Rozklad Lotusu pokračuje. Nový šéf po čtyřech měsících skončil, ten předchozí nevydržel ani rok
Petr ProkopecSlavná britská značka zcela zradila principy, na kterých vznikla, a nyní marně tápe, jakým směrem se vydat. Matt Windle už kormidlem na správnou stranu neotočí, po čtyřech měsících opouští křeslo generálního ředitele a žezlo předává muži delegovanému čínským Geely.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Rozklad Lotusu pokračuje. Nový šéf po čtyřech měsících skončil, ten předchozí nevydržel ani rok
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Slavná britská značka zcela zradila principy, na kterých vznikla, a nyní marně tápe, jakým směrem se vydat. Matt Windle už kormidlem na správnou stranu neotočí, po čtyřech měsících opouští křeslo generálního ředitele a žezlo předává muži delegovanému čínským Geely.
Lotus nikdy nebyl automobilkou generující vysoké prodeje, pochopitelně. Výrobce malých a lehkých sporťáků dolujících maximum dynamiky z minima techniky měl ale ke konstrukci vozů velmi specifický přístup, který mu přinesl loajální klientelu. Pokud někdo toužil po opravdu lehkém sportovním voze, který s 200 koňmi jezdil jako jiné se 400, v podstatě neměl alternativu a musel zamířit do Hethelu.
Tento obchodní model pro Lotus fungoval do chvíle, kdy jej pevně držel v rukou jeho zakladatel Colin Chapman. Začátek 80. let ale přinesl ekonomický útlum, potíže s odbytem v USA a nakonec i Chapmanovu smrt. Od té doby se firma více či méně trápí a mění vlastníky jako na běžícím pásu.
V roce 2017 se majitelem kontrolního balíku akcií stalo čínské Geely, což společnosti mohlo přinést stabilitu. Číňané se rozhodli využít síly značky a rozšířit portfolio i na auta docela jiného ražení, což ale nakonec přestalo fungovat též. Však jak by mohl Lotus se svou image uspět na poli těžkých elektrických SUV? Růst prodejů nabízení „normálnějších” aut pochopitelně přineslo, ale zdaleka ne takový, jak si Geely slibovalo. To navíc kvůli redukci nákladů přesunulo výrobu těchto novinek do Číny, což situaci dál zhoršilo - tato auta jsou nyní zatížena vysokými cly ze strany Evropy i USA.
Výsledkem je chaos a postupný rozklad, ze kterého jsou zoufalí hlavně šéfové firmy. Ti jeden za druhým končí tak, jak nejsou schopni najít z nastalého stavu východisko, které by uspokojilo všechny od majitelů automobilky po její zákazníky. Před čtyřmi měsíci to takto vzdal Dan Balmer, který ve vedoucím křesle poseděl necelý rok. Nově to ovšem zabalil i jeho nástupce Matt Windle, který měl v poslední době dle Financial Times i zcela vynechat několik schůzí nejvyššího managementu. Jeho skepse a desiluze tedy musela být opravdu značná.
Nově má na operace značky dohlížet Mao Jingbo, který má pochopitelně nejblíž k čínským majitelům. Otázkou však zůstává, s jakým osudem může počítat automobilka samotná. Windle totiž kupříkladu na počátku letošního roku bojoval za rozšíření výroby v Hethelu, což by pomohlo obejít evropská cla. Na konci června se ovšem v médiích objevily zprávy, že Lotus kvůli americkým clům zvažuje stěhování na druhou stranu Atlantiku.
Tuto informaci Britové následně popřeli, což teoreticky mohlo Windleho pozici upevnit, výsledek je ale nakonec opačný. Nyní Lotus opouští, celkově po devíti letech, dříve totiž u značky zastával různé pozice od hlavního technika až po výkonného ředitele. Jako takový si tedy pochopitelně musel dobře vědět, do čeho jde, přesto s ním po tak krátké dobře coby s generálním ředitelem amen.
Místo lehkých sporťáků se britská značka zaměřila na auta jako Eletre, což je 2 634 kg vážící elektrické SUV. To není s nadšením přijímáno ani v Číně, kde se vyrábí, jinde to má jen těžší. Řešit něco takového z pozice šéfa, není jistě záviděníhodné, přesto zaskočí, jak krátkou životnost šéfové firmy v poslední době mají. Foto: Lotus
Zdroj: Financial Times
Bleskovky
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
včera
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
- BMW stvořilo nejrychlejší kombík Severní smyčky Nürburgingu, okruhem se prohnal jako černý přízrak
4.8.2025
Nejnovější články
- Někdo zavřel vzácné Lamborghini na 40 let do obýváku. Museli mu probourat cestu ven zdí, aby ho mohl prodat za 42 milionů
před 4 hodinami
- První test už to říká naplno: Tohle nové Audi je horší než jeho předchůdce
před 6 hodinami
- Bílá vrána za miliardu: Jediná takto továrně lakovaná ikona Ferrari je na prodej, ani 999 milionů na ni vážně stačit nebude
před 7 hodinami
- Rozklad Lotusu pokračuje. Nový šéf po čtyřech měsících skončil, ten předchozí nevydržel ani rok
před 9 hodinami
- VW bere svým autům poslední zbytky identity, tato novinka by mohla být skoro čímkoli v nabídce kohokoli
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva