Renault v zoufalosti začal garantovat dodání nového auta do 30 dnů, má to ale několik velkých háčků

Prodeje francouzské značky se drasticky propadly a na rozdíl od některých jiných zjevně nemá až takový problém vyrábět. Jeden z modelů tak slibuje dodat velmi rychle, okolnosti ale připomínají doby dávno minulé.

Není tajemstvím, že na nová auta se dnes čeká velmi dlouho. První trhliny do dodavatelských řetězců totiž zasadil koronavirus, následně vše ještě umocnil rusko-ukrajinský konflikt. Ač jsou tedy někteří výrobci zaplaveni objednávkami, s jejich vykrytím mají značné potíže. Proto se začali uchylovat k mnoha krizovým strategiím. Již v loňském roce tak začala být vyráběna auta, která se musela obejít bez mnoha prvků, se kterými zákazníci mohli v předchozích letech počítat.

V trochu jiné situaci se zdá být Renault, jehož prodeje se v návaznosti na zmíněný konflikt a horlivou sázku na elektrifikaci hrozivě propadají. I Francouzi tedy říkají, že na některé modely mají objednávek příliš, u jiných to ale zjevně neplatí. Automobilka tak zatím ve Francii rozjela program zvaný Fast Track, který zákazníkům garantuje dodání nového vozu do 30 dnů od objednání. Omezení je ale spousta.

Je v prvé řadě třeba, aby oním vozem bylo SUV-kupé Arkana, kterého se zjevně neprodává tolik, kolik Renault očekával. Aby na rychlém dodání patřičně vydělal, je třeba zvolit výbavu RS line, nepřekvapivě s hybridním hnacím ústrojím E-Tech naladěným na 145 koní. Lidé si pak mohou vybrat jen tři barvy karoserie - černou, šedou a bílou, to zní vesele.

Tento přístup pochopitelně Renaultu pomáhá i jinak - výrazně zredukuje náročnost, a tedy i nákladnost výroby. Dle údajů společnosti J.D. Power totiž obvykle připadá 75 procent prodaných aut na pouhá 2 procenta specifikací, zatímco u zbývajících 98 procent mají jednotlivé varianty na kontě vždy méně než 50 prodaných aut. Tedy jinými slovy, výrobci prodávají pár specifikací jako housky na krámě, o zbytek prodejů se musí dost složitě prát.

Dostupnost je ale nyní zjevně král, a tak Francouzi s tímto přístupem svou bilanci vylepšují - minulý měsíc se prý v zemi galského kohouta vydalo 50 procent zákazníků značky cestou „Rychlé uličky“. To pochopitelně Renaultu i patřičně vyšponovalo zisk, neboť provedení RS line Fast Track se prodává za 38 630 Eur (cca 946 tisíc Kč), tedy o takřka šest tisíc Eur (147 tisíc korun) dráž než základní Arkana (ovšem osazená taktéž hybridním ústrojím).

Francouzi přitom dodávají, že SUV-kupé lze pochopitelně i nadále objednávat v jakékoliv výbavě či barvě, jakou lidé v konfigurátoru naleznou. Nicméně v takovém případě již neplatí ona 30denní garance. Což zákazníkům v obdobném duchu řeknou také u Tesly. I americká automobilka totiž zredukovala nabídku, aby tak zkrátila dlouhé čekací lhůty. Zákazníci pak sice nejsou omezeni výbavou, barvu a kola si ale již vybírat nemohou.

V případě Tesly Model Y, která je vyráběna v berlínské Gigafactory, totiž platí, že auta lakovaná černou nebo bílou barvou mohou lidé očekávat mezi říjnem a prosincem letošního roku. Pokud se ovšem rozhodnou pro stříbrný, modrý nebo červený odstín, pak již musí počkat na exempláře, které sjíždí z montážních linek v Šanghaji. Maximálně prosincové dodávky jsou navíc podmíněny objednáním příplatkových 20palcových kol.

Jak se tedy zdá, krize související s nedostatkem komponentů nejspíše povede k novému standardu. A do jisté míry také k vyšší míře elektrifikace jednotlivých flotil. Pokud totiž zákazníci nebudou chtít na svá auta čekat i déle než rok, pak zkrátka budou muset zkousnout, co jim výrobci nabízí - tedy dražší elektrifikované modely, které se od auta souseda budou maximálně lišit barvou. A možná ani to ne. Ojetiny tak zjevně budou v kurzu ještě nějakou tu chvíli.

Pokud byste SUV-kupé Arkana ve vyobrazené výbavě RS line chtěli ve Francii spárovat s onou oranžovou barvou, musíte se obrnit značnou trpělivostí. Značka totiž ve své domovině garantuje dodání do jednoho měsíce jen u černých, šedých a bílých aut. Foto: Renault

