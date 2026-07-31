Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony?

Jasně, 2 miliony korun nejsou málo peněz, 788 koní ale také není málo výkonu. A to je absolutní vrchol. Všechny ostatní varianty jsou jen dostupnější, i když plnotučné osmiválce ve strojích pro „celé chlapy” mají též.

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Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony?

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony?

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Foto: Ram

Jasně, 2 miliony korun nejsou málo peněz, 788 koní ale také není málo výkonu. A to je absolutní vrchol. Všechny ostatní varianty jsou jen dostupnější, i když plnotučné osmiválce ve strojích pro „celé chlapy” mají též.

Amerika se znovu stala osmiválcovou, z čehož hodlá těžit především koncern Stellantis a jeho značky. Tedy přesně ty automobilka, jejíž dealeři ještě před dvěma lety naříkali, že ani přes velké slevy se jim nedaří prodávat zákazníky nechtěné elektrické novinky. Stačilo však vyměnit vedení, změnit směr a situace je hned diametrálně odlišná. Na trh totiž míří nová rodina výkonných pick-upů, u kterých je docela dobře možné, že si prodejci budou moci aspoň zkraje prodejů znovu účtovat i přirážky nad oficiální ceny.

Onu linii zvanou Rumble Bee představila značka Ram letos v květnu, kdy bylo oznámeno, že jiné než osmiválcové motory k dispozici ani nebudou. Neznamená to však, že by zákazníci neměli na výběr. Se základní variantou je totiž spojen 5,7litrový V8 se 400 kobylami, zatímco u verze Rumble Bee 392 má pohon na starosti 6,4litrový, rovněž atmosférický, 476koňový osmiválec. Na vrchol pak zamířilo provedení SRT s 6,2 litry objemu, kompresorem a neskutečnými 788 koňmi.

Ram letos pustí do prodeje pouze základ, za který si účtuje 59 995 dolarů neboli 1,26 milionu korun. Vedle osmiválce za ně dostáváte osmistupňový automat či stálý pohon všech kol. Dá se ovšem předpokládat, že většina zákazníků zamíří k vyšším úrovním, jejichž dodávku může očekávat v prvním pololetí příštího roku. Za silnější atmosférický osmiválec přitom dají jen o 10 tisíc dolarů, tedy 210 tisíc korun víc.

Pokud přihodí tutéž sumu ještě jednou, mohou počítat s paketem Track, který přihazuje rozšířený bodykit s výrazným čelním splitterem a zadním spoilerem. Dále jsou pak jeho součástí 22palcová kola, brzdy Brembo či stavitelný podvozek. To vše má ovšem vrchol SRT v základu, pochopitelně přizpůsobené vyššímu výkonu. Zmiňovaných 788 koní pak vychází na 94 995 USD, tedy skoro přesně 2 miliony Kč. Náš předchozí odhad tak byl správný.

Vedle zmíněné výbavy přitom u vrcholu můžete očekávat 3,4sekundové zrychlení či tažnou kapacitu 4 tuny, ke které se přidává nosnost korby 517 kilo. SRT tak vlastně zaostává za vrcholnou Teslou Cybertruck, jejíž Cyberbeast zvládá 2,6sekundové sprinty a přívěsy vážící až 4 990 kg. Stojí pak obdobné peníze, přesto se dá předpokládat, že dealerům dá daleko víc vydělat spalovací novinka, po které je už teď nějakou chvíli sháňka.


Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 1 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 01Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 2 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 02Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 3 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 03Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 4 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 04Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 5 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 05Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 6 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 06Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 7 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 07Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 8 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 08Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 9 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 09Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 10 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 10Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 11 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 11Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 12 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 12Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 13 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 13Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 14 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 14Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 15 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 15Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 16 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 16Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 17 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 17Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 18 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 18Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 19 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 19Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 20 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 20Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 21 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 21Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 22 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 22Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 23 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 23Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 24 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 24Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 25 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 25Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 26 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 26Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 27 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 27Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 28 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 28Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 29 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 29Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 30 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 31Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 31 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 32Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 32 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 33Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 33 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 34Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 34 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 35Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 35 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 36Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 36 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 37Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony? - 37 - Ram Rumble Bee 2026 prvni sada 38
Rodina Rumble Bee startuje na 1,26 milionu korun, za které dostáváte 400 koní. A lze jít ještě mnohem dál. Pokud chcete takřka dvojnásobný výkon, vyjde vás to na rovné dva miliony korun. Foto: Ram

Zdroj: Ram

Petr Prokopec

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