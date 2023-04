Renault zkouší prodloužit život na smrt odsouzenému Cliu, facelift ho změnil až k nepoznání před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Auta jako toto nezapadají do plánů EU na elektrifikaci všeho - pokud přežijí, pak se místo dostupných bestsellerů stanou předraženými elektrickými prcky. Renault to zatím nechce dopustit a poslednímu Cliu dal tak trochu druhý život.

Malá auta jsou pro životní prostředí požehnáním svého druhu. Díky svým rozměrům a hmotnosti se totiž obejdou bez objemných pohonných jednotek a lidé s nimi obvykle jezdí jen kratší trasy. To současně brání jejich rychlému opotřebení a ve službě snadno zůstanou i desítky let - pro příměstské ježdění lidé obvykle nepotřebují poslední výstřelky módy a techniky. V důsledku toho je jejich emisní stopa minimální možná a nebáli bychom se tvrdit, že téměř jakýkoli elektromobil má na kontě mnohem větší batoh s CO2, který naplní už jeho energeticky náročná výroba a jeho pozdější provoz s tím nemá šanci mnoho udělat. Politici však reálný svět ignorují a raději preferují zelenou bublinu, třebaže se zdá být nevyhnutelné, že dříve nebo později praskne.

Je ovšem otázkou, zda to pro stále velmi populární evropský segment aut nebude už příliš pozdě. Ford Fiesta se s námi rozloučí letos v létě, přičemž modrý ovál jej hodlá nahradit vozy s bateriovým pohonem, po kterých asi nebude prahnout naprosto nikdo. Podobným směrem míří rovněž koncern Volkswagen, který zřejmě velmi brzy pošle do důchodu jak Polo, tak třeba Škodu Fabia. Na jejich elektrické nástupce pak typická klientela kupující malá auta nebude mít, mají stát přes 600 tisíc korun. A to je dnes prezentováno jako úžasná láce...

Jak tomu bude v případě dalších aut daného segmentu, je ve hvězdách. Stěžejní roli v rozhodování výrobců bude mít emisní norma Euro 7, která je může pohřbít ještě před příchodem elektrických alternativ. Všechna malá auta tak mají v tuto chvíli podepsaný rozsudek smrti a Renault Clio mezi nimi není výjimkou.

Jestli dorazí další spalovací generace, je v tuto chvíli ve hvězdách, francouzská značka ale dělá maximum pro to, aby jeden z jejích bestsellerů ze světa hned tak nezmizel. Důvodem je Renault 5, který se vrátí do nabídky s elektrickým ústrojím. Jeho cena dle původních plánů z roku 2021 měla činit 20 tisíc Eur (cca 468 000 Kč), nicméně těsně před začátkem války na Ukrajině se již mluvilo o 24 000 Eur (561 000 Kč). Aktuálně tak stejně jako v případě Fabie budeme někde za hranicí 600 tisíc Kč.

Renault nicméně na malá auta spoléhá především, dle šéfa značky Luca de Mea by příliš rychlý úprk směrem k elektromobilitě vyústil v ohromný propad prodejů a na to navázané propouštění. Souběžně s bateriovou novinkou by tedy i nadále mělo být k dispozici Clio přinejmenším v podobě, kterou vám ukážeme nyní.

Francouzi se totiž rozhodli maximálně prodloužit život současné generaci vozu, a tak Cliu nadělili nebývale rozsáhlý facelift, který auto změnil až k nepoznání. Dokonale jiné jsou hlavně čelní partie, z hlediska materiálů se významně změnil vnitřek a pod kapotou došlo na eliminaci přeplňované jedna-trojky. Turbodiesel nicméně zůstal zachován, vedle něj pak lidé budou moci sáhnout po litrovém tříválci v atmosférické, přeplňované či plynové formě. Právě tento agregát má být v budoucnu stěžejní, neboť se dočká jemné hybridizace, která má 4 050 mm dlouhému vozu zachránit krk.

Vrcholem nabídky zůstává plug-in hybridní provedení E-Tech, které páruje atmosférickou jedna-šestku, elektromotor, startér-generátor a baterii o kapacitě 1,2 kWh. Celá soustava nabízí 145 koní, o které se stará automatická převodovka se čtyřmi stupni. K dispozici je pak u celé produkce jen pohon předních kol, což asi nikoho nepřekvapí. Toliko ale k mechanickým změnám, které skutečně nejsou příliš rozsáhlé. Přesunout se tak můžeme k designu, který nově hraje na velmi agresivní strunu.

Automobilka se zatím pochlubila pouze snímky nové úrovně výbavy Alpine Esprit, jenž v rámci předního nárazníku kombinuje sportovní vzhled s dvoubarevným lakováním a přepracovanými LEDkami pro denní svícení. Vše působí trochu překombinovaným dojmem, načež bude třeba nějaká doba, než si na dané partie zvyknete. Kromě nich se pak změnila už jen grafika zadních lamp, přičemž zmíněný výbavový stupeň počítá s dvoubarevným lakem i vzadu.

V případě interiéru Renault už víceméně jen sáhnul po kvalitnějších materiálech, přičemž výbavě Alpine Esprit dodal sportovní sedadla, sadu hliníkových pedálů a kůží obšitý volant. Tím nám aktuální informace k celé modernizaci končí, na další detaily si musíme ještě počkat.

Clio se s faceliftem změnilo k nepoznáni, zepředu vypadá jako úplně jiné auto. K tomu vyfasovalo nový výbavový stupeň Alpine Esprit, na jehož dvoubarevné lakování kombinované s agresivním předním nárazníkem si asi budete chvíli zvykat. Foto: Renault

