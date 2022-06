Revoluční řešení automobilových světel může zcela změnit pojetí aut, designéry neomezuje prakticky v ničem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Magna

Designéři si i dnes mohou vymýšlet, základní pojetí aut ale musí respektovat. Krom věcí jako čtyři kola musí brát ohledy i na umístění a pojetí světel, z nichž vycházejí mnohé další linie karoserie. S novinkou Magny už to jednoduše nebude nutné.

Z aut, která přišla na trhu v posledních dekádách, bychom dokázali jmenovat dost těch, která lze označit za více nebo méně nadčasová. Na první pohled tak ani nemusíte poznat, zda se jejich premiéra odehrála minulý týden či v roce 2010. Pokud byste nicméně svůj zrak zaměřili na příď, pak jistoty nabudete v řádu sekund.

Největší výpovědní hodnotu mají totiž světla, neboť s příchodem diodové a laserové techniky dostali designéři daleko více svobody. Došlo tedy na zmenšování viditelných světel, která mohou být mnohem lépe integrována do zbytku karoserie. Pořád se ale zdají být jedním z určujících designových prvků, který definuje vzhled přídě i zádě, protože přes hrátky některých značek s „neviditelností“ stále vidíte, že tam či onde zkrátka jsou. I to se ale brzy změní.

Ještě dále se totiž rozhodla zajít kanadská společnost Magna, která (pod snad až příliš výmluvným názvem Breakthrough Lightning) představila termoplastický materiál, jenž na první pohled vypadá jako zcela běžný panel karoserie. Vnějšek vozu už se tedy nemusí rozlišovat na světlo a „nesvětlo”, všechny části karoserie mohou vypadat stejně, světla vůbec nedávat znát a přesto svítit. Stačí trocha elektrického proudu a světlem se stane určitý kousek karoserie. Hrát navíc může všemi barvami bez ohledu na barvu vozu, přičemž designéři mohou takto poněkud virtuálním světlometům dodat i několik tvarů současně. Zákazník si poté jen vybere, který je jeho srdci nejbližší, či který zkrátka v daný den bude používat.

Kanaďané přelomovou technologii představili na víku zavazadelníku, kde podsvíceno je jak logo firmy, tak linka nad ním a vedle něj. Mimo to zde pochopitelně máme i zadní světla, u nichž je možné zvolit jak barvu, tak vzhled a ve finále dokonce i umístění. Není to až tak výmluvná demonstrace, neboť záď pořád vypadá relativně konvenčně, s nulovými omezeními danými pojetím světel ale může být ztvárněna i naprosto odlišně.

Magna ostatně dodává, že nová technologie může mít také dekorativní funkci. Nemusí tedy být použita jen u víka zavazadelníku nebo čelní masky, z termoplastů kombinujících polykarbonát a termoplastický polyolefin může být vyroben jakýkoliv panel karoserie. To je jistě dobrá zpráva pro řadu firem, které z vozů chtějí udělat pojízdnou reklamu - jedno auto by takto mohlo sloužit klidně i více firmám najednou a pořád dávat najevo příslušnost k určité značce.

Kdy se tohle může objevit na některém sériovém voze? Kdo ví, Magna si uvádí, že výroba termoplastických panelů je možná již od příštího roku, zatím ale nezmiňuje, že se tak skutečně stane. Koneckonců si stačí jen uvědomit, že americká bezpečnostní agentura NHTSA teprve letos dala požehnání adaptivním matricovým LEDkám, jimiž jsou třeba vozy Audi v Evropě osazovány již několik let. V jejich případě přitom o přínosu nemůže být sebemenšího sporu a o žádných podstatných negativech nevíme. Legislativa tak může být pomalejší, technologie ale dříve nebo později dorazí.

Je to zajímavá věc, dívat se na ni jistě dá i kriticky. Mj. je třeba se ptát, co se s daným panelem stane při havárii - pokud jej bude třeba kompletně vyměnit, stejně jako některé další části kvůli funkčnosti systému, půjde o dost drahý špás. Z oděrků na parkovišti u supermarketů, které dnes odstraníte někdy i za měně než pár tisícovek, se rázem může stát problém za desítky tisíc. Ale tak tomu bývá s každou novinkou, ostatně už ceny moderních LED-světlometů jsou leckdy šílené a náklady srážky se zvěří mohou jít do statisíců jen kvůli nim.

Technologie Breakthrough Lightning dovoluje proměnit libovolný a libovolně tvarovaný a zbarvený panel karoserie ve zdroj světla, který vůbec nedává znát, dokud se nerozsvítí. Pro design aut je to přelomová věc. Foto: Magna

Zdroj: Magna

Petr Prokopec

