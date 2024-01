Renault zastavil osamostatnění elektrické divize Ampere, bojí se stejného fiaska, jaké stihlo Volvo před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault, koláž Autoforum.cz

Francouzi realisticky uznali, že za současné situace na trhu mohou tímto krokem snadno víc ztratit než získat. A tak ho prostě odpískali. Potíže obdobně separované divize konkurenčního Volva pro ně musely být varováním.

Automobilový svět se probírá z elektrického opojení, to je už pár měsíců naprosto zřejmé. Ne každý je schopen si to přiznat, v současné situaci si ale nedovedeme představit, co by nastalý trend mohlo zvrátit. Časy rozmarného ekonomického chování ze strany jednotlivých států i lidí pro mnohé skončily a elektromobily nejsou nic než rozmar. Svět zná efektivnější prostředky zajištění individuální dopravy a bude k nim tíhnout tím víc, čím méně peněz na rozhazování mu bude zbývat.

Součástí nedávného vývoje byly i veleúspěšné vstupy naprosto bezvýznamných automobilek na akciové trhy. Tahle bublina nyní splaskává, byla ale od počátku absurdní a sloužit dnes může primárně jako důkaz toho, jak málo racionálně se akciové trhy mohou chovat. Investoři v jednu chvíli uvěřili tomu, že elektromobily jsou jediná budoucnost a očekávali, že kdo nastoupí do elektrického vlaku co nejdříve, ten na tom jednou vydělá balík. Na základě čeho? Představy, že když vlétnete na trh s dvakrát dražším a nejméně o polovinu hůře použitelným autem, jehož odbyt žije v prvé řadě z dotací, přerozdělování a dalších projevů politické vůle, lidé z něj padnou na zadek?

To se nikdy nemohlo stát, tahle úvaha byla od základů vadná. Není tedy divu, že firmy jako Rivian, Lucid nebo Fisker ztratily 88 resp. 94 resp. 97 procent své hodnoty ve srovnání s vrcholy svého obchodování. A upřímně, některé z nich jsou pořád nadhodnocené. Takový Rivian s tržní kapitalizací 15,44 miliardy dolarů? Nebo Lucid s 7,72 mld? Probůh, druhá jmenovaná firma loni prodala přesně 6 001 aut, právě tolik. A má mít hodnotu skoro jako Renault (11,27 mld USD), který loni prodal 2,24 milionu aut? Jak a čím ospravedlnitelné to je?

No ničím, ale i „staré” automobilky tohle pochopitelně viděly, a tak se na tom chtěly aspoň trochu přiživit. Nakonec proč ne - když je někdo do něčeho takového ochoten nasypat peníze jako do kanálu, proč mu to neumožnit? Někteří výrobci tak začali pracovat na separaci svých „elektrických aktivit” do zvláštních firem, z jejichž uvedení na burzu by získaly kapitál, který by naházely pro změnu do svých vlastních kanálů - nechtěných elektrických aut. Takové Volvo (s mateřským Geely) to udělaly a stvořily Polestar jako samostatnou značku. Proběhlo to vlastně dobře, penízky se přikutálely, bylo to ale neudržitelné a Polestar nyní v problémech propouští a mateřským firmám možná nezbude, než si ho koupit zpět. Jinak mohou mít problém zabránit krachu společnosti.

Podobně uvažoval i Renault, který stvořil samostatnou divizi Ampere, která zastřešuje veškeré jeho aktivity na poli elektromobilů. Cílem bylo dostat tuto část Renaultu na trh jako samostatnou firmu skrze plánovanou prvotní nabídku akcií (IPO), to se ale nestane. I když je Renault podle své tiskové zprávy hrdý na to, že stvořil Ampere coby „jediného evropského hráče čistě na poli elektromobilů a softwaru” a firma je podle Francouzů fakticky schopna fungovat jako samostatný podnik, IPO plánovaná na letošní rok se neuskuteční. Plné, tedy i kapitálové osamostatnění firmy neproběhne.

Renault diplomaticky říká, že „současné podmínky na akciovém trhu nesplňují podmínky k tomu, aby bylo možné optimálně pokračovat v procesu IPO v nejlepším zájmu Renault Group, jejích akcionářů i samotného Ampere”, přeložme si to ale „lidštiny” takto: Lidé už nejsou ochotni do podobné firmy nasypat miliardy bez rozmyslu, a tak automobilka nechce riskovat potenciálně drahou ztrátu plné kontroly nad ní. Příklad Polestaru pak ukazuje, že negativní vývoj by mohl ohrozit i životaschopnost samotného Ampere, proto IPO nemá smysl.

Renault přes destruktivní ohlášení pochopitelně neopomněl dodat, že tým Ampere zůstává „plně odhodlán realizovat svou strategii”, protože muž s brašnou také nesměl projet. Pro Renault je to ale nepříjemné v tom, že po prováhání možnosti výnosného prvotního úpisu bude muset aktivity Ampere financovat sám. Automobilka v tomto směru dodává, že Ampere zůstává ztrátový, věří však, že bod zvratu nastane už v roce 2025. Letos to tedy nebude zcela jistě.

Generální ředitel Ampere a Renault Group Luca de Meo k tomu řekl: „Dnes jsme přijali pragmatické rozhodnutí. Všichni se zaměřujeme na realizaci naší strategie a budování našich dosavadních výsledků, abychom vytvořili hodnotu pro všechny naše akcionáře. Založením firmy 100% zaměřené na elektromobily a software jsme v rekordním čase vybudovali agilní a konkurenceschopný subjekt. Máme to správné myšlení, které nám umožňuje neustále inovovat, což je přesně to, co udělá Ampere úspěšným v tomto novém náročném prostředí.” Hezká slova, ovšem věří jim asi už jen de Meo s kolegy. Jinak by k zaříznutí téměř hotové IPO nedošlo.

Všechny elektromobily Renaultu bude dál zaštiťovat firma Ampere, zcela samostatným subjekte se ale nestane. Renault z obav z fiaska odpískal prvotní úpis akcií společnosti plánovaný na letošní rok. Foto: Renault

Zdroje: Renault, Autocar

Petr Miler

