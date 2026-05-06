Rozklad Audi pokračuje, dál mu klesají prodeje i zisky. Vydělá už míň než Škoda a po zaříznutí nejpopulárnějších modelů bude zřejmě jen hůř
Petr MilerAudi nastoupilo cestu vnitřního rozkladu, který má navenek přesně ten efekt, jaký sledujeme. Stále méně žádoucích produktů znamená stále menší odbyt i možnost prodávat je za ceny schopné generovat dříve dosahovaných zisků.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Rozklad Audi pokračuje, dál mu klesají prodeje i zisky. Vydělá už míň než Škoda a po zaříznutí nejpopulárnějších modelů bude zřejmě jen hůř
před 10 hodinami | Petr Miler
Audi nastoupilo cestu vnitřního rozkladu, který má navenek přesně ten efekt, jaký sledujeme. Stále méně žádoucích produktů znamená stále menší odbyt i možnost prodávat je za ceny schopné generovat dříve dosahovaných zisků.
Evropský automobilový průmysl není v dobré kondici už nějaký ten pátek, fascinující je ale nakonec hlavně jeho neschopnost zastavit vlastní postupnou deterioraci. Myslím, že i velmi nenadaný člověk dávno dokáže z rukávu vysypat příčiny úpadku jedné z páteří evropského průmyslu - zatěžování aut regulatorními požadavky, které zvyšují jejich cenu a dále snižují jejich žádoucnost, postupné vzdalování produktů od preferencí zákazníků a vysoké vývojové i výrobní náklady dané neobvykle vysokými cenami energií a dalších klíčových vstupů.
Dokud neuděláte něco s těmito faktory - nejlépe všemi naráz, ostatně spolu velmi úzce souvisí - nezměníte nic. A automobilky s nimi nic nedělají.
Místo toho, aby bojovaly proti dalšímu nesmyslnému pokusu o zavedení nepřímo řízeného hospodářství, který je z globálního hlediska táhne ke dnu, samy podporují posun tímto směrem a někdy až brutálními metodami bojují proti těm, který s ním nesouzní. Auta tak dál vzdalují od preferencí vlastních klientů a místo toho, aby bojovali o minimalizaci nákladů místní výroby, buď šetří, na čem se dá, nebo ji přesouvají jinam. Všechno z toho je cesta do pekel, která roztáčí spirálu zmaru, jež ve výsledku znamená jedno - stále méně prodaných aut se stále menšími zisky.
Jakýmsi chlapcem z plakátu mezi těmi, kteří takto skončili, se stalo Audi. Je znovu na hranici uvěřitelnosti, jaké míry a rychlosti rozkladu tato značka dosáhla, stačilo opravdu pár let, abyste si o její auta pomalu nechtěli opřít ani kolo. A příklady zas jednou táhnou.
Kolega si minulý týden koupil u dealera Audi jen tři roky starý vůz značky a básní o něm co druhý den. Je to příjemné, kvalitní, efektivní, velmi dobře zpracované a uživatelsky mimořádně přívětivé auto, které je přesně tím Audi, jak jsme ho znali. Vybral si ho zcela cíleně, protože nic nového nechtěl, u toho samého dealera pak jen žasnul nad tím, o kolik horším vozem je vedle něj aktuální model A5 se všemi svými lacinými plasty, nedomyšleným interiérem, téměř jen dotykovým ovládáním apod. Pikantní pak bylo, jak se s ním nikdo z prodejců o nedostatcích nových modelů ve zjevné frustraci nechtěl bavit a narážky na to ignoroval. Všichni to prostě ví, je to slon v místnosti, kterého nejde přehlédnout, ignoruje jej jen sama automobilka a trestá všechny, kteří na něj ukazují prstem.
Dočkává se tak logicky toho, co v takové situaci přirozeně následuje - ztráty pozic na trhu, rostoucí neschopnosti prodávat své vozy tam, kde tomu nenahrávají netržní faktory, a úpadku ekonomických výsledků, který je toho logickým dopadem. Audi tak oznámilo další mizerné kvartální výsledky, které prohlubují její prodejní i ekonomický kolaps, když celosvětové prodeje firmy klesly o 6,1 % na 360 106 aut.
Automobilka logicky přehlíží skutečně důvody, odvolává se na „náročné tržní podmínky”, faktory jako „ukončení dotací na elektromobily v USA” a cítí se být také „ovlivněno válkou v Íránu”. Všechno to jsou jistě nemilé okolnosti, ale podstata zůstává jinde. Buď jak buď, prodeje firmy v Severní Americe klesly o 27 %, v Číně o 12 %, ve zbytku světa o 6,3 % a firmu držela prodejně méně pod vodou jen Evropa, kde si jistě dokáže pomoci i korporátními vazbami a vytěžením dotačních schémat.
Též prodej celé skupiny Audi klesl meziročně o dalších 6,1 %, protože dolů šly i prodeje Bentley a Lamborghini, které jsou zasaženy prakticky tím samým, jakkoli bude trvat déle, než se naplno projeví problematičnost jejich nových hybridních modelů. Výsledkem je pokračující pokles tržeb (-8,1 %) i čistého zisku (-11,3 %). Provozně pak Audi vydělalo už jen 588 milionů Eur, což je o 72 milionů méně, než kolik za stejné období provozně vydělala česká Škoda. Jinými slovy, prémiové Audi generuje pro koncern VW už menší peníze než tuctová škodovka, což působí skoro surreálně.
Však si to představte, že prodáváte paletu aut pro náročné, mezi kterými najdete stroje jako Q8 RS za skoro 4 miliony, na které jen lepší brzdy stojí skoro 300 tisíc a můžete si do něj poručit dvoubarevný interiér za 270 „táců”. A vyděláte na tom všem míň peněz než Škoda, která prodává Kamiq s litrovým tříválcem za cenu, která by nedala ani na ony příplatkové brzdy a dvoubarevný interiér? A není to tak, že by škodovka prodávala násobně víc aut, to by šlo pochopit, je to přesně naopak - víc peněz nadělala na 271 900 prodaných vozech.
Audi je zkrátka v rozkladu a jeho šéf Gernot Döllner (na hlavní fotce) dál strká hlavu do písku. Přiznal sice, že se Audi potýká s problémy, reálné příčiny ale ignoruje, když říká: „Ve světě, kde se očekávání našich zákazníků v jednotlivých regionech stále více liší, je jasné, že obchodní model ‚světového auta‘ se stává čím dál méně životaschopným.” A chce se soustředit na lokální speciality jako elektrickou A2 pro Evropu. Neuvěřitelné, to zaručeně pomůže.
Co čekat dál? Nejspíš jenom zhoršení. Audi jde dál stejným směrem, korekce k lepšímu jsou drobné a kroky typu zaříznutí modelů, které obstarávají 17 procent jeho evropských prodejů, jsou dalšími obrovskými minelami, jež firmu s největší pravděpodobností pošlou ještě víc do kolen. Tak gratulujeme a držíme palce, ať tento bolestivý proces proběhne aspoň co nejrychleji. Že by se firma chtěla zachránit před krachem, který si sama s 50procentní pravděpodobností predikuje, se nezdá. To by musela začít něco kloudného dělat.
Audi pokračuje na cestě do zapomnění, má ale novou spásu. Elektrického nástupce jednoho ze svých největších propadáků, který má nahradit dva velmi slušně prodávané modely. V Ingolstadtu jsou hlavičky... Foto: Audi
Zdroj: Audi
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
včera
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
4.5.2026
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
Nejnovější články
- Tento elektrický model je takový propadák, že se ho dealerům nedaří prodat nový ani se slevou 1,5 milionu Kč
před hodinou
- Miláček Čechů od Kie nakonec v Evropě nekončí, dál přežije aspoň v této svérázně podobě
před 3 hodinami
- Elektromobily dál připravují majitele o šílené peníze, tento mu během 147 schramstnul km přes 600 tisíc a skoro polovinu původní ceny
před 4 hodinami
- Portugalci odhalili nový sporťák, který vypadá, jako by ujel z nejvyšší ligy automobilových závodů. A ono skoro jo
před 6 hodinami
- Typické: Honda prodělala 330 miliard na elektromobilech, teď dusí spalovací modely, aby si vše vydělala zpátky
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva