Rolls-Royce zkouší zachránit svůj stále větší propadák citelným přepracováním. Na jeho postupném úpadku stěží něco změní
Petr MilerOptikou bizarností poslední doby je tohle auto vlastně docela atraktivní, problém je „jen” v jeho technice. S tou facelift navzdory nepřehlédnutelné snaze nic zásadního neprovedl. A nedá se očekávat, že by dílčí modifikace měly na jeho úspěch podstatný vliv.
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Rolls-Royce zkouší zachránit svůj stále větší propadák citelným přepracováním. Na jeho postupném úpadku stěží něco změní
před hodinou | Petr Miler
Optikou bizarností poslední doby je tohle auto vlastně docela atraktivní, problém je „jen” v jeho technice. S tou facelift navzdory nepřehlédnutelné snaze nic zásadního neprovedl. A nedá se očekávat, že by dílčí modifikace měly na jeho úspěch podstatný vliv.
„Já jednou měl jsem kupce a nemám, zmizeli náhle, a tak je teď hledám...” Karel Gott už asi tuhle písničku nenazpívá, když ale dnes mohou vznikat bez jediného hudebníka nové songy o Petru Fialovi, někdo by mohl s pomocí AI „složit” i takovou písničku pro Rolls-Royce Spectre. Byla by velmi příhodná.
První elektrický model značky si prožívá příběh, který nejlépe popsalo Porsche, a to je postupný úpadek zájmu od překvapivě velkého až po ten k nule se limitně blížící. Britové si po uvedení tohoto modelu na trh chvíli museli myslet, že našli něco jako Golemův šém, neboť šlo chvíli o jejich nejprodávanější vůz, po pár letech ale zjistili, že našli jinou docela věc začínající na „š”. Akorát se správně píše se „sch” na začátku a končí „eisse”.
Je až fascinující, jak rychle tento vůz ztratil přízeň a podobně jako Porsche Taycan v očích zákazníků padá a padá a padá. Letos už si podle čísel Data Force našel v Evropě za první čtyři měsíce pouhých 75 kupců, což je o dalších 32 procent méně než loni a oslovuje skoro stejný počet zákazníků jako model Ghost. O kterém možná ani nevíte, že se pořád vyrábí. Nejprodávanější Cullinan je na tom naopak už skoro třikrát líp, to je neuvěřitelné přeskupení.
Mateřské BMW o něm jistě ví, a tak se pokouší autu vdechnout nový život řadou novinek. Jestli má šanci s ním uspět, nevíme, ale velmi o tom pochybujeme, neboť podstatou problému je zde technické řešení a z něj vyplývající neduhy, které modernizace významným způsobem neřeší. Auto by asi muselo dostat motor V12, aby lidé vzali Spectre na milost, ale to je se opravdu nestalo. Na druhou stranu, tohle je relativní soutěž. A když člověk vidí, s čím v tomto segmentu přišlo třeba Ferrari a jeho Luce, najednou Spectre vypadá atraktivně, a tak jím třeba pár lidí vezme zavděk.
Možná i proto se facelift Spectru prakticky zcela vyhnul vzhledu vozu, pomineme-li modrý lak Ethereal Blue a nová 23palcová kola z lehkých slitin. Novou volbou se staly také dílčí části exteriéru ztvárněné v provedení Iced Black, kdy je jsou lesklé prvky nahrazeny matnými. Auto dále dostalo nová kola vyhrazená jen pro nejvýkonnější variantu, to je zvenčí vše.
Uvnitř je toho víc, tam auto nezapře příslušnost k mateřskému BMW. Dostalo tedy přepracovanou palubku s novým větším displejem, který skrývá německý infotainment po britské převýchově. Vedle něj vidíme novou parádičku, kterou si kupci mohou své rollsy vyšperkovat - 8 108 světelných pixelů, které vytváří dojem jakési světelné vlny. A vidět můžeme i nové hodiny inspirované leteckými přístroji. Nepřekvapí nové materiály včetně tzv. Duality Twill, viskózová tkanina vyrobená z bambusu, která prý připomíná svět plachetnic a může být v 50 barevných verzích osazena nespočtem vzorů. Díky tomu může zahrnovat až 2,6 milionu stehů obstaraných 16 km nití.
Zákazníci si mohou dále zvolit novou kůži Placed Perforation, která umožňuje s pomocí vyřezávaných vzorů vytvářet „jedinečná umělecká díla”. Na fotkách vidíme údajně obraz mraků v měsíčním světle vytvořený 78 138 perforacemi ve třech různých velikostech na opěradlech a opěrkách hlavy. A pozor, uvnitř nově můžete mít i obložení z ořechového dřeva Brindled Walnut, které obsahuje jemné práškové skleněné vločky, jež dodávají obložení třpytivý vzhled. Problémy prvního světa jsou nám obyčejným smrtelníkům zjevně pořád cizí...
Dost změn se odehrálo také na poli techniky, když dosud 585koňový pohon nabízí nově až 600 koní, se kterými navzdory skoro třítunové hmotnosti zrychlí na stovku za 4,4 sekundy. V případě varianty Black Badge se výkon posouvá až k 680 koním a akcelerace na stovku klesá k 4,1 sekundy. Kam takové auto dojede? To už je při jeho hmotnosti a velikosti horší, auto ale dostalo „přepracovanou technologii bateriových článků”, která má zvýšit dojezd až o 18 % a zkrátit dobu nabíjení až o 14 %.
To zní hezky, jenže baterie mají navzdory „tuningu” kapacitu pořád jen 112,4 kWh, což je ekvivalent sotva 29litrové nádrže na naftu. S tím u tak výkonného bumbrlíčka žádnou parádu nenaděláte. Udávaný dojezd „až 628 km” je tak vhodný spíš do Dikobrazu a dobití z 10 na 80 % za ideálních podmínek za dlouhých 28 minut také nemá čím zaujmout. Představte si, že máte Rolls-Royce a čekáte u pumpy, až vám do nádrže nateče 20 litrů paliva za půl hodiny. To je luxus, to budete kanón, lidi s Daciemi už budou v Praze a vy budete někde v polích koukat na své čalounění jako z plachetnice v ceně celých jejich aut, kterak se nehne ani o píď.
Tohle je jeden z důvodů, proč lidé takové auto nechtějí. Jedním z těch dalších je extrémní propad hodnoty v čase. Ani jedno facelift Spectru nevyřeší, a tak mu věštíme jen další pokles prodejů, tohle je jakkoli smysluplné auto pro málokoho.
Rolls-Royce Spectre si prožil svou cestu od deseti k pěti. V jeho Series II jej nejspíš čeká cesta od pěti k nule. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Rolls-Royce
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