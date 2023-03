Renault vzkřísil své slavné rodinné auto. Udělal to ale stejně hloupě jako skoro všichni ostatní před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Je to legenda svého druhu, která se ale postupem času stala takovým propadákem, že ve své původní podobě prostě už nemohla existovat. Renault ale místo toho, aby svůj Espace nechal v klidu zemřít, udělal z tohoto modelu další SUV.

Před pár dny se v Česku začal prodávat nový Renault Austral. Nástupce SUV Kadjar je k dispozici od 770 tisíc korun, za což v motorovém prostoru dostanete přeplňovanou jedna-trojku. Ta se nezdá být zrovna dostačujícím ústrojím pro pohon 4 510 milimetrů dlouhého a minimálně 1 448 kg vážícího vozu a ani mild-hybridní technika ho nespasí. Ústrojí produkuje skromných 140 koní, se kterými SUV zvládne sprint na stovku za 10,7 sekundy. Rozlet pak omezovač zarazí již ve 175 km/h, tedy dříve než u některých elektromobilů.

Nově značka přišla s prodlouženou verzí novinky, kterou vrací život slavnému rodinnému autu, v poslední době už nevyráběnému MPV jménem Espace. Ten se tedy dočkal šesté generace, ale oproti předchůdcům, které byly skutečnými bestsellery, došlo na definitivní přerod naznačený pátou generací. Ta se již začala vzdalovat od svých kořenů a místo tvarů MPV částečně připomínala spíše SUV. Nedá se říci, že by to Espace zachránilo, novinka se přesto stala prakticky ryzím SUV. Ostatně s Astralem sdílí většinu venkovních panelů i techniky, pouze délka se protáhla na 4 722 mm, zatímco rozvor povyrostl z 2 667 na 2 738 mm. Máme pocit, že Renault udělal stejnou hloupost jako všichni ostatní, kteří se (vesměs neúspěšně) pokouší zachránit slavná MPV přerodem na SUV, ale to je jen náš názor.

Nový Espace je na každý pád oproti předchozímu provedení o 135 mm kratší, zároveň zhubnul podstatných 215 kilo. V závislosti na výbavě a motorizaci pak má vážit mezi 1 587 a 1 698 kilogramy. Zákazníci pak stejně jako u Renaultu Austral budou moci volit mezi stupni Techno, Iconic a Esprit Alpine. K dispozici nicméně zpočátku budou mít pouze jediné ústrojí, a to hybridní variantu E-Tech naladěnou na 200 koní a 205 Nm. Maximálka přitom i u tohoto modelu zůstane omezená na 175 km/h, sprint na stovku však klesnul na 8,8 sekundy.

V případě modelu Austral automobilka zatím nezveřejnila ceny provedení E-Tech, pravděpodobně se však bude startovat nad 1 milionem korun. Prodloužený Espace tedy zamíří ještě výš, což z něj nejspíše učiní jen objekt zájmu velmi úzké skupiny zákazníků. Ti budou moci sáhnout po pěti- nebo sedmimístné verzi, kdy druhá zmíněná nabídne 159litrový zavazadelník. Při sklopení třetí řady ovšem již bude možné počítat s 477 až 677 litry, přičemž onen rozdíl má na svědomí prostřední lavice, jíž lze posouvat dopředu či dozadu o 220 mm.

V případě cestujících jen v přední řadě nicméně lze počítat se 1 714 litry, respektive dokonce s 1 818, pokud zvolíte pouze pětimístné provedení. I přes kratší délku je tedy nový Espace praktičtější než předchůdce. Dalších 39 litrů úložných prostor ostatně nabídne také v rámci kabiny. Ta může být kromě 12,3palcového přístrojového štítu a 12palcové obrazovky multimédií osazena rovněž 9,3palcovým head-up displejem, šesti porty na USB, dvěma zásuvkami na 12 voltů či bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů.

U vrcholné výbavy Esprit Alpine mohou zákazníci očekávat čalounění kombinující Alcantaru, umělou kůži a modré ozdobné švy. V rámci příplatkové výbavy pak dominuje hlavně 1 330 mm dlouhá a 840 mm široká panoramatická střecha. Více bychom si měli říci v rámci několika málo týdnů, se zahájením prodeje se totiž počítá ještě během jara. Výroba pak bude probíhat ve španělské továrně v Palencii, kde se již montuje i zmiňovaný Austral.

Nový Espace je již čistokrevným SUV, ostatně postaven byl na základech modelu Austral. S tím sdílí většinu komponentů, rozdíl je pouze v delším rozvoru a odlišně stylizované zádi. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

