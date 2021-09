Největší průšvih moderních aut je stále neřešitelný, hromadný výkup je jen blíž před hodinou | Petr Miler

Do tří dnů měl výrobce znát přesnou příčinu i řešení, znovu obnovit výrobu a rozjet kýženou svolávací akci. Nestane se to, automobilka neuvěřitelně ohlásila odklad o další měsíc.

Skutečně až neuvěřitelným způsobem graduje situace okolo Chevroletu Bolt a Opelu Ampera-e, které už nepochybně jsou největším automobilovým průšvihem posledních dekád. Naposledy včera jsme vás informovali o tom, že koncern General Motors učinili přes 140 tisíc prodaných aut prakticky nepoužitelnými, neboť majitele po všech omezeních z hlediska používání, dobíjení i stání žádá, aby kvůli riziku požáru své vozy neparkovali blíže jak 50 stop (15,2 metru) od jiných. Jak něco takového lze v reálném světě dodržet?

Nebyl by to až takový problém, kdyby existovalo řešení. Kdyby si majitelé prostě mohli říci, že auto je sice v tuto chvíli nepoužitelné, ale stačí návštěva servisu a mohou s ním jezdit dál. Nic takového ale není na stole a nejde jen o logistický problém. Automobilka už na začátku září přiznala, že řešení problému nezná, auta neopravuje a dokonce si ani není jistá, zda nově vyrobené akumulátory nepředstavují stejné riziko jako ty staré. Do 20. září tak zastavila výrobu a neprovádí žádné opravy.

Tento termín se za tři dny naplní a hádejte, co? Ano, ani tehdy se nic nestane. GM podle agentury Reuters oznámil, že řešení nadále neexistuje a odstávka výroby i faktická nerealizace svolávací akce potrvá nejméně do 15. října, tedy o další měsíc déle. To je v situaci, kdy další a další vozy hoří, majitelé jsou nervózní a naštvaní, hotové šlápnutí do vosího hnízda. Všimněte si navíc slůvka „nejméně” - GM už ani raději neslibuje, že by se do té doby skutečně mělo něco změnit.

Reakce na sociálních sítích a diskuzních fórech majitelů je nepřekvapivá - frustrace. Mají auto klidně za milion korun, se kterým nemohou dělat prakticky nic a ani neví, kdy se to změní. Ani jej nemohou parkovat v garáži a čekat, protože i to je zapovězeno. A nemohou jej ani nechat stát jednoduše na ulici, protože dodržet onen 15metrový rozestup je v tu chvíli též nereálné. Z Chevroletu Bolt a Opelu Ampera-e se v tuto chvíli - bohužel bez větší nadsázky - stal jen drahý zahradní domek, který můžete bezpečně skladovat jen uprostřed dostatečně velkého vlastního pozemku bez čehokoli v bezprostřední blízkosti. To je bláznivé.

Není divu, že stále více majitelů chce využít toho, co už výrobce připustil, že v jednotlivých případech dělá - prodané vozy vykupuje zpět. Pokud nenajde řešení ani do 15. října, obáváme se, že situace bude už tak neudržitelná, že to prostě bude muset udělat plošně, neboť zákazníky není možné v podobné situaci nechat měsíce čekat. Nakonec to pro něj může být nejlevnější - poškození jeho image by mohlo mít na hospodaření firmy mnohem horší dlouhodobé dopady.

Jakkoli je to může znít neuvěřitelně, koncern GM v řešení problémů Chevroletu Bolt a sesterského Opelu Ampera-e (na snímcích) stále nepokročil a žádá o další měsíční odklad. Auta je přitom podle jeho instrukcí prakticky nemožné používat, frustrace majitelů tak roste. Foto: Opel

