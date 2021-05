Renault začal prodávat nový model udělaný z nejlevnější Dacie, cenu poslal do stratosféry před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to vlastně docela sympatické auto, jednak ale dělá čáru přes rozpočet dřívějším vyjádřením samotné značky a jednak dělá z velmi dostupného zboží dosti drahé.

Rumunská Dacia je velmi úspěšnou automobilkou zejména proto, že nabízí starší techniku Renaultu zabalenou ve vlastních moderních karoseriích. To jí dovoluje dostat ceny aut velmi nízko a přesto si zachovat slušné marže. Francouzi ale čas od času zajdou ještě dál a tento proces obrátí. Na produkt Dacie tak nalepí své vlastní logo, zvýší cenu a rýžují ještě víc. A letos to udělali znova.

Přesně tímto způsobem vznikl nový Renault Taliant, který je vyráběn v turecké Burse. Stojí na základech platformy CMF-B LS užívané také Dacií Logan třetí generace, tedy nadále nejlevnějším modelem značky. A pokud se na francouzskou novinku blíže zadíváte, zjistíte, že oba vozy toho mají společného mnohem více než je architekturu. Taliant je stejně jako předchozí Renault Symbol skutečně jen překarosovanou Dacií Logan, přičemž jeho prodej má na tureckém trhu odstartovat v polovině roku.

Je samozřejmě otázkou, proč Renault přistoupil k volbě nového názvu, neboť Symbol byl od roku 1999 již poměrně dobře zavedený. Název ale nechme stranou, místo toho se soustřeďme na samotný vůz, který dneškem vstupuje do prodeje. Ten se dočkal odlišné přídě, stejně jako jiného designu světel. Zvláště patrné je to u koncových lamp zasahujících do víka zavazadelníku. Mimo to dorazila ještě dvoubarevně lakovaná litá kola. Rozvor 2 649 milimetrů i délka 4 396 mm jsou stejné jako u Loganu.

Podobné je tomu v případě pohonných jednotek, neboť Taliant používá litrové tříválce stejně jako výchozí Dacia. Základem je atmosféricky plněné provedení s 65 koňmi, alternativou turboverze s 90 koňmi a vrcholem přeplňované provedení spalující LPG se 100 koňmi. Převodovkou je buď 5- (základní litr) nebo 6stupňový manuál (turba), nebo automat CVT. Akceleraci na stovku vůz zvládá v případě turboverzí za 11,7 sekundy, maximálku automobilka už ani neudává, beztak se chystá ji drasticky omezit.

Interiér je dalším místem, kde si Logan a Taliant mohou podat ruku, odlišnosti jsou pouze v detailech. To samé platí v případě dostupné výbavy - Francouzi prostě vzali Dacii a vyměnili na ní příď, záď a pak log, to je celé.

Kde se ovšem odehrála velká změna, jsou ceny. Svůj podíl na tom samozřejmě má i místní zdanění, pro zákazníka ale nakonec platí jedno - Renault Taliant lze v Turecku koupit od 179 900 tureckých lir, nejsilnější verze začíná na 218 900 lirách. To se bavíme o 444 tisících Kč v základu a 541 tisících Kč za přeplňovaný tříválec na LPG, přinejmenším. Pokud jste tedy láteřili nad tím, že Dacia mezigeneračně zdražila místní Logan, možná je čas svůj pohled přehodnotit, v podstatě stejné auto je tu o statisíce levnější, jen to není Renault.

Dacia Logan se nově začala prodávat také s logem Renaultu. Verze pro turecký trh přitom s názvem Taliant možná vypadá lépe, je ale také o hodně dražší, dílem i kvůli vysokému tureckému zdanění aut. Foto: Renault

