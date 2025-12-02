Revoluční české letadlo, které nepotřebuje ranvej, odhalilo další detaily, už příští rok se má vznést do oblak
Petr ProkopecNení mnoho českých firem, které by se stále věnovaly této formě dopravních prostředků, tento má navíc k osobnímu autu blíž, než se dá - je schopen kolmého startu. Dostane se tedy do vzduchu skoro kdekoli, pět lidí pak dopraví na vzdálenost až 700 km.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Revoluční české letadlo, které nepotřebuje ranvej, odhalilo další detaily, už příští rok se má vznést do oblak
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Není mnoho českých firem, které by se stále věnovaly této formě dopravních prostředků, tento má navíc k osobnímu autu blíž, než se dá - je schopen kolmého startu. Dostane se tedy do vzduchu skoro kdekoli, pět lidí pak dopraví na vzdálenost až 700 km.
Individuální dopravu máme povětšinou spojenou se čtyřmi koly, volantem a spalovacím, hybridním či elektrickým pohonem. Movitější klientela si může pořídit ještě jachtu či soukromý tryskáč, tím nám ovšem možnosti končí. Poslední dvě zmíněná řešení jsou ovšem spojena s mnohými omezeními, bez patřičné vodní hladiny se totiž s plavidlem někam dostanete jen za předpokladu, že jej naložíte nad přívěs. Letadla pak potřebují letiště a přistávací dráhy. Anebo ne?
Na tuto otázku vám nejlépe dokáže odpovědět česká společnost Zuri, která od roku 2017 pracuje na projektu hybridního autonomního letadla s kolmým startem. To do jisté míry funguje jako helikoptéra, pročež může ke startu a přistání využívat klasické heliporty. Bohatí jej tedy mohou „parkovat“ za domem, ke startu potřebují plochu jen 15 x 15 metrů. Kolik ale budou potřebovat na pořízení? A kdy si produkční letadlo Zuri budou moci koupit? To je zatím ve hvězdách.
Češi totiž zatím otestovali pouze 11metrový demonstrační prototyp. V roce 2022 pak ohlásili příchod nové verze 2.0, která má dorazit ve dvou variantách - osobní a nákladní. Momentálně pracují na testovací platformě zvané Iron Bird neboli Železný pták, která je určena pro ověření funkčnosti hybridně-elektrických systémů. Během roku 2026 (i když nejspíš až v jeho závěru) by firma chtěla mít hotový funkční prototyp, který následně pošle do vzduchu.
I když tedy od počátku cesty uteklo již osm let, stále nejsme v cíli. Není to ovšem až tak překvapivé, neboť by skutečně mělo jít o jistou revoluci v oblasti individuální dopravy. Český VTOL, což je zkratka pro Vertical Take-Off and Landing, tedy pro onen kolmý start a přistání, je totiž vyvíjen tak, aby od počátku mohl spalovat udržitelné letecké palivo. To mu vedle zmíněného hybridního pohonného ústrojí má zajistit velmi nízkou emisní stopu.
Kabina by vedle pilota měla pobrat ještě čtyři cestující, případně pak 300 kg nákladu v případě varianty 2.0 Cargo. Dolet je plánován na 700 km, což by náročné klientele mohlo s přehledem postačit na výlet na horskou chatu někde v Alpách. Pokud ale bude chtít na Azurové pobřeží, bude muset počítat s mezipřistáním a natankováním. Stále však bude rychlejší než v autě, maximální rychlost letadla se totiž má pohybovat mezi 300 a 350 km/h. A to víte, zácpy ve vzduchu nebývají, o směšných rychlostních limitech ani nemluvě...
Produkční verze počítají s 13metrovým rozpětím křídel a trupem z kompozitu. Prototyp, který se má příští rok vznést do oblak, bude ovšem z oceli, což má ponížit vývojové náklady. Cestu tedy sice Češi mají pevně vytyčenou, dosažení cíle jim ovšem ještě nějakou chvíli zabere. I proto, že myslí rovněž na bezpečnost. VTOL od Zuri by proto měl zvládnout i přistát jako klasická letadla na běžné ranveji, pokud jeho běžné systémy selžou.
Zuri 2.0 se zatím stále ukazuje hlavně cestou počítačových vizualizací. Česká firma ale už pracuje na dokončení vývojového prototypu, se kterým se má už příští rok vznést do oblak. Foto: Zuri, tiskové materiály
Zdroj: Zuri
Bleskovky
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
před hodinou
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
včera
- Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
30.11.2025
Nejčtenější články
- Prodeje elektrických Fordů s koncem dotací v USA zkolabovaly až šokujícím způsobem, ani šéf firmy nečekal takový pád
4.11.2025
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
4.11.2025
- Norové nakoupili pro MHD stovky čínských autobusů, až po tajné prohlídce zjistili, že jsou v nich zadní vrátka dovolující vzdálené ovládání
4.11.2025
- BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu
4.11.2025
- Honda chce vrátit do nabídky další ze svých ikon. Pro dobro nás všech doufáme, že to neudělá
4.11.2025
Živá témata na fóru
- Elektromobily a vse kolem nich 12.02. 14:43 - řidičBOB
- BMW Divize 12.02. 14:40 - pavproch
- Chlubítko univerzální 12.02. 14:31 - řidičBOB
- IT poradna 12.02. 13:33 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 12.02. 11:17 - pavproch
- Za kolik jezdíte s benzínem? 12.02. 08:48 - Předseda
- Lampárna (stěžovatelna) 12.01. 20:36 - Brus
- Onboard videa 12.01. 16:11 - řidičBOB