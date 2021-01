Revoluční britský stroj zatočí s největším neduhem českých silnic za pouhých 8 minut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JCB

Naděje umírá poslední, chce se říci po spatření této novinky v souvislosti se stavem českých silnic. Pokud jste měli pocit, že je nedá dohromady už nikdy nikdo, novinka firmy JCB by mohla pomoci.

Letošní zima je na poměry posledních let neobyčejně tuhá, a to s sebou vedle příjemných zpráv pro milovníky zimních radovánek přináší i ty méně příjemné pro řidiče. Na vozovkách se už nyní, před polovinou ledna objevují jako houby po dešti stále větší výmoly. A jelikož koronavirus do státní kasy peníze skutečně nepřidal, nedají se předpokládat zrovna bleskurychlé opravy.

Situace na britských silnicích bohužel není diametrálně odlišná, čehož si je vědoma i firma JCB. Ta proto nyní přichází s revolučním strojem zvaným Pothole Pro, který dokáže opravit díry ve vozovce za méně než 8 minut. Znamená to, že je čtyřikrát rychlejší než veškeré dosavadní modely, ať už od této firmy, nebo od konkurence, což je opravdu dramatický posun. Zároveň s rychlostí přichází také levnější opravy a v neposlední řadě i snadnější doprava a tedy s ní spojená logistika.

Novinku můžeme považovat za tři stroje v jednom. Pothole Pro totiž v prvé fázi počítá s 600milimetrovou frézou, která se postará nejen o ořez díry, ale také o odstranění zbytkového asfaltu. Následně pak do akce zamíří čistič s 1 200 mm širokým nástavcem, který eliminuje veškerý prach. Díky tomu je vozovka připravena na vylití asfaltem, o který se nicméně již musí postarat jiný stroj.

Položení asfaltové záplaty je nicméně taktéž otázkou minut, i když k němu dochází třeba i manuálně. Ve výsledku tedy Pothole Pro skutečně stojí za nemalými úsporami času i peněz, jak se ostatně prokázalo během testovacího provozu. Stroj totiž v úvodní fázi zvládl opravit 51 děr během pouhých 20 dnů. Něco takového by přitom týmu šesti pracovníků zabralo 63 dnů. Stojí za tím totiž i možnost samodopravy, a to rychlostí až 40 km/h.

„Díry na silnicích jsou skvrnou na pověstí naší země. Lidé si ji s tímto příšerným problémem celkem správně spojují a jakožto britský výrobce jsme oddáni snaze najít řešení,“ uvedl k novince Lord Bamford, šéf značky JCB, který měl vývoj stroje pod palcem a který by si bez nutnosti změny řečeného mohl změnit občanství na české. My už jen dodáme, že Pothole Pro vychází na 165 000 GBP (cca 4,8 mil. Kč), za 600 liber (17 480 Kč) si jej lze pronajmout na týden. A jak již bylo zmíněno výše, za sedm dní dokáže novinka opravit opravdu hodně děr.

Pothole Pro je revoliční novinkou JCB, jenž dokáže opravovat díry na vozovce v řádu minut. Šetří tak nejen čas, ale rovněž i náklady. Foto: JCB

Zdroj: JCB

Petr Prokopec