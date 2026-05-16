Rozklad Mercedesu pokračuje, prodal další část kdysi nedotknutelného „rodinného stříbra”. A dílo zkázy dokoná
16.5.2026 | Petr Prokopec
Když míříte vzhůru, i zdánlivě zbytečná aktiva shromažďujete, když jdete ke dnu, zbavujete se všeho, co můžete postrádat. Třícípá hvězda byla dosud specifická i tím, že si udržovala neobvyklý kontakt s klientelou s pomocí spousty vlastních dealerství. Je tomu tak stále méně.
Mercedes byl po dekády jednou z mála velkých evropských automobilek, které při prodeji aut nespoléhaly pouze na dealerství vlastněná a provozovaná partnery z řady jiných firem. Místo toho měla i vlastní síť hodně velkoryse pojatých zastoupení showroomů, což hlavně konzervativní klientela vítala. Cítila se tedy ještě o něco výjimečněji a o to méně uvažovala o přechodu ke konkurenci. Místo toho si pravidelně chodila pro nové a nové modely třícípé hvězdy, přičemž tam, kde nakupovala, také navštěvovala servis. Pro značku šlo o budování velmi pevného vztahu.
Jenže podobně jako mnohá konkurence i Mercedes podlehl elektrické mánii a nasypal ohromné peníze do aut, která sotva někdo kupuje. To se pochopitelně zakouslo i do jejich hospodaření a ve výsledku to odstartovalo rozklad firmy, který se projevil i v Česku - na konci roku 2023 automobilka prodala své showroomy v Praze na Chodově a ve Stodůlkách. Pochybujeme, že pro ni byly přítěží z hlediska průběžného hospodaření, šlo primárně o drahá aktiva, která firma nemusí vlastnit, aby fungovala. I tato místa tedy dál slouží jako autorizovaný prodejce i servis, ovšem již nevlastněný automobilkou, ta prodejem získala peníze, kterými může sanovat své zmařené investice.
Česká dealerství by Mercedes asi nevytrhla, a tak v ještě větší míře úřaduje ve své domovině. Již dříve se totiž zbavil zastoupení v Dortmundu a Novém Ulmu, nyní pak došlo na všechny showroomy v Berlíně, jak informuje Bild. Celkem sedm podniků zaměstnává 1 500 lidí, kteří byli o transakci informováni e-mailem. Současně s tím jim bylo nabídnuto, že si mohou vybrat mezi roční zárukou zaměstnání anebo finanční kompenzací. Pokud pak v showroomech zůstanou, dostanou příští rok novou smlouvu. Její podmínky ale už budou v rukou nové majitelů.
Podle Bildu se zaměstnanci snažili po dva roky prodeji showroomů zabránit. Jejich snahy ale evidentně úspěšné nebyly. Novým majitelem dealerství se tak stala společnost Alpha Auto Group kanadského podnikatele Kuldipa Billana. Ta se nezabývá pouze prodejem vozů Mercedesu, ale také osmi dalších značek, mezi které patří i Audi a BMW, tedy přímá konkurence třícípé hvězdy. V tomto ohledu jde o překvapivý krok.
A není poslední, třícípá hvězda hodlá podle Bildu prodat i dealerství v Hamburku, Mnichově a regionu Porýní-Porúří. Tyto kroky zasáhnou osudy 8 tisíc lidí, ale o to tu primárně nejde. Je to v prvé řadě symbol - symbol úpadku. Dekády provozovaná dealerství Mercedesu nikdy na obtíž nebyla, právě naopak. To ho až série chybných manažerských rozhodnutí dostala do situace, kdy si taková aktiva nemůže rozumně dovolit držet. I v tomto případě ale vedení firmy zůstává na svých místech, neuvěřitelné.
Třícípá hvězda se mohla pyšnit úzkým vztahem se zákazníky, o ten se ale poslední dobou dobrovolně připravuje s vidinou sanování svých pošramocených financí. Je to velmi výmluvný krok. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Bild
