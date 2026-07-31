Rolls-Royce Cullinan pro chudé už se začal prodávat i v Evropě, až 1 400 koní nabízí za zlomek ceny originálu
Petr ProkopecProdejní hit to už vzhledem k jeho povaze nebude, symbol současné nemohoucnosti evropských automobilek je to ale velmi zřetelný. Číňané prostě i přes všechna cla a další omezení dokážou na starém kontinentu nabídnout hromadu muziky za slušné peníze.
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Rolls-Royce Cullinan pro chudé už se začal prodávat i v Evropě, až 1 400 koní nabízí za zlomek ceny originálu
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Prodejní hit to už vzhledem k jeho povaze nebude, symbol současné nemohoucnosti evropských automobilek je to ale velmi zřetelný. Číňané prostě i přes všechna cla a další omezení dokážou na starém kontinentu nabídnout hromadu muziky za slušné peníze.
Kolik let dáváte čínským automobilkám, než evropskou konkurenci zaženou do kouta? Při pohledu na Zeekr 9X, který právě dorazil na místní trhy, se to zdá být skutečně jen otázka času. Právě 5 239 milimetrů dlouhé plug-in hybridní SUV je totiž symbolem vzestupu na straně jedné a úpadku na té druhé. Byť jej pochopitelně můžeme spojit také s lehkou kontroverzí, neboť jím Číňané připomínají, jak starého psa novým kouskům skutečně nenaučíte. Vzhled Rolls-Royce Cullinan totiž do značné míry zkopírovali a ani se u toho nezkusili červenat.
Jakkoli sporný ale tento krok může být, Zeekru už se jistě vyplatil. Při ceně od 465 900 juanů (cca 1,46 milionu Kč), která je pomalu desetkrát nižší než u britského originálu, totiž model 9X ve své domovině výrazně zabodoval a za loňský rok se prodalo 18 980 kusů. Letošek pak nejspíše bude spojen s ještě větším úspěchem, neboť značka rozšířila nabídku o pětimístnou verzi (dosud byla k mání jen šestimístná), která startuje o přibližně 50 tisíc korun níž. Kromě toho je zde pak ještě onen útok na Evropu.
Samozřejmě nepředpokládáme , že by se Zeekr 9X stal na starém kontinentu absolutním prodejním hitem, na to je moc drahý i v Číně. A tady je k dispozici od 3 milionů korun, tedy za zhruba dvojnásobek své čínské ceny. Je pak sice pravdou, že vůči Cullinanu jde stále o „drobné“, ovšem zákazníci Rolls-Royce o této levné alternativě rozhodně uvažovat nebudou. Ovšem ti, kteří mají v hledáčku třeba BMW X5, by již mohli. A klientela, která dlouhá léta snila o X3, při pohledu na vzhled posledních bavorských novinek, klidně i podepíše kupní smlouvu.
Dá se předpokládat, že zpočátku půjde jen o jedince. Ovšem každý takový člověk bude ve finále evropské výrobce citelně bolet, neboť čím víc čínských aut budeme vídat na silnicích, navíc v rolích luxusních vozů pro náročné, tím menší budou předsudky vůči nim. Když navíc zákazníci s méně naditými kapsami uvidí, že ti movitější jsou s auty jako Zeekr 9X spokojeni, nebudou se již obávat ani nižší kvality, s kterou si automaticky spojují nižší ceny čínských aut. A právě tehdy může nastat zlom v rozložení sil na starém kontinentu.
Jestli se to stane, ukáže jen čas, během nějž se může stát cokoli, takže věštit z křišťálové koule zas jednou nemá smysl. Pro tuto chvíli tedy už jen zrekapitulujeme, že 9X disponuje přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 275 koní. S ním je pak možné spojit jeden přední a jeden zadní elektromotor, načež výkon soustavy narůstá na 898 kobyl. V této konfiguraci pak lze volit mezi pakety baterko kapacitě 55 a 70 kWh.
Pouze s většími bateriemi je pak k dispozici vrcholná varianta, která má již motory dva, každý o výkonu 503 koní. Celkově tak Zeekr 9X může nabídnout až 1 400 kobyl, s nimiž stovku zvládne za 3,1 sekundy, zatímco dojezd byl vypočítán na 1 165 km (u slabších verzí jde až o 1 250 km). To je však dáno vírou v maximálně 3litrovou spotřebu i po vybití akumulátorů, což je u tak velkého a takřka tři tuny vážícího SUV pochopitelně nesmysl.
Reálně tedy na 50litrovou nádrž ujedete daleko méně, na druhou stranu však nejste odkázáni jen na elektrickou energii. Vedle toho tu pak máme auto nadupané výbavou už v základu, byť je třeba počítat s čínským vkusem - tedy s minimem tlačítek a soustředěním maxima funkcí na centrální 13palcový a na něj navazující 16palcový displej. Ty přitom stejně jako 47palcový head-up displej dostáváte ve standardu, za 17palcovou obrazovku ve stropě ale již musíte připlácet.
Vrcholný Zeekr 9X vás tak snadno může vyjít i na 5 milionů korun, což už je silná káva. Jak jsme ale řekli, jakmile ji Evropané začnou usrkávat postupně, tak si na ni zvyknou. Pořád je to koneckonců lepší než předražená břečka, kterou nám stále častěji servíruje zavedená konkurence.
Velké SUV 9X od Zekru se čínskému publiku představilo již loni, letos došla řada na Evropany. Ti pak sice budou muset sáhnout hlouběji do kapsy, i tak ovšem dostanou hodně. Navíc stále za menší sumu. Foto: Zeekr
Zdroj: Zeekr
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