledu se bude muset držet při zemi podobně jako Dacia. Tušíme tedy, že Boreal bude pro Francouze slušný hit - kdo by to byl řekl v momentě, kdy se v Rumunsku začaly dělat první moderní Dacie z někdy i dekády starých Renaultů. Tehdy byla „cesta opačným směrem” nepředstavitelná.

Renault ukázal nový Boreal, což není nic jiného než přepracovaná Dacie Bigster. Od té se ale výrazně liší, a to nejen vizuálně, jeho přeplňovaná jedna-trojka totiž nabídne až 163 koní, zajímavější i interiér či dostupná výbava. Foto: Renault

