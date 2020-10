Revoluční pneu, které se nedofukují a nejde je „píchnout”, excelují v testech před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Michelin

Obutí aut dodnes v principu žije z vynálezu Johna Boyda Dunlopa, který je starý už 132 let. Podle Michelinu se to má brzy změnit a první testy ukazují, že revoluce je skutečně na spadnutí.

O revolučních pneumatikách společnosti Michelin, které se obejdou bez vzduchu, hovoříme již léta. A vlastně ještě dlouho zůstaneme pouze u slov, neboť na trhu je prozatím pouze jejich provedení jménem Tweel. To je určeno pouze čtyřkolkám, golfovým vozíkům či sekačkám na trávu, pro běžná auta, která kladou na obutí větší nároky z hlediska zatížení či rychlosti jízdy, je nepoužitelné. Michelin proto odstartoval vývoj provedení Uptis, za kterým stojí stejně jako v případě Tweelů Steve Cron. Ten s vývojem bezvzduchových pneumatik začal již před 20 lety, přičemž na konec cesty by měl dorazit během následujících čtyř roků.

Proč ještě tak dlouhá doba, když revoluční obutí je evidentně hotové? Především kvůli testům výdrže. Michelin se s svým hlavním partnerem, koncernem General Motors, totiž naznačuje, že pro novou technologii jsou velké možnosti v oblasti sdílení aut. Díky tomu, že nebude třeba kontrolovat pneumatiky či je dokonce nechávat opravit, se zjednoduší celá údržba. Vozy navíc budou také déle na silnici a tím pádem je bude moci využívat více lidí.

Na druhou stranu to znamená, že pneumatiky čeká mnohem větší zátěž než u současného obutí, které se bez vzduchu či plynu neobejde. Další testy jsou tak jen vítanou věcí, neboť na první pohled novinka vypadá zranitelněji než klasický plášť. Realitou je však přesně pravý opak, neboť v případě najetí na hřebík ten pouze vyndáte, a jedete dál. Lidé se obávají také hmotnost, Cron ale uvádí, že neodpružená hmotnost bude s Uptisy snížena, nikoli zvýšena, což napomůže vylepšit ovladatelnost automobilu a jeho dynamiku.

Cron jízdu s novým typem pneu přirovnává především k run-flatům. Vůči nim ovšem mělo dojít na zlepšení kvality, byť na úrovni nejlepších klasických pneumatik Michelinu stále není. Stejně tak je třeba v jeho případě počítat s vyšší hlučností a v neposlední řadě je tu cena, která se má pohybovat o zhruba 1 500 Kč výše za pneumatiku oproti standardnímu obutí. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že po tomto úvodním výdaji hezky dlouho žádný další nebude následovat.

Do budoucna chce Michelin navíc dosáhnout stoprocentní recyklace zbývajícího vzorku. To znamená, že střed kola z hliníkové slitiny zůstane vždy zachován. Na něj ovšem po sjetí staré bude nanesena nová vrstva gumy a skelného vlákna zesíleného pryskyřicí. Zákazník si pak bude moci vybrat vzorek i samotný materiál, a to dle plánovaného využití.

Aktuálně tak lze jen dodat, že obutí má za sebou testy v náročných terénních podmínkách i za různého počasí. Pokaždé podle Michelinu excelovalo. „Vymáchali jsme je v bahně a poté nechali na sluníčku. Vypadaly jako terakotová keramika. Jednoduše jsme s nimi ale odjeli pryč, jen jsme udělali strašný bordel, protože pneumatiky veškeré bahno setřásly,“ popisuje Cron jeden z pozitivních výsledků. Rozšíření revolučních pneumatik tak pomalu nic nebrání, jakkoliv je třeba zmínit jedno velké „ale“.

Právě skutečnost, že střed kola je pevně spojen s pláštěm, si vyžádala přímé zapojení automobilek. Je totiž třeba si uvědomit, že ty své vozy koncipují i s ohledem na velikost a tvar kol. Zde ale budou mít jasně dané mantinely, ze kterých nelze vybočit. Navíc bude na trh tlačen nový poněkud bizarní vzhled, kterému rovněž každý zákazník nemusí přijít na chuť. Uvidíme tedy, jak se nové pneumatice, či spíše s ohledem na absenci vzduchu „lamelatice,” bude dařit, jasnou odpověď ale nedostaneme dříve než za 4 roky.

Revoluční pneumatiky Michelin Uptis se na trh dostanou v roce 2024 na vozech koncernu GM, nikdo jiný zatím spolupráci s francouzským gigantem nenavázal. Foto: Michelin

Zdroj: Michelin

Petr Prokopec