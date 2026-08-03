Řešení předělávající dieselový tahač na elektrický je už teď žhavý kandidát na zelený nesmysl roku, tedy pokud nedojde nafta
Petr MilerZrak vás nešálí, před sebou skutečně máte přesně to, co si myslíte, že vidíte. Americká firma se rozhodla vyvinout „vozejček”, který připojíte za tahač, a až za ten připojíte návěs. A jede se. Je to celé extrémně těžké, bude to drahé a kamionu to sebere podstatnou část použitelnosti. K čemu je to dobré?
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Řešení předělávající dieselový tahač na elektrický je už teď žhavý kandidát na zelený nesmysl roku, tedy pokud nedojde nafta
včera | Petr Miler
Zrak vás nešálí, před sebou skutečně máte přesně to, co si myslíte, že vidíte. Americká firma se rozhodla vyvinout „vozejček”, který připojíte za tahač, a až za ten připojíte návěs. A jede se. Je to celé extrémně těžké, bude to drahé a kamionu to sebere podstatnou část použitelnosti. K čemu je to dobré?
Fakt, že se pro převoz těžkých nákladů s pomocí velkých náklaďáků a kamionů nepoužívá až na výjimky téměř nic jiného než dieselový pohon, má svůj důvod - v energeticky náročných aplikacích při potřebě generovat maximum výkonu v co nejnižších otáčkách po co nejdelší dobu nemá sobě rovného. Proto je to také tak dobrý pohon pro velká SUV nebo těžké luxusní limuzíny - je to jediné řešení, o kterého lze čekat vysokou použitelnost i při vysokých nárocích na výkon. Vezměte 300koňové benzinové SUV na Autobahn, jeďte adekvátním stylem a brzy vás přestane bavit už jen jezdit od pumpy k pumpě. Vezměte 300koňové dieselové totéž a dělejte totéž. A rozdíl v použitelnosti bude enormní.
Dieselový pohon je zejména při stálém využívání určitého výkonu nesmírně efektivní a při pohánění těžkých a velkých aut velmi nenucený. Ten elektrický nemá problém ani s jedním z toho, takže se pro kamiony v principu hodí, zrovna toto využití ale jen zvýrazňuje klíčovou bolístku těchto aut - baterie a jejich limity.
Velké naftové kamiony používají i 1000litrové nádrže na naftu, to je ekvivalent asi 4MWh baterie. Něco takového by vážilo desítky tun a stejně použitelný kamion by tedy snadno kompletně zaměstnal svou přepravní kapacitu jen baterií. Tento teoretický extrém je velmi výmluvný, říká vlastně vše. Poukazuje na extrémní neefektivitu těchto aplikací - jistě se můžete smířit s tím, že nepoužijete 4MWh baterii, ale třeba jen 0,5MWh a z desítek tun uděláte něco pod 10. Ale s použitelností jste skoro na desetině a stejně zabíjíte podstatnou část použitelnosti kamionu, neboť tyto stroje mají svá hmotností, velikostní a jiná omezení. Je to prostě nesmysl už na papíře a jakýkoli elektrický tahač bude vždy jen lokálně fungující rozmar, gesto, cokoli z toho ranku.
Navzdory takto rozdaným kartám ale americkou firmu Revoy, kterou založili Peter Reinhardt a Ian Rust, bývalý šéf společnosti Cruise. Ta měla dostat na silnice autonomní taxíky General Motors, ale nepovedlo se. Rust tedy změnil obor a spolu s Reinhardtem vymysleli jakési „plug and play” řešení, které udělá z dieselového kamionu elektrický. Anebo hybridní, chcete-li, ale velmi svérázně.
Firma tedy představila 10tunový (!) „vozejček” s baterkami o kapacitě 575 kWh a elektromotorem. Ten zapojíte za tahač, až za něj připojíte návěs, a pokud vše chápeme, nemusíte dál dělat nic. „Vozejček” sám pozná momenty, kdy má zabrat, a začne sám využívat svou energii k pohonu soupravy. Takto má zvládnout pomáhat po 320 až 400 km a při brzdění motorem umí rekuperovat část jinak mařené kinetické energie. To je celé, takže si nevyhnutelně musíme položit otázku, k čemu je to celé vlastně dobré. A upřímně, kloudná odpověď nás nenapadá.
Máte-li bezvadně fungující dieselový tahač, který jednou hodně dlouho dotankujete a on dokáže efektivně zvládat práci, jakou má zastat, k čemu mu něco přidávat? „Vozejček” Revoye ubere masivních 10 tun z přepravní kapacity a zkrátí i maximální možnou délku návěsu. Jak se s ním pak manévruje třeba ve městech si ani nedovedeme představit, to může být slušná osina v zadnici. Jeho šance na zvýšení efektivity fungování celé soupravy jsou přitom zanedbatelné.
Jediné, co dovede navíc, je ona rekuperace, ale jak často zrovna tohle zkušený šofér kamionu využije? Téměř nikdy, třeba v mém druhém domově v Nizozemsku prakticky vůbec nikdy krom pár krizových situací, je to jen akcelerace a coasting. Při přejezdu Brenneru to bude jiná, ale kolik kamionů pravidelně jezdí přes hory? Vedle toho bychom autorům přidali ještě kredit za to, že na dobití téhle věci nemusíte čekat, tedy když si jich koupíte víc - pak prostě vždy jednu používáte, jednu nabíjíte a jen je přehazujete, ale jinak? Vypadá to na zelený nesmysl roku.
Slova o možnosti ušetřit náklady na palivo bereme s nadhledem, stejně jako slova o emisích - obojí bude silně závislé na tom, kolik zrovna stojí nafta, kolik stojí elektřina a z čeho se tam či onde elektřina vyrábí, to jsou všechno velmi volatilní hodnoty. Kdyby to celé nestálo nic, možná, tohle ale už kvůli použití 575kWh baterie bude stát ohromné peníze. Tak velké, že Revoy nejenže o ceně nemluví, nechce ale vůbec ani celou věc prodávat, hodlá ji jen pronajímat.
Tohle prostě nesmysl s nutně zápornou ekonomickou bilancí, jehož existenci budou ospravedlňovat (zas jednou...) leda dotační schémata. Anebo může začít dávat smysl, když fyzicky dojde nafta, pak to bude jednoduchá cesta, jak předělat dieselový tahač na elektrický. Ale jinak? Revoyi dáváme rok, maximálně dva...
„Vozejček” firmy Revoy je bizár od pohledu, jeho technická realita není ani o trochu lepší. Foto: Revoy, tiskové materiály
Zdroj: Revoy
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