Řešení, kterým automobilka obešla problémy s dobíjením elektromobilů, zjevně funguje, teď obsluhuje 147 tisíc aut za den

Člověk se až musí divit, že se stejným směrem nevydali i jiní. Tesla stejnou cestu svého času zvažovala, ale zavrhla ji, čínské Nio na ni vsadilo. A zdá se, že funguje, aktuálně s ní dosáhlo nového denního rekordu obsloužených aut.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Nio

Člověk se až musí divit, že se stejným směrem nevydali i jiní. Tesla stejnou cestu svého času zvažovala, ale zavrhla ji, čínské Nio na ni vsadilo. A zdá se, že funguje, aktuálně s ní dosáhlo nového denního rekordu obsloužených aut.

Jednou z klíčových výhod Tesly je její vlastní síť dobíjecích stanic. Té už dnes sice mohou využívat také konkurenční elektromobily, ovšem s řadou omezení. A protože Superchargery tvoří zhruba polovinu všech stanic v celé Americe, lze o nich mluvit jako o páteřní síti, bez které by elektromobilita v zámoří šla do kopru ještě víc, než dnes jde. Přičemž značka se před lety rozhodovala, zda jít touto cestou či zda raději před dobíjením baterií neupřednostnit výměny vybitých za dobité. Po krátké úvaze ale dala přednost Superchargerům.

Čínské Nio se rozhodlo pro druhou zmíněnou možnost, a přes skepsi mnohých to s ní nikdy nevzdalo. A zdá se, že boduje. Jak informuje čínský Autohome, uplynulou neděli 15. února dosáhla tato automobilka ve své domovině rekordu - během 24 hodin zvládlo víc než 8 600 stanic v zemi provést výměnu 146 649 baterií. Celkově pak Nio na počátku tohoto měsíce překonalo metu 100 milionů výměn baterií, čímž jednoznačně prokazuje, že jde o schůdnou cestu k obejití problémů s dobíjením elektromobilů. Jakkoli se hlavně čínští výrobci chlubí tím, že jejich nové vozy zvládají obrovský dobíjecí výkon, takové stojany v Říši podobně jako všude jinde prakticky neexistují.

Nadále tedy platí, že dobití baterií zabere v ideálním případě okolo půl hodiny, během níž se dostanete zhruba z 10 na 80 procent. V případě výměny baterií ovšem robotickým pažím na celou operaci stačí jen 3 minuty a baterky budete mít nabité zcela. Stanice po vyjmutí vybité akumulátory zkontrolují, zda u nich nedošlo na nějaký defekt, a pokud žádný nenajdou, nabijí paket na 100 procent a následně vrátí zpět do oběhu. Za jednu výměnu přitom řidiči platí 80 až 100 juanů, tedy jen 240 až 300 korun. V tom je přitom zahrnut jak základní poplatek, tak samotná elektrická energie.

Nio navíc původně kopírovalo postup Tesly, která prvním zájemcům o své vozy nabídla doživotní dobíjení u Superchargerů zdarma. Také v Číně tedy první zákazníci dostali bezplatnou výměnu baterií až do své smrti. U pozdější klientely pak automobilka přistoupila k jistému omezení a baterie jim v závislosti na zakoupeném modelu a lokalitě mění zdarma „jen“ čtyřikrát až šestkrát do měsíce. I to ale vlastně mnoha lidem k jejich dojíždění stačí, pročež Nio nakonec hodlá opustit i tento obchodní model a nechá si za výměnu baterií platit pokaždé.

Daná technologie přitom automobilce umožnila, aby vyrukovala s ne až tak běžnou strategií. Zákazníci si totiž mohou koupit vůz bez baterií, což jeho cenu snižuje dokonce na pouhých 70 tisíc juanů neboli na 209 tisíc korun. Pakety si pak mohou pronajímat, přičemž menší se 75 kWh je vyjde na 728 CNY (2 200 Kč) měsíčně, zatímco s větším se 100 kWh je již spojen poplatek 1 128 CNY (3 400 Kč) měsíčně.

Tohle působí funkčně, jakkoli jakési makroproblémy elektromobility to pochopitelně neřeší, spíš je to zametá pod koberec. Z uživatelského hlediska je to ale zjevně schůdná cesta, tím spíš se divíme, že se jí nikdo další ani nepokusil vydat.


Čínské Nio vsadilo na vlastní síť dobíjecích stanic, kde se ale baterie nedobíjí přímo v autě, mění se v nich vybité za dobité. O jejich využití je evidentně stále větší zájem, který automobilka zvládá uspokojit. Foto: Nio

Zdroj: Autohome China

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.