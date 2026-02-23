Řešení, kterým automobilka obešla problémy s dobíjením elektromobilů, zjevně funguje, teď obsluhuje 147 tisíc aut za den
Petr ProkopecČlověk se až musí divit, že se stejným směrem nevydali i jiní. Tesla stejnou cestu svého času zvažovala, ale zavrhla ji, čínské Nio na ni vsadilo. A zdá se, že funguje, aktuálně s ní dosáhlo nového denního rekordu obsloužených aut.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Řešení, kterým automobilka obešla problémy s dobíjením elektromobilů, zjevně funguje, teď obsluhuje 147 tisíc aut za den
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Člověk se až musí divit, že se stejným směrem nevydali i jiní. Tesla stejnou cestu svého času zvažovala, ale zavrhla ji, čínské Nio na ni vsadilo. A zdá se, že funguje, aktuálně s ní dosáhlo nového denního rekordu obsloužených aut.
Jednou z klíčových výhod Tesly je její vlastní síť dobíjecích stanic. Té už dnes sice mohou využívat také konkurenční elektromobily, ovšem s řadou omezení. A protože Superchargery tvoří zhruba polovinu všech stanic v celé Americe, lze o nich mluvit jako o páteřní síti, bez které by elektromobilita v zámoří šla do kopru ještě víc, než dnes jde. Přičemž značka se před lety rozhodovala, zda jít touto cestou či zda raději před dobíjením baterií neupřednostnit výměny vybitých za dobité. Po krátké úvaze ale dala přednost Superchargerům.
Čínské Nio se rozhodlo pro druhou zmíněnou možnost, a přes skepsi mnohých to s ní nikdy nevzdalo. A zdá se, že boduje. Jak informuje čínský Autohome, uplynulou neděli 15. února dosáhla tato automobilka ve své domovině rekordu - během 24 hodin zvládlo víc než 8 600 stanic v zemi provést výměnu 146 649 baterií. Celkově pak Nio na počátku tohoto měsíce překonalo metu 100 milionů výměn baterií, čímž jednoznačně prokazuje, že jde o schůdnou cestu k obejití problémů s dobíjením elektromobilů. Jakkoli se hlavně čínští výrobci chlubí tím, že jejich nové vozy zvládají obrovský dobíjecí výkon, takové stojany v Říši podobně jako všude jinde prakticky neexistují.
Nadále tedy platí, že dobití baterií zabere v ideálním případě okolo půl hodiny, během níž se dostanete zhruba z 10 na 80 procent. V případě výměny baterií ovšem robotickým pažím na celou operaci stačí jen 3 minuty a baterky budete mít nabité zcela. Stanice po vyjmutí vybité akumulátory zkontrolují, zda u nich nedošlo na nějaký defekt, a pokud žádný nenajdou, nabijí paket na 100 procent a následně vrátí zpět do oběhu. Za jednu výměnu přitom řidiči platí 80 až 100 juanů, tedy jen 240 až 300 korun. V tom je přitom zahrnut jak základní poplatek, tak samotná elektrická energie.
Nio navíc původně kopírovalo postup Tesly, která prvním zájemcům o své vozy nabídla doživotní dobíjení u Superchargerů zdarma. Také v Číně tedy první zákazníci dostali bezplatnou výměnu baterií až do své smrti. U pozdější klientely pak automobilka přistoupila k jistému omezení a baterie jim v závislosti na zakoupeném modelu a lokalitě mění zdarma „jen“ čtyřikrát až šestkrát do měsíce. I to ale vlastně mnoha lidem k jejich dojíždění stačí, pročež Nio nakonec hodlá opustit i tento obchodní model a nechá si za výměnu baterií platit pokaždé.
Daná technologie přitom automobilce umožnila, aby vyrukovala s ne až tak běžnou strategií. Zákazníci si totiž mohou koupit vůz bez baterií, což jeho cenu snižuje dokonce na pouhých 70 tisíc juanů neboli na 209 tisíc korun. Pakety si pak mohou pronajímat, přičemž menší se 75 kWh je vyjde na 728 CNY (2 200 Kč) měsíčně, zatímco s větším se 100 kWh je již spojen poplatek 1 128 CNY (3 400 Kč) měsíčně.
Tohle působí funkčně, jakkoli jakési makroproblémy elektromobility to pochopitelně neřeší, spíš je to zametá pod koberec. Z uživatelského hlediska je to ale zjevně schůdná cesta, tím spíš se divíme, že se jí nikdo další ani nepokusil vydat.
Čínské Nio vsadilo na vlastní síť dobíjecích stanic, kde se ale baterie nedobíjí přímo v autě, mění se v nich vybité za dobité. O jejich využití je evidentně stále větší zájem, který automobilka zvládá uspokojit. Foto: Nio
Zdroj: Autohome China
Bleskovky
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
21.2.2026
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
20.2.2026
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
19.2.2026
Nejčtenější články
- „Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari
23.1.2026
- Přepište dějiny, motory V8 se vrací. Automobilka jich letos musí vyrobit třikrát víc než loni, poptávka je obrovská
23.1.2026
- Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
23.1.2026
- „Žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje,” říká nový šéf Stellantisu a varuje před tím, do čeho se Evropa žene
23.1.2026
- Jeden z největších propadáků moderních aut skončil po pouhých dvou letech na trhu. Možná jste si ani nevšimli, že se prodává
23.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva