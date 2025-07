Rodinný zázrak Renaultu pro 7 se ukázal v novém. Za pouhých 150 tisíc Kč nabízí ještě víc než dosud, bude to znovu hit před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Tohle je skoro neuvěřitelná nabídka, která nyní krom lákavého poměru hodnoty a ceny osloví i vnějším vzhledem a dokonce také sympaticky působící kabinou. Z pohledu Evropana je fascinující, co pořád dokáže za takové peníze prodávat renomovaná značka jen o pár tisíc km jinde.

Indie stále není zemí, kde se lidé v houfech vydávají s naditými kapsami k dealerům nových aut a kupují si jeden nový vůz za druhým. I prodej deseti tisíc vozů za rok je tak považován za slušný úspěch, ostatně většina publika má stále jen na ojeté motorky. Tamní vláda to ale už nějaký čas chce změnit, a to i s pomocí zdanění. Pokud automobilka přijde s vozem měřícím méně než čtyři metry na délku, odvádí do státní kasy okolo 30 procent ceny vozu, víc jak čtyřmetrová auta jsou zdaněna 50procentní sazbou. Není tedy divu, že se výrobci předhání v tom, kdo na půdorysu čtyřmetrového auta nabídne víc. A někteří přicházejí se hotovými zázraky.

Nejde jen o místní výrobce. Renault již v roce 2015 dokázal, že se indické klientele dokáže trefit do vkusu, když vytáhl 3,7metrové SUV Kwid, které bez problémů pobralo pětici cestujících i jejich náklad. To bylo k mání od 257 tisíc indických rupií, což dle dnešního kurzu odpovídá nějakým 63 tisícům korun. Rázem se tak jednalo o jedno z nejlevnějších nových aut vůbec, načež automobilka měla po dvou měsících na kontě 70 tisíc prodaných exemplářů a ovládala tak 10 procent daného segmentu.

O čtyři léta později se Francouzi rozhodli svůj úspěch v Indii upevnit, a proto přišli s tehdy novým modelem Triber. Toto SUV bylo postaveno na základech modelu Kwid, došlo však na prodloužení platformy. Klíčové bylo hlavně natažení rozvoru, který při délce 3 990 milimetrů činí neskutečných 2 636 mm. I když je tedy Triber kratší než taková Škoda Fabia, mezi nápravami je na tom skoro stejně jako 4 362 mm dlouhá Scala. A lépe než Octavia první i druhé generace.

Šéfdesignér francouzské automobilky Laurens van den Acker tehdy kabinu popisoval jako zázračné dílo z ranku Leonarda da Vinciho. Délka kabiny se totiž díky chytrému uspořádání natáhla na neskutečné tři metry, díky čemuž ji Renault mohl osadit třemi řadami sedadel. Ta druhá byla posuvná, zatímco u třetí si automobilka mohla dovolit i výdechy klimatizace, stejně jako loketní opěrky. Něco takového vám dnes nenabídne řada prémiových výrobců, dokonce ani za příplatek.

Renault tak již v roce 2022 mohl slavit překročení mety 100 tisíc prodaných aut, přičemž zájem neutuchal ani loni. Francouzi se přesto rozhodli, že neponechají nic náhodě, a tento týden přišli s faceliftem. Ten je na levné SUV poměrně rozsáhlý, neboť nová je maska, nárazníky, kapota i světla. Ta zadní jsou přitom propojena černě lakovanou lištou, která opticky vůz rozšiřuje, stejně jako jej dělá elegantnějším. Mimo to lze zmínit i nový design litých kol a přepracované logo značky. Auto tak vypadá podstatně atraktivněji.

Na velké změny došlo také v interiéru, neboť za volantem trůní nyní již kompletně digitální přístrojový štít a obrazovka multimédií si prohodila místo s výdechy klimatizace. Nyní je tedy usazena výše na palubce a tedy v lepším zorném poli řidiče. Na bezpečnost se pak ostatně facelift zjevně zaměřil, neboť nově může klientela počítat již v základu se šesti airbagy, tempomatem či parkovacími senzory. ABS, stabilizační a trakční kontrola či úchyty Isofix jsou pak součástí vyšších úrovní.

Triber nyní vypadá jako auto, které by se z fleku mohlo prodávat i u nás, přesto nově startuje na 630 tisících rupiích, tedy asi 152 tisících Kč. To je o pouhých 14 000 INR (asi 3 500 Kč) víc než dosud. Nebude tedy překvapením, když znovu osloví davy, jakkoli po stránce motorické zůstává u osvědčeného litrového tříválce posílajícího na přední kola 72 koní výkonu a 96 Nm točivého momentu. Oslnivou dynamiku tedy v popisu práce nemá, spíše se zaměřuje na ekonomický provoz. I proto Renault hodlá pod kapotu nasadit i verzi umožňující spalovat CNG.

Takhle vypadá nová iterace „díla jako od Leonarda da Vinciho” ve francouzském podání pro indický trh, jak auto označuje šéfdesignér automobilky. Vlastně máme co závidět, nic takového se tu zdaleka koupit nedá. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.