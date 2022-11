Řidič Tesly, která se měla vymknout kontrole a zabít dva lidi, promluvil. Pro automobilku to nevypadá dobře před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Může to zní cynicky, ale Tesla by asi byla nejradši, kdyby řidič při nehodě zemřel, neboť pak by jí neměl kdo oponovat. Jenže on přežil a je to navíc bývalý profesionální šofér v relativně nízkém věku, u nějž je takové pochybení nepravděpodobné. Část jeho výpovědi verzi Tesly objektivně vyvrací.

Nad Teslou se začínají stahovat temná mračna. Důvodem je tragická havárie, ke které došlo v Číně. Ve městě Čchao-čou se totiž doslova splašil Model Y, který následně ulicemi letěl rychlostí až 198 km/h. Na konci jízdy pak zůstali dva mrtví a tři zranění. A také řada otázek, co přesně se stalo a kdo na celém incidentu nese vinu.

Prvotní informace médií hovořily o softwarovém selhání vozu, které se nám nezdálo příliš pravděpodobné. Takovou možnost nepřekvapivě odmítla Tesla, která za vším vidí jen pochybení majitele. Jenže Pan Žan, kterému vůz patřil, přežil a odkazuje na selhání elektromobilu. Takových už tu bylo víc, jenže tento člověk není žádný pomatený stařík ani člověk, který zapomíná, jak se ovládá auto - je to bývalý profesionální řidič kamionu, kterému je 55 let. A už to samo o sobě znamená pro Teslu problém.

Pan Žan je znovu při smyslech a svou verzi příběhu odvyprávěl čínským médiím. Můžeme tedy zmínit, že osudného 5. listopadu měl majitel z vozu velmi divný pocit, a to kvůli brzdovému pedálu. Ten běžně nekladl takový odpor, onoho rána však působil velmi tvrdě. Pan Zhan se ten den v 6 hodin a 42 minut pokusil zastavit před betonárkou, kterou vlastní, to se mu však nepovedlo. Zkusil tedy stisknout tlačítko „P“ na voliči automatu, ovšem Model Y po tomto povelu nezaparkoval, nýbrž začal náhle akcelerovat.

Bývalý profesionální šofér přísahá, že se po celou dobu oné šílené jízdy ani jednou nedotkl plynového pedálu. Místo toho na základě svých dlouholetých zkušeností zkoušel vůz zastavit, pochopitelně nejprve brzdou - opakovaně tedy zašlapával brzdový pedál vší silou ve snaze zvrátit jeho odpor. To se ovšem nepovedlo, proto začal hledat bariéru, o kterou by Model Y mohl bezpečnou zastavit. Naneštěstí žádnou nenašel, auto nadále zrychlovalo a jelo sále nepřiměřenější rychlostí. Po zhruba 1,2 kilometru od nenadálého zrychlení pak srazilo motocyklistu, který na místě zemřel.

Ani to Teslu nezastavilo, místo toho měla zrychlovat i nadále. Jen zázrakem pak nepřipravila o život protijedoucího cyklistu. Studentka, která jela na kole o 1,4 kilometru dále, ovšem již takové štěstí neměla. Stala se tak druhou fatální obětí incidentu, na jehož konto připadají i tři zranění. Jedním z nich je onen první cyklista, dalším pak řidič nákladní tříkolky, se kterou se Model Y střetl v závěru. Do nemocnice pak musel být rychle převezen i pan Žan, který v mezičase ztratil vědomí.

Policie následně potvrdila, že majitel vozu nebyl pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Pan Žan zároveň popřel, že by používal telefon či se jakkoliv jinak nevěnoval jízdě - chtěl prý auto jen zastavit, ale nebylo jak. Z jeho slov tak skutečně vyplývá, že za celým incidentem stojí selhání Tesly. Ta ale něco takového kategoricky odmítá. Uvádí totiž, že majitel vozu měl naopak na plynový pedál šlapat, v některých momentech dokonce ze 100 procent. Zároveň se prý ani nedotknul brzd.

Jenže poslední zmíněnou skutečnost vyvrací kamerové záznamy. Na nich jsou v určitých momentech patrná rozsvícená brzdová světla, jenž potvrzují Žanova slova o tom, že se pokoušel znovu a znovu zašlápnout a pustit pedál brzd ve snaze přimět je fungovat. Řada lidí navíc poukazuje na skutečnost, že i kdyby si majitel oba pedály spletl, rozhodně by tak nečinil po takřka 3 kilometry naprosto šílené jízdy. Je možné, že na počátku mohl omylem namísto parkovacího režimu aktivovat autopilot, ovšem i tomu musí být brzdy nadřazené.

Vlastně by tak nebylo překvapivé, kdyby za incidentem stál dlouhodobější problém, který Tesla v Číně má. Řada majitelů již dříve uvedla, že jejich vozům selhávají brzdy. Nejznámějším se v tomto ohledu stal výstup jedné majitelky na loňském šanghajském autosalonu, kde vylezla na střechu Modelu 3 v tričku, jenž zdobily čínské nápisy „Ztráta kontroly brzd“ a „Neviditelný zabiják“. Tesla pak sice slíbila zlepšení, ovšem ženu zažalovala kvůli poškození dobré pověsti.

Nejde o jedinou soudní při tohoto druhu, mnozí majitelé tak již své vozy osadili kamerami, jenž míří na pedály a mají jim tak případně dát za pravdu, pokud taktéž dojde k nenadálé akceleraci a nefunkčnosti brzd. Pan Žan takové opatření zjevně neučinil, verdikt tedy bude záležet hlavně na šetření čínské policie. Ta se hodlá opřít o stanovisko nezávislé forenzní společnosti, kterou hodlá čínská vláda pověřit prozkoumáním havarovaného Modelu Y.

Jsme tedy vskutku zvědavi, jak se vše vyvrbí. Pro Teslu ale věc nevypadá dobře a může pro ni skončit velmi nepěkně, pokud se ukáže, že problémem skutečně byl její software. I kdyby následky neměly globální dopady, už ztráta reputace v Číně by pro firmu byla mimořádně bolavá. Událostem ale raději nebudeme předcházet.

Zatím je vskutku otázkou, co přesně se v Číně 5. listopadu stalo. Výsledkem jsou nicméně dva mrtví, tři zranění a opravdu velká hrozba pro americkou automobilku. Bohužel pro ni byl za volantem vozu velmi zkušený a stále lucidní člověk, bývalý profesionální řidič kamionu starý jen 55 let. Foto: Tesla

Zdroje: CNEVPost, Weibo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.