Rivian zastavil výrobu i příjem všech objednávek na nová auta až do léta, zřejmě neví, co s neprodanými vozy

Další z mladých automobilek je na tom díky podpoře zámožných investorů lépe než krachující Fisker, také tahle firma je ale dlouhodobě ztrátová a sanovat její hospodaření nikdo nebude věčně. Tak rozsáhlé zastavení prodejů je navzdory uklidňujícím prohlášením společnosti varovné.

Potíže některých automobilových firem, které vybublaly na povrch v posledních týdnech a měsících, jsou jen důrazným připomenutím toho, po jak tenkém ledě bruslí zejména společnosti zaměřené čistě na elektrická auta. A jak zranitelný je relativní ekonomický klid poslední dekády a půl, když stačí zvýšení úrokových sazeb centrálních bank o pár procentních bodů z nulových či záporných hodnot na to, aby se hospodaření některých společností začalo hroutit.

Smutně zářným aktuálním příkladem tohoto stavu je zřetelně krachující Fisker, který roky fungoval ve ztrátách a chaosu a dnes jej před skonem zastaví asi jen zázrak. Není a nebude v tom sám, z menších ryb padají firmy jako Lunaz, naopak z těch o něco větších je v problémech také Rivian. Tahle firma neplní své cíle, prodělává skoro milion na každém autě, také její vnitřní fungování má daleko k vytříbenému a na její mlhavé budoucnosti nic nemění ani fakt, že ji sama maluje narůžovo. Troufneme si tvrdit, že nebýt finanční podpory od zámožného Amazonu, Rivian by měl na kahánku podobně jako Fisker.

Žádný „sugar daddy”, jak docela trefně nazval firmy podporující Lucid, Rivian a další výrobce elektromobilů Elon Musk (těžko se to doslova překládá, Američané tak říkají starším bohatým mužům, kteří si ze zištných důvodů vydržují mladší partnerky), ale nemá bezednou pokladnu a nekonečnou trpělivost. Pokud chce jakákoli firma dlouhodobě přežít, musí vydělávat. To se Rivianu nedaří, a tak počítejme s tím, že se i v jeho fungování budou objevovat zádrhele. Vlastně už se v něm objevovat začaly.

Firma totiž oznámila, že na několik měsíců zastavuje příjem všech objednávek na modely R1T a R1S, tedy na všechny vozy, které nabízí. Stane se tak na zatím blíže neupřesněnou dobu, tj. „do odvolání”, přičemž automobilka hovoří o „pozdním létě”. To je třeba srpen, září? Bavíme se tedy klidně o pěti měsících, kdy si zákazníci, kteří si budou chtít pořídit některý z nových Rivianů, budou muset vystačit s vozy ze skladových zásob. Těžko si to vyložit jinak, než že těch skladových zásob má automobilka neúměrně mnoho.

Stejně tak bude zastavena výroba všech aut, v tuto chvíli automobilka hovoří o jejím obnovení do konce dubna. Oficiálním důvodem má být přestavba továrny značky v Normal v americkém Illinois s cílem zvýšit efektivitu jejího fungování. Věříme, že informace o této snaze nejsou vycucané z prstu, ale čistě z logiky věci - zastavovali byste na měsíce příjem objednávek a přepracovávali výrobu za cenu jejího úplného zastavení v momentě, kdy byste po celou tu dobu neměli co prodávat? Stěží - fakt, že to Rivian řeší tímto způsobem, o přemíře skladových zásob vypovídá téměř bez nejmenších pochyb.

Tak či onak by Rivian byl rád, kdyby se mu podařilo zvýšit rychlost výroby nových vozů o 30 % a „výrazně snížit” výrobní náklady. Co si pod tím představit, je otázkou, když ale na každém autě proděláváte asi 0,8 milionu korun, byla by i 30% změna na tomto poli relativně malá. Víc ukáže čas, v tuto chvíli s jistotou platí jen to, že výroba Rivianů stojí, příjem objednávek na nové modely stojí, auta se dají kupovat ze skladů a co bude za pár měsíců, ukáže jen čas.

Ani Rivian zjevně není v ideální kondici, po letech soustavných ztrát nyní zastavil příjem objednávek na nové vozy a nejméně měsíc nebude ani žádné vyrábět. Patrně má stále konstruktivní cíle, jak sám tvrdí, zřetelně ale neprodává tolik aut, kolik by potřeboval, když si měsíce vystačí jen se skladovými zásobami. Foto: Rivian

