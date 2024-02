Rolls-Royce zastavil prodej svých elektrických Přízraků a prosí zákazníky, aby s nimi nejezdili, mohou je usmažit před 4 hodinami | Petr Prokopec

Také Britové by rádi během pár zezelenali za pomoci elektrického pohonu, přičemž cestičku jim měla prošlapat prvotina s tajuplným jménem Spectre. Zatím si ale moc dobře nevede - s nezájmem Britové problém nemají, s probíjením a možným samovznícením ano.

Ještě před několika málo lety Rolls-Royce elektrifikaci zarytě odmítal s tím, že o bateriový pohon jeho zákazníci nemají zájem. Pochybujeme o tom, že se na tom v mezičase něco podstatného změnilo, přesto nyní značka budoucnost spojuje už jen s elektrickým pohonem - tak to v automobilovém světě dnes chodí. Britové chtějí dokonce nejpozději do konce roku 2030 přepřáhnout jen na elektromobily, což je obrat aspoň o 179,5 stupně.

První vlaštovkou v jejich chystané expanzi se stalo kupé Spectre neboli Přízrak, které bylo slavnostně odhaleno již v roce 2022. Dodávky nicméně odstartovaly teprve loni na podzim, moc dlouho ale v běhu nezůstaly. Se závěrem prvního měsíce nového roku byly znovu zastaveny a zákazníci byli požádáni, aby auta dál nepoužívali.

Spectru se totiž dotkla svolávací akce, o které zatím víme jen z USA díky otevřenému přístupu tamní NHTSA, ke kterému se přidala i otevřenost tamního zastoupení značky. Je ale nanejvýš nepravděpodobné, že by nešlo o celosvětovou událost, není k tomu důvod. S jistotou ale nyní víme, že problém se týká 107 exemplářů dodaných ve Spojených státech a docela zarazí, s jakou „rychlostí” problém automobilka řeší. Nezapomínejme, že jde o auto, které s cenou startuje na 413 000 USD, tedy asi 9,5 milionu Kč.

Na objevení problému totiž došlo už 20. prosince 2023. Tehdy jeden technik v rámci kontrolní prohlídky, jenž předcházela předání vozu, zjistil, že na zemnícím kabelu ulpěly zbytky lepidla. Automobilka tak odstartovala vyšetřování, stejně jako dodavatel zmíněných komponentů. Ovšem až letos 11. ledna bylo oznámeno, že Spectre má ve Státech okamžitou stopku. Sedm dní na to pak automobilka oznámila, že prověří všechny dodané kusy a až nyní se o problému dozvídá širší veřejnost.

Ani na řešení ovšem nedojde ihned, jakkoli dealeři budou o veškerých detailech svolávací akce informováni již 1. února. Zákazníci však budou prioritní poštou obesláni až 15. března, přičemž problém se začne logicky řešit až poté. Zatím automobilka nepřistoupila k tomu, aby zákazníkům „zakázala” auta řídit, to by asi bylo moc drahé a šrámy na pověsti způsobující. Jde tedy jen o neformální žádost, což je taktéž docela překvapivé. Ony zbytky lepidla na zemnícím kabelu totiž nejsou žádnou drobnou lapálií, místo toho mohou vést ke vzniku „termální události”, jak diplomaticky popisuje věc automobilka. V normální mluvě je to požár, který u elektromobilu může být hodně živelný.

Rolls-Royce dále uvádí, že zmíněný problém může způsobit vyšší odpor elektrického okruhu a tedy k nedostatečnému uzemnění. Dojít tedy může na zkrat, který by byl životu nebezpečný pro každého technika, jenž by v daný moment na voze pracoval. K tomu v rámci svolávačky jednoduše musí dojít, neboť mechanici musí onen kabel nejprve odmontovat. Následně je třeba odstranit zbytky lepidla, pokud tedy to je přítomno, a teprve poté bude kabel opět pevně uchycen.

Automobilka odhaduje, že dotčeno celou záležitostí má být 90 procent produkce povolávané zpět do servisů. Protože se přitom auta pro celý svět montují v téže továrně, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby svolávací akce byla daleko větších rozměrů. Rolls-Royce tak svou elektrickou misi moc dobře nezačal, ale tak už to holt někdy chodí.

Spectre je elektrickou prvotinou britské automobilky. Ta s ním ovšem nevykročila zrovna pravou nohou, aktuálně došlo k zastavení dodávek vozu, které se rozjely teprve loni na podzim. A s tím přišla i první svolávací akce. Foto: Rolls-Royce

Zdroje: NHTSA, Rolls-Royce USA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.