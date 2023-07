Revoluční pneu, které nejde píchnout a nemusíte je dofukovat, byly poprvé ve velkém nasazeny v běžném provozu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Michelin

V historii tohoto dekády vyvíjeného řešení je to přelomový krok. Už nejde jen o experimenty a využití nanejvýš na strojích bez homologace pro běžný provoz, poprvé je ve velkém okusí silniční auta v reálném světě.

O revolučních pneumatikách, které se neplní vzduchem (takže to vlastně pneumatiky vůbec nejsou...), a proto je nelze píchnout a není třeba jim věnovat ani tolik péče, jsme psali již mnohokrát. Pomalu se zdálo, že jde o hledání zázraku, které nikdy neskončí. Jenže francouzský gigant Michelin nakonec dokázal dostat laťku o pořádný kus výš. Svou pneumatiku Uptis totiž začal testovat v reálném světě, a to na dodávkách poštovní společnosti La Poste. Ty budou revoluční typ obouvat v Asii a Severní Americe.

První fáze projektu počítá s instalací plášťů Uptis na středně velké dodávky Citroën Jumpy. Ty budou doručovat psaní a balíky ve stejném režimu, jako kdyby byly osazeny standardním obutím. Veškerá získaná data přitom budou využita pro další vývoj a případná nutná zlepšení. Revoluční pneumatika postupně zamíří na čtyřicítku aut, s nimiž bude druhá fáze reálných testů pokračovat i příští rok. Jde tak opravdu o první velké nasazení Uptisů ve skutečném provozu.

Další fáze testů bude spojena s Evropou, Michelin by totiž dodávky osazené pneumatikami Uptis měl vyslat na cesty vedoucí okolo Lesquinu, Valenciennes či Douai, které se nacházejí na severu Francie poblíž hranice s Belgií. Zda poté dojde na zahájení prodeje, je otázkou. Pneumatikářský gigant nicméně již oznámil, že nejprve počítá s využitím u lehkých užitkových vozů, které jsou zaměřeny na profesionální využití, tedy právě u vozů typu Citroënu Jumpy.

Lze už jen dodat, že Michelin v případě konstrukce revolučních pneumatik počítá ze středem z hliníkové slitiny, který bude vždy zachován. Podobně bude mít delší životnost i ta část obutí, kterou dnes plní vzduch (zde je vyrobena ze skelných vláken zesílených pryskyřicí). Vzorek pak bude možné po sjetí vždy obnovit. Zákazník si tedy dle využití bude moci vybrat vzorek i materiál. Ve městech tedy francouzská pošta zvolí hladší povrch, na venkově pak takový, který se lépe vypořádá i s pohybem po polních cestách.

Michelin původně uváděl, že cena jedné pneumatiky by měla být o zhruba 1 500 korun vyšší, než je tomu u srovnatelné konvenční. To však bylo v době, kdy francouzský gigant počítal s tím, že prodej odstartuje v roce 2024. Postupně se však ukázalo, že si ukousnul větší krajíc chleba, než byl schopen pozřít. Nyní to vypadá, že Uptis se dočká dokončení, ale před rokem 2025 bychom jej v prodeji nečekali.

Francouzi odstartovali testy revolučních pneumatik Uptis na dodávkách poštovní služby, postupně je dostane 40 aut. Foto: Michelin

Zdroj: Michelin

Petr Prokopec

