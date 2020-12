Revoluční Dacia bude k dispozici už zanedlouho, koupit ji ale pořád nepůjde před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Je to auto, které podle automobilky znamená pro Dacii revoluci. A možná nejen pro ni, však nový model Spring má být nejlevnějším elektromobilem Evropy. Už v březnu si jej půjde půjčit.

Elektrická Dacia Spring nás při svém představení úplně neohromila a zvládla to tím méně, když byly odhaleny její první ceny. Od nových aut očekáváme pokrok, zvláště pokud je výrobci za nimi stojící spojují s natolik silnými slovy, jako je revoluce. Dá se ale s něčím takovým v tomto případě počítat? Elektrický pohon jako revoluční vnímat lze, ve většině ostatních aspektů ale Dacia se Springem krok kupředu nedělá.

Auto se začne prodávat od asi 475 tisíc Kč (přesnou českou cenu zatím neznáme, toto je přepočet té maďarské), což z vozu udělá nejdražší novou Dacii. Za tyto peníze ale dostanete auto s výkonem jen 33 kW (45 koní), který stačí na maximální rychlost omezenou na 125 km/h. Navíc je tu režim Eco, který omezí výkon na 23 kW (31 koní a maximální rychlost na 100 km/h. S akumulátory o kapacitě 26,8 kWh (ekvivalent cca 10,5 litru benzinu v konvenčním autě s motorem o účinnosti 30 %) pak bude mít problém ujet na jedno nabití více než 200 km, i když pojedete hodně pomalu.

Když se přitom podíváte do současné nabídky, Sandero můžete mít za 211 400 Kč, tedy za méně než polovinu. Auto je to větší, s výkonem 73 koní silnější, rychlejší a jeho dojezd je prakticky neomezený, nepočítáme-li pětiminutové zastávky u čerpacích stanic. Nejsme si jisti, jestli tohle zrovna šetřivé klienty Dacie osloví, ale posoudit to musí sami.

První šanci budou mít dříve než na podzim roku 2021, na kdy byl ohlášen začátek prodejů. Auto bude prvním zájemců k dispozici už od 1. března příštího roku, tedy skoro přesně za čtyři měsíce, ovšem nikoli ke koupi. Mateřský Renault dnes oznámil, že rozjel spolupráci s firmou E.Leclerc, která od automobilky tři tisíce Springů. A ty si půjde u Leclerca pronajmout.

Takovou možnost dříve Dacia potažmo Renault naznačovaly, takže nejde vyloženě o překvapení, přesný termín je ale novinkou. Za jakou sumu bude auto k dispozici, zatím též není známo, vůz ale bude k dispozici ve všech 504 zastoupeních této firmy, takže možností, jak se k němu dostat, bude opravdu dost. Pořád to ale neznamená prodej komukoli - auto dnes nelze ani objednat, natož pak zaplatit a ještě méně převzít. Na to si zřejmě budeme muset počkat skutečně ještě skoro další rok.

Revoluční Dacia Spring se jako první objeví v půjčovnách aut E.Leclerc, bude jich mít tři tisíce, oznámila dnes mateřská firma rumunské automobilky. Foto: Renault



Dacia Spring detailněji na oficiálních fotkách uvolněných při premiéře. Foto: Dacia

Zdroj: Renault

Petr Prokopec