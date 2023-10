Renault zkusil prodávat jen hybridy, po fiasku mu nezbylo, než se vrátit k čistě spalovacím verzím levnějším o 100 tisíc před 5 hodinami | Petr Prokopec

Renault se odvolává na „obtížné tržní podmínky”, které jej k tomuto kroku donutily, ale co to v tomto případě jsou „obtížné tržní podmínky”? Že lidé nechtějí kupovat předražené nesmysly? Proč si Francouzi vůbec mysleli, že k tomu Britové budou svolní? Právě tam se svým přístupem narazili.

Letos v dubnu Renault odhalil faceliftované Clio. Jeho čelní partie se změnily k nepoznání, uvnitř nicméně francouzská automobilka úřadovala jen v rámci některých materiálů. Stěžejní byl nicméně v tomto případě motorový prostor. Značka totiž sice u páté generace na oko zachovala možnost volby, neboť oznámila, že v nabídce zůstává mimo jiné i dieselová jedna-pětka, reálně však v mnoha zemích přistoupila k výraznému omezení nabídky jen na „politicky korektnější” verze. Na britský trh tak Clio dorazilo jen s hybridními motory E-Tech.

Co přesně tento krok přinesl? Pokud je vaším prvním tipem fiasko, trefili jste střed terče. Ostatně s ničím jiným snad ani Francouzi nemohli počítat. Je totiž sice hezké, že hybridní ústrojí složené z jedna-šestky a dvou elektromotorů produkuje 145 koní, jenž vás na stovku mohou dovézt za 9,3 sekundy a dle norem si řeknou jen o 4,2 litru na sto kilometrů, jenže pokud za něco takového musíte dát 21 295 liber, tedy bez mála 605 tisíc korun, bude vás 4 053 milimetrů dlouhý hatchback zajímat asi jako mrtvého zimník.

Přesně tak ostatně vypadá i situace v Čechách, kde Renault naštěstí ještě nenahradil zdravý rozum ideologií. Diesel sice k mání není, ovšem lidé mohou vedle onoho provedení E-Tech sáhnout i po litrovém agregátu v benzinové nebo plynové verzi. A bezvýhradně tak činí, za prvních devět měsíců má totiž první varianta na kontě 795 registrací a druhá 51. Jak je na tom kombinace benzinového a elektrického ústrojí? Na kontě má naprostou nulu, mimo jiné i proto, že dosud startovala na 593 tisících korun.

S faceliftem nicméně došlo na radikální zlevnění této verze, s výbavou Evolution ji totiž můžete pořídit již od 483 000 Kč. Otázkou však je, zda to povede k nakopnutí zájmu, neboť plynová verze je o 110 tisíc korun levnější a ta benzinová dokonce o 130 tisíc korun. Protože ale na odpověď si budeme muset pár měsíců počkat, vrátíme se zpátky do Británie. Tamní trh se totiž po hybridním fiasku též dočkal čistě benzinového motoru, který produkuje 90 koní. Bez něj by totiž Clio vážně nemělo šanci.

„Stále jsme zavázáni ke stoprocentní elektrifikaci. Abychom ovšem uspokojili potřeby některých našich zákazníků za obtížných podmínek na trhu, bude nové Clio k mání také s motorem TCe,“ uvedlo britské zastoupení. To ovšem vážně nepomáhá lidem, nýbrž pouze samo sobě. Pokud totiž chce něco prodávat, nemůže spoléhat jen na předražený nesmysl - tím hybridní pohon je v prvé řadě. A když to manažerům automobilky nedocvaklo předem, léčba trhem zabrala.

A patrně tento krok zabere i na zákazníky. Clio TCe 90 je totiž k mání o 3 500 liber, tedy asi 100 tisíc Kč levněji než hybrid. Na české poměry je auto za malou louží pořád drahé (k dispozici je od 17 795 liber, tedy od nějakých 500 tisíc Kč, na ty britské však již nikoli - třeba srovnatelná Škoda Fabia, rovněž s litrovým motorem, jen naladěným na 80 koní, totiž startuje na 19 170 GBP (543 000 Kč). Ještě dražší je pak Opel Corsa, Peugeot 208 či Hyundai i20. Renault tak má rázem šanci bodovat. Ovšem jen proto, že znovu dokázal, kterak se potřeby zákazníků neslučují s ideologií raženou politiky, aktivisty a vlastně i výrobci.

Faceliftované Clio bylo dosud na britském trhu k mání jen v hybridní verzi E-Tech. Protože ale v té chvíli veškerá konkurence byla podstatně levnější, rozrostla se nabídka znovu o benzinovou variantu. Foto: Renault

Zdroj: Autocar

