Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno

Jsme skutečně zvědavi, s jakou odezvou se tohle auto setká. Cokoli se stahovací střechou dnes sice v nabídce britské automobilky chybí, jenže tento stroj je jen pro vyvolené. Pod kapotou má navíc pohon, který klienti odmítají. A klíčový trh značky vynechá zcela.

Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno

Foto: Rolls-Royce

Jsme skutečně zvědavi, s jakou odezvou se tohle auto setká. Cokoli se stahovací střechou dnes sice v nabídce britské automobilky chybí, jenže tento stroj je jen pro vyvolené. Pod kapotou má navíc pohon, který klienti odmítají. A klíčový trh značky vynechá zcela.

Po kabrioletu nebo roadsteru čas od času zatouží skoro každý, většina lidí se však od snění ke koupi z čistě praktických důvodů neposune. Využitelnost takového auta je omezená už s ohledem na prostor uvnitř a charakter vůbec, kvůli plátěné střeše pak není radno takový stroj parkovat jinde než v garáži. Navíc jde bez ohledu na typ vždy o relativně drahý špás - srovnatelné kupé, sedan, hatchback, kombi nebo liftback vždy koupíte levněji. Chtělo by to také velkého fandu, aby si otevřený vůz koupil jako jediný, který provozuje, což všechno omezuje počet potenciálních kupců na minimum.

Rolls-Royce je ale značkou, která se zaměřuje na klientelu, jež z výše zmíněného neřeší prakticky nic. Bylo by tedy logické, kdyby jeho nabídka kromě limuzín a kupé sestávala také z několika kabrioletů, jenže v současné době v portfoliu britské automobilky nenajdete jediný. Phantom Drophead Coupe totiž skončil v roce 2016, kdy byl nahrazen o trochu menším modelem Dawn. Ovšem i ten se už stal minulostí, Rolls-Royce ho na věčnost poslal před třemi lety. Teprve nyní přichází s náhradou, ta však neosloví každého. A nakonec ani není pro každého.

Pod názvem Project Nightingale se totiž skrývá první kreace nové divize Coachbuild Collection, která má oslovit zájemce, pro které je standardní Rolls-Royce příliš obyčejný, ovšem nechtějí utratit víc než půl miliardy korun za zakázkové exempláře jako Droptail či Boat Tail. Využívat tedy budou standardní techniku, zahalí ji ovšem do karoserie, jež dostane jen omezená série aut

Project Nightingale tak vznikne ve 100 kusech, přičemž jeho základem je kupé Spectre. Ano, ten elektrický propadák, který pro automobilku chvíli prodejně fungoval, letos v únoru (březnová data za konkrétní modely zatím nemáme) už si ho ale v Evropě koupilo pouhých 7 lidí oproti loňským 35 (-80 %). Pod dlouhou přední kapotou tedy logicky nemá dvanáctiválec, který klientela podle samotné automobilky dalece preferuje. Místo toho může počítat s elektrickým pohonem, který se v kombinaci s nepochybně tučnou cenovkou může postarat o to, že i oněch 100 kupců bude těžké najít. Také proto Rolls dopředu říká, že to je a bude jediná možnost, jak klientela může dosáhnout na kabriolet nebo roadster, i když otevřený Spectre by zjevně neměla problém vyrábět ve velkém.

Přesnější specifikace novinky zatím nejsou známy, Rolls-Royce mluví pouze o délce 5,76 metru, což z auta dělá pořádné monstrum. Novinka je delší než SUV Cullinan a nejspíš bude také těžší. Kolik kilometrů auto zvládne na jeden zátah, Britové oznámí až v létě příštího roku. Aktuálně totiž teprve staví pojízdné prototypy, které na silnice vyrazí letos v srpnu. Výroba pak odstartuje až v roce 2028, kdy budou majitelům předány méně individualizované verze. Na ty specifičtější ale bude třeba čekat ještě déle.

Vůz je vizuálně inspirován prototypy 16EX a 17EX z 20. let minulého století. Hlavně pak v zadních partiích, které mají připomínat aerodynamické torpédo. Dopředu se pro změnu nastěhovala maska, která má na šířku celý metr. Rolls-Royce ji doplnil úzkými světlomety, které jsou prý tak náročné na výrobu, že je lze montovat pouze ručně v omezeném množství. Proto se nemají objevit na žádném jiném modelu značky, podobně jako modrý venkovní lak Cote d'Azur.

Unikátní je také poměrně minimalistická kabina, která navzdory stahovací střeše počítá i s „hvězdným stropem”. Plátno tak bylo posázeno 10 500 LED ve třech velikostech, které mají ve dvou cestujících vzbudit pocit ještě větší výjimečnosti. O totéž se mají postarat i 24palcová litá kola, kterou jsou největšími, jaká kdy značka použila. Každé je navíc díky tvaru turbíny specifik, a to jak kvůli sklonu lopatek, tak i odlišné šířce předních a zadních ráfků.

Použití tak velkých kol u elektromobilu, jehož hmotnost nejspíše půjde přes tři tuny, a proto je zjevně dvoumístný (jako čtyřmístný by totiž mohl spadnout do kategorie náklaďáků), samozřejmě nepovede k zrovna nízké spotřebě. Proto také Project Nightingale není určen pro čínskou klientelu, neboť Říše středu nově u elektrických aut klade důraz na efektivitu, která je novému Rollsu cizí, a limituje maximální možnou spotřebu energie. K mání tak nebude na trhu, který je pro Brity tím druhým největším na celém světě.

To pro novinku nejsou moc dobře rozdané karty, co říkáte? Aby Rolls skutečně neměl problém oněch byť jen 100 aut prodat, o výsledku možná nakonec rozhodne cena.


Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 1 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 01Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 2 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 02Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 3 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 03Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 4 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 04Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 5 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 05Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 6 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 06Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 7 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 07Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 8 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 08Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 9 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 09Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 10 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 10Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 11 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 11Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 12 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 12Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 13 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 13Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 14 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 14Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 15 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 15Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno - 16 - Rolls-Royce Project Nightingale 2026 prvni sada 16
Project Nightingale je prvním dílem nové divize Coachbuild Collection. Ta má plnit sny náročnější klientely, pro kterou jsou ovšem zakázková díla za půl miliardy korun již příliš drahá. S elektrickým pohonem ale Britové zas jednou trochu přestřelili. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.