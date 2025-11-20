Renault ukázal nový Trafic. Dal mu ohromující design, všechno ostatní jej ale odsuzuje do role propadáku
Petr ProkopecPřijít po všem, co se v automobilovém světě v posledních letech odehrálo a stále odehrává, v tento den s takto koncipovaným autem zavání neuvěřitelnou nedbalostí. Tohle bude možná dobré auto do města, víc nic.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Renault ukázal nový Trafic. Dal mu ohromující design, všechno ostatní jej ale odsuzuje do role propadáku
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Přijít po všem, co se v automobilovém světě v posledních letech odehrálo a stále odehrává, v tento den s takto koncipovaným autem zavání neuvěřitelnou nedbalostí. Tohle bude možná dobré auto do města, víc nic.
Představte si, že jste majitel firmy, která má pobočky v Praze a Brně. Tedy ve dvou městech vzdálených od sebe 200 kilometrů, mezi kterými potřebuje pořád něco převážet. Tuto vzdálenost by v optimálním případě šlo zdolat za méně než dvě hodiny, načež by jeden zaměstnanec dokázal během jedné směny absolvovat přibližně dvě zpáteční cesty. Pokud by měl dieselovou dodávku s typickou nádrží, ani by nemusel jedinkrát zastavit u čerpací stanice. A protože by se mohl třeba fast foodových hamburgerů najíst po cestě, byla by jeho produktivita neskutečná.
Nyní si ovšem představte, že by si majitel takové firmy pořídil místo dosavadních aut nový Renault Trafic E Tech Electric. Tedy elektrického nástupce,, který bude k dispozici se dvěma pakety baterií. S tím menším se z Prahy do Brna a zpátky na jeden zátah nedostane ani teoreticky, uváděný dojezd totiž činí pouze 350 km. Realita ovšem bude nižší, zvlášť pokud auto naloženo až po střechu, vůz pojede po dálnici a venkovní teploty podobně jako dnes klesnou kamsi k nule. Byli bychom konkrétnější, ale nemůžeme, automobilka krom „náhodného” čísla udávajícího dojezd nic neprozradila, kapacitu akumulátorů tedy neznáme.
To samé platí o větším paketu, s nímž firma spojuje dojezd až 450 km na nabití, který bude mít k realitě též daleko. Renault pak sice zmiňuje, že díky 800voltové architektuře je možné zvednout kapacitu baterií z 15 na 80 procent za méně než 20 minut, to je ale jednak dlouho, jednak jde o 65 procent kapacity a jednak stejně nevíme, jaká je.
Pokud byste tedy chtěli během jednoho dne absolvovat dvě zpáteční cesty z Prahy do Brna, budete k něčemu takovému potřebovat daleko víc času. To pochopitelně povede k vyšším nákladům, které není u takového auta jak vyvážit - cenou elektřiny už nic nezachráníte, celkové provozní náklady budou zejména vlivem pořizovací ceny a ztráty hodnoty citelně vyšší, pojištění dražší... Tohle je zjevný nonsens.
Pokud se tedy rozhodnete vydat tímto směrem, musíte se připravit na růst nákladů výměnou za nic. K tomu navíc dojde i ve chvíli, kdy nemusíte překonávat dvousetkilometrovou vzdálenost, ale místo toho jen převážíte zboží z jednoho konce Prahy na druhý. A to jsme ještě ani nezmínili ceny oprav, které někdy bývají až šokující - i drobný ťukanec kvůli bateriím stává majlant.
Je nám jasné, že se opakujeme, ovšem co máme dělat, když se pořád „opakují” i automobilky? A přes veškeré neúspěchy dokola tlačí na trh ty samé nesmysly doufajíc, že na posedmé lidi začnou zajímat? Dokud nebudou vyřešeny zmíněné problémy, nelze elektrické dodávky vnímat jako konkurenceschopnou alternativu. Přitom jako „normální” dodávky by nový Trafic okouzlit dokázal, jeho vzhled je totiž na vůz tohoto ražení opravdu přitažlivý. Francouzi navíc ve všech ostatních ohledech neponechali nic náhodě.
Dodávka totiž bude k dispozici ve dvou verzích, jako L1 počítá s délkou 4 870 milimetrů, zatímco provedení L2 je o 400 mm delší. V obou případech lze ovšem počítat s 1,9metrovou výškou, díky které se vůz vejde do podzemních garáží. Zda tam ale bude vpuštěn, záleží na přístupu provozovatelů k elektromobilitě. Kratší verze přitom pobere 5,1 kubických metrů nákladu, větší 5,8 metrů kubických. Skrze posuvné boční dveře pak naložíte i europaletu.
Dovnitř se pak nastěhovalo speciální sedadlo řidiče, které bylo navrženo tak, aby redukovalo pnutí v kolenou. Francouzi totiž vycházeli z předpokladu, že posádka může nastoupit i 250krát za den. To vlastně odpovídá provozu ve městě, kde kratší dojezd vadit nebude. Propad hodnoty však již ano, pročež tu stále máme nutnost zdražování, ke které vede právě politiky tlačený bateriový pohon. Tady zas jednou někdo dělá něco pro lidi...
Nový Trafic by v kombinaci s dieselem mohl být trhák, nic podobného totiž na silnicích nepotkáte. Jenže elektrický pohon naprostou většinu potenciálních zákazníků bezpečně odradí, mezi dodávkami je to stále velmi okrajová alternativa. Foto: Renault
Zdroj: Renault
Bleskovky
- Range Rover si utahuje z pokusu Číňanů napodobit jeho slavnou reklamu, při kterém tak katastrofálně selhali
před 6 hodinami
- „Bugatti pro chudé“ je vážně laciný zabiják, až násobně dražší soupeře v bezprecedentním testu rozcupovalo rozdílem třídy
18.11.2025
- Lamborghini konečně začalo vyrábět svůj „levný” hybridní sporťák, podívejte se na něj na montážní lince
17.11.2025
Nejnovější články
- První sériové auto s údajnými revolučními bateriemi je po tolika letech čekání obrovské zklamání
před 52 minutami
- Čínská novinka má tak obrovské logo, že máte pocit, že vás sežere. Šokuje i pohonem a celkovým pojetím
před 2 hodinami
- Nové Porsche Cayenne je dokonalý „nicburger”. Nepřichází s jedinou skutečnou předností, firmu může poslat do kolen
před 3 hodinami
- Renault ukázal nový Trafic. Dal mu ohromující design, všechno ostatní jej ale odsuzuje do role propadáku
před 5 hodinami
- Range Rover si utahuje z pokusu Číňanů napodobit jeho slavnou reklamu, při kterém tak katastrofálně selhali
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Další zajímavá autovidea 11.20. 09:42 - Vrooom
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 11.20. 08:58 - mattonecz
- Rychlodotazy 11.19. 20:51 - HOUZJ5AJ
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 11.19. 20:37 - M.Z.
- Elektromobily a vse kolem nich 11.19. 20:14 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 11.19. 18:42 - Truck Daškam
- Policejní kontroly a měření 11.19. 10:17 - řidičBOB
- Motor 1,6 55kw nestartujez za vlhka Felicia Octavia 11.18. 18:51 - Vašek76