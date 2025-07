Renomovaná značka bojuje se stále tragičtější kvalitou. Letos vyhlásila už 90 svolávacích akcí, jen ta poslední ji vyjde na 12 miliard před 8 hodinami | Petr Prokopec

Tohle už není legrace. Pár svolávacích akcí si každý výrobce může dovolit, schová je do svých marží, ale 90 „svolávaček” za půl roku? Když jen ta poslední pro něj bude znamenat náklad přes 10 miliard korun? Tohle táhne Ford ke dnu a může ho to zničit, pokud něco nezmění.

Dvanáct miliard korun je už slušná sumička. Abyste její velikost dokázali pochopit, můžete si představit... třeba všechny Jiříkovského bitcoiny. Dobře, tak jinak, představte si, že zamíříte do dealerství Fordu, kde si koupíte nejlevnější model značky, tedy malé SUV Puma. Protože ovšem to je k mání od 484 900 Kč, znamená to, že totéž byste mohli udělat ještě každých 24 747 dní. Tedy jinými slovy, 12 miliard korun vám při utracení necelého půl milionu korun vystačí na dlouhých 68 let, po která si koupíte skoro 25 tisíc nových aut.

Tuto částku pochopitelně nezmiňujeme náhodou, stejně jako modrý ovál. Americká automobilka se totiž ve své domovině letos stala králem svolávacích akcí, neboť od počátku roku jich vyhlásila už devadesát, jak smutně shrnuje Focus. Ta poslední se týká modelů Bronco Sport a Escape, a jejím středobodem jsou vysokotlaké vstřiky paliva od italské společnosti Dumarey Flowmotion Technologies. Ty totiž mohou prasknout, což může vést k úniku paliva a následnému požáru.

Ford eviduje už osm případů, kdy některé ze zmiňovaných SUV lehlo popelem. Jak ovšem dodává národní agentura NHTSA, v šesti případech majitelé nezamířili na ani jednu ze tří předchozích svolávacích akcí, která byla zaměřena na korekci softwaru regulujícího průtok paliva. Otázkou je, jak moc by něco takového bylo platné, neboť zbývající dva exempláře u techniků byly, ovšem i tak u nich došlo na samovznícení.

Nejspíš i proto se Ford rozhodl volat do servisů 694 271 kusů obou SUV, pod jejich kapotou trůní 1,5litrový motor osazený právě špatnými vstřiky. Jen tato akce přitom modrý ovál vyjde na 570 milionů dolarů, tedy na 12,06 miliardy korun. Ford přitom tyto náklady hodlá promítnout do finančních výkazů za druhý letošní kvartál, který skončil 30. červnem. Akcie značky přitom na něco takového zareagovaly 3procentním poklesem.

Jak jsme ovšem zmínili, modrý ovál má jen letos na kontě svolávaček již devadesát. Jak se tedy zdá, nelichotivý akronym Fix Or Repair Daily tak na značku sedne jako ušitý. Problém je to minimálně pro jejího šéfa Jima Farleyho, který v květnu 2023 oprášil slogan Fordu z 80. let minulého století, dle kterého „kvalita je úkol č. 1“. Vedení automobilky se ho ovšem nedrží, a to přesto, že 70 procent firemních bonusů je navázáno právě na kvalitu.

U Fordu tedy manažeři nejspíše pobírají peníze pouze za slova, nikoli za činy. Nelze se tak divit, že modrý ovál je v nemalých problémech. Ty se navíc mohou ještě zvětšit, automobilka totiž jedna-pětkou titulovanou jako Dragon osazovala také modely Fiesta, Focus či Puma ST. Finální účet za svolávací akci tak nakonec může být vskutku astronomický, a to stále mluvíme pouze o jedné z devadesáti, navíc jen na jednom kontinentu.

Bronco Sport je jedním z hitů Fordu, o to více však svolávací akce automobilku bolí. Navíc není jediná, jen za letošek jich modrý ovál vyhlásil již devadesát.

