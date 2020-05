Řidič natočil, jak jede 325 km/h úsekem s limitem 110 km/h, teď po něm jde policie dnes | Petr Prokopec

Zní to dramaticky, je ale třeba jedním dechem dodat, že dotyčný tak učinil v době koronavirových omezení a za celou dobu předjel jen pár aut. Policii ani veřejnost to ale zjevně nezajímá.

V minulých týdnech se evropské silnice a dálnice změnily v ráj. V důsledku pandemie koronaviru totiž došlo k poklesu hustoty dopravy na minimum a v některé hodiny jste na některých úsecích nepotkali na silnicích pomalu nikoho. A jelikož i policie se bála infekce tak moc, že raději nedělala nic, mnozí využili příležitosti a vydali se po čase pořádně provětrat stáda pod kapotami svých aut.

Za vhodných okolností to považujeme za nevinné a podobně zjevně smýšlel i britský majitel Audi RS6 Avant, který vyrazil prozkoumat potenciál svého vozu na dálnici M23 vedoucí mezi Gatwickem a Crawley. Zde dosáhl opravdu na Velkou Británií vskutku neobvyklé rychlosti, neboť německý kombík rozjel až na 202 mph neboli 325 km/h. A možná jel ještě rychleji, nicméně záznam, který během svého výletu pořídil, končí právě na zmíněné hodnotě. Nakonec je ale celkem jedno, kde se ručička tachometru zasekla - na dálnici s limite 70 mph blízkému českým 110 km/h byl daleko za hranicí legálních možností tak jako tak.

Záznam se ale časem dostal až k rukám policie, která nyní po řidiči urputně pátrá. Vrchní inspektor Michael Hodder dokonce uvedl, že existuje tým specialistů, kteří se tomuto přečinu věnují, aby „identifikovali řidiče a předvedli jej soudu“. Kromě toho Hodder dodal, že „jde o jeden z nejvýraznějších případů nebezpečného a nezodpovězeného řízení, jaký jsme kdy v Sussexu viděli“.

V jistém ohledu přitom s Hodderem lze souhlasit, neboť záznam vypadá, jako kdyby byl pořízen pravou rukou. Samotnému řízení se tedy řidič Audi věnuje pouze levačkou, což není moc odpovědné. Samotná rychlost na liduprázdné silnici nám ale až tak pobuřující nepřijde - na podobných úsecích německých dálnic dělají lidé totéž dnes a denně i v plném provozu a nikdo při tom neumírá.

Tím nechceme dotyčného obhajovat, své jednání bude muset obhájit sám. Nicméně je třeba dodat, že Audi RS6 je k podobnému tempu uzpůsobeno. Pokud s ním navíc řidič nejel poprvé, měl by již vědět, co si může dovolit. Přesto by tento řidič Audi měl možná doufat v to, že jej dříve najde policie než pobouřený dav. Britská veřejnost pro toto video mnoho pochopení nemá a soudě podle reakcí na sociálních sítích touží spíše po lynči.

Řidič Audi RS6 využil koronaviru, jenž vyprázdnil silnice, a rozjel svůj kombík až na 325 km/h. Na tříproudé dálnici bez aut nám to extrémně pobuřující nepřijde, ale britská policie i tamní veřejnost to vidí jinak

Petr Prokopec