Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno
Petr ProkopecJsme skutečně zvědavi, s jakou odezvou se tohle auto setká. Cokoli se stahovací střechou dnes sice v nabídce britské automobilky chybí, jenže tento stroj je jen pro vyvolené. Pod kapotou má navíc pohon, který klienti odmítají. A klíčový trh značky vynechá zcela.
Rolls-Royce vrací do nabídky otevřené auto, chce jich ale prodat jen 100. A aby je prodal, když Číňanům nedá ani jedno
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Jsme skutečně zvědavi, s jakou odezvou se tohle auto setká. Cokoli se stahovací střechou dnes sice v nabídce britské automobilky chybí, jenže tento stroj je jen pro vyvolené. Pod kapotou má navíc pohon, který klienti odmítají. A klíčový trh značky vynechá zcela.
Po kabrioletu nebo roadsteru čas od času zatouží skoro každý, většina lidí se však od snění ke koupi z čistě praktických důvodů neposune. Využitelnost takového auta je omezená už s ohledem na prostor uvnitř a charakter vůbec, kvůli plátěné střeše pak není radno takový stroj parkovat jinde než v garáži. Navíc jde bez ohledu na typ vždy o relativně drahý špás - srovnatelné kupé, sedan, hatchback, kombi nebo liftback vždy koupíte levněji. Chtělo by to také velkého fandu, aby si otevřený vůz koupil jako jediný, který provozuje, což všechno omezuje počet potenciálních kupců na minimum.
Rolls-Royce je ale značkou, která se zaměřuje na klientelu, jež z výše zmíněného neřeší prakticky nic. Bylo by tedy logické, kdyby jeho nabídka kromě limuzín a kupé sestávala také z několika kabrioletů, jenže v současné době v portfoliu britské automobilky nenajdete jediný. Phantom Drophead Coupe totiž skončil v roce 2016, kdy byl nahrazen o trochu menším modelem Dawn. Ovšem i ten se už stal minulostí, Rolls-Royce ho na věčnost poslal před třemi lety. Teprve nyní přichází s náhradou, ta však neosloví každého. A nakonec ani není pro každého.
Pod názvem Project Nightingale se totiž skrývá první kreace nové divize Coachbuild Collection, která má oslovit zájemce, pro které je standardní Rolls-Royce příliš obyčejný, ovšem nechtějí utratit víc než půl miliardy korun za zakázkové exempláře jako Droptail či Boat Tail. Využívat tedy budou standardní techniku, zahalí ji ovšem do karoserie, jež dostane jen omezená série aut
Project Nightingale tak vznikne ve 100 kusech, přičemž jeho základem je kupé Spectre. Ano, ten elektrický propadák, který pro automobilku chvíli prodejně fungoval, letos v únoru (březnová data za konkrétní modely zatím nemáme) už si ho ale v Evropě koupilo pouhých 7 lidí oproti loňským 35 (-80 %). Pod dlouhou přední kapotou tedy logicky nemá dvanáctiválec, který klientela podle samotné automobilky dalece preferuje. Místo toho může počítat s elektrickým pohonem, který se v kombinaci s nepochybně tučnou cenovkou může postarat o to, že i oněch 100 kupců bude těžké najít. Také proto Rolls dopředu říká, že to je a bude jediná možnost, jak klientela může dosáhnout na kabriolet nebo roadster, i když otevřený Spectre by zjevně neměla problém vyrábět ve velkém.
Přesnější specifikace novinky zatím nejsou známy, Rolls-Royce mluví pouze o délce 5,76 metru, což z auta dělá pořádné monstrum. Novinka je delší než SUV Cullinan a nejspíš bude také těžší. Kolik kilometrů auto zvládne na jeden zátah, Britové oznámí až v létě příštího roku. Aktuálně totiž teprve staví pojízdné prototypy, které na silnice vyrazí letos v srpnu. Výroba pak odstartuje až v roce 2028, kdy budou majitelům předány méně individualizované verze. Na ty specifičtější ale bude třeba čekat ještě déle.
Vůz je vizuálně inspirován prototypy 16EX a 17EX z 20. let minulého století. Hlavně pak v zadních partiích, které mají připomínat aerodynamické torpédo. Dopředu se pro změnu nastěhovala maska, která má na šířku celý metr. Rolls-Royce ji doplnil úzkými světlomety, které jsou prý tak náročné na výrobu, že je lze montovat pouze ručně v omezeném množství. Proto se nemají objevit na žádném jiném modelu značky, podobně jako modrý venkovní lak Cote d'Azur.
Unikátní je také poměrně minimalistická kabina, která navzdory stahovací střeše počítá i s „hvězdným stropem”. Plátno tak bylo posázeno 10 500 LED ve třech velikostech, které mají ve dvou cestujících vzbudit pocit ještě větší výjimečnosti. O totéž se mají postarat i 24palcová litá kola, kterou jsou největšími, jaká kdy značka použila. Každé je navíc díky tvaru turbíny specifik, a to jak kvůli sklonu lopatek, tak i odlišné šířce předních a zadních ráfků.
Použití tak velkých kol u elektromobilu, jehož hmotnost nejspíše půjde přes tři tuny, a proto je zjevně dvoumístný (jako čtyřmístný by totiž mohl spadnout do kategorie náklaďáků), samozřejmě nepovede k zrovna nízké spotřebě. Proto také Project Nightingale není určen pro čínskou klientelu, neboť Říše středu nově u elektrických aut klade důraz na efektivitu, která je novému Rollsu cizí, a limituje maximální možnou spotřebu energie. K mání tak nebude na trhu, který je pro Brity tím druhým největším na celém světě.
To pro novinku nejsou moc dobře rozdané karty, co říkáte? Aby Rolls skutečně neměl problém oněch byť jen 100 aut prodat, o výsledku možná nakonec rozhodne cena.
Project Nightingale je prvním dílem nové divize Coachbuild Collection. Ta má plnit sny náročnější klientely, pro kterou jsou ovšem zakázková díla za půl miliardy korun již příliš drahá. S elektrickým pohonem ale Britové zas jednou trochu přestřelili. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Rolls-Royce
Bleskovky
- Nizozemsko povolilo „Plně autonomní řízení” Tesly fakticky v celé Evropě. První zkušenosti ukazují, že to nebyl dobrý nápad
před 3 hodinami
- Co vydrží pneumatika auta? Fanda do zbraní vzal pistole a pušky řady kalibrů a pálil do nich hlava nehlava, aby to zjistil
13.4.2026
- Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
12.4.2026
Nejčtenější články
- Do výroby se může vrátit další osmiválcová legenda v novém, nejdřív ale musíte začít kupovat její stávající provedení
16.3.2026
- U Audi už se asi zbláznili. Šéf automobilky oznámil, který model firma jako první uvaří podle čínského receptu
16.3.2026
- Nové BMW řady 3 odhalil únik ještě před premiérou, autenticitu záběrů nechtěně potvrdila sama automobilka
17.3.2026
- Nové Lamborghini potvrdilo svou marnost, podlahu s ním vytřel „americkej kýbl” za míň než polovinu, ač vše hrálo proti němu
17.3.2026
- Zavřete všechny továrny v Německu až na dvě, radí VW najatá konzultační firma, která mu pomáhá dostat se z krize
17.3.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva